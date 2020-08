Topadvokat vil »lave store penge« ved at købe ejendomme af kritiseret netværk. Dette hus er en del af planen

Når regnen rigtigt øser ned i Store Merløse, løber vand gennem taget og drypper videre ned i sofaen på 1. sal i huset. Rotter har gnavet i køkkenskabet i lejligheden. Den er ubeboet. Men i nabolejligheden har en rumænsk familie lejet sig ind.

Den rumænske kvinde siger på simpelt engelsk, at de også kæmper med skadedyr i ejendommen, og at deres lejlighed har fugtskader.

I stuen bor Rikke Larsen. Dele af tapetet har i forvejen sluppet væggen i hendes soveværelse, så hun griber fat om noget løstsiddende tapet og river til: »Se!«

Væggen er gullig af skimmelsvamp bag det afrevne tapet.

Hun holdt også op med at betale husleje. I øjeblikket virker udlejningsejendommen i Store Merløse med andre ord ikke særligt attraktiv for hverken lejere, der vil bo i en sund bolig, eller en udlejer, der gerne vil have stabile lejeindtægter.

Hvem ejer sådan en ejendom? Det gør fire partnere fra TVC Advokatfirma gennem et af deres 12 private ejendomsselskaber.

De fire advokatpartnere har købt denne ejendom i Store Merløse. Inden da var huset ad flere omgange ejet af et netværk af ejendomsspekulanter. Fold sammen Læs mere Læs mere

En af dem er Torben Bagge – bestyrelsesformand i TVC Advokatfirma og leder af advokathusets skatteafdeling, som er blandt de største i advokatbranchen. Han er ekstern lektor i skatteret og forvaltningsret ved Aarhus Universitet, bestyrelsesmedlem i brancheforeningen Danmarks Skatteadvokater og ofte anvendt skatteadvokat i medierne, hvor han har en markant rolle i den offentlige debat.

Da advokaterne købte huset 1. oktober 2019, havde ejendommens tre foregående ejere alle været selskaber i et netværk af ejendomsspekulanter. Netværket handler med faldefærdige huse og slæber et spor af vrede lejere og oprørte kommuner efter sig.

En af finanskrisens boligspekulanter Kenneth Schwartz Thomsen er en del af det netværk. I 2008 var han den største kunde i Roskilde Bank med et lån på over 900 mio. kroner. Hans store lån var medvirkende til, at Roskilde Bank kollapsede og satte gang i finanskrisen.

Der kan godt være ræson i at købe faldefærdige ejendomme af denne persongruppe, siger advokat Torben Bagge:

»Hvis du føler, at du tør tage chancen og købe nogle nødlidende ejendomme op, så er det også der, at du kan lave store penge. Hvem jeg køber af, det er ikke så afgørende for mig, eller hvordan sælger har behandlet en given ting. Det afgørende for mig er, at vi har købt det efter alle kunstens regler, for ellers kommer du aldrig til at tjene penge.«

Han fortæller, at opkøbet af ejendommen i Store Merløse er en del af en langsigtet investering og en købsfilosofi, hvor de fire TVC-partnere opkøber nødlidende ejendomme, renoverer dem og håber på »jackpot om 15-20 år«, når de går på pension.

Købet i Store Merløse er kun et enkelt udsnit af advokaternes handel med ejendomsspekulanterne.

To gange Bentley

Kenneth Schwartz Thomsen og en lukket kreds af ejendomsinvestorer opererede inden finanskrisen med en ejendomskarrusel, hvor de solgte huse til hinanden til oppustede priser. I finanskrisebogen »Andre folks penge« kan man læse, hvordan en ejendom i den kreds kunne købes om morgenen og sælges videre internt samme eftermiddag med en fortjeneste på syv mio. kroner.

Rikke Larsen fortæller, at hun boede i en campingvogn med sin søster og derfor havde akut brug for tag over hovedet, da hun flyttede ind i Store Merløse. Hun havde ikke råd til en ejerbolig og ønskede at være tæt på sine forældre. Denne ejendom var Store Merløses eneste lejelejlighed, siger hun. Fold sammen Læs mere Læs mere

Af og til havde køberen også fået en ny bil efterfølgende. Kenneth Schwartz Thomsen havde to Lamborghinier, en Porsche og to gange Bentley i kælderen under sit hus på Strandvejen i Vedbæk nord for København.

Husene var blandt andet belånt med pantebreve, formidlet af den såkaldte pantebrevskonge René Müller, der siden fik en fængselsdom for underslæb for uberettiget at have puttet et stort millionbeløb fra en ejendomshandel i egen lomme.

Da finanskrisen lurede, var Kenneth Schwartz Thomsens store lån medvirkende til, at Roskilde Bank kollapsede og satte gang i finanskrisen. Han gik personligt konkurs med en gæld på over to mia. kroner og har siden levet en diskret tilværelse uden for offentlighedens søgelys.

I juli 2020 skrev Berlingske en række artikler om et nuværende netværk af ejendomsselskaber, hvor Kenneth Schwartz Thomsen også spiller en væsentlig rolle.

Det nuværende netværk af ejendomsinvestorer har siden 2015 købt og solgt minimum 83 ejendomme til hinanden – ofte ad flere omgange. 73 af ejendommene var oprindeligt købt på tvangsauktion. En del af lejerne fortæller, at de flyttede ind i nymalede lejligheder, men efter få måneder trængte skimmelsvampen gennem malingen, de kunne ikke komme i kontakt med deres udlejer, og ejendommen blev pludselig administreret eller ejet af et andet selskab i netværket. Og så et tredje. Og så et fjerde.

Ofte er netværkets ejendomme trods den dårlige stand solgt videre til højere pris internt i netværket. »Det er en gennemført ulækker forretningsmodel,« har Lollands borgmester Holger Schou Rasmussen udtalt.

Personen bag skjult navn

De fire partnere fra TVC Advokatfirma har ikke kun købt huse, som har været på netværkets hænder. De har også fået pant i 22 ejendomme relateret til netværket, viser Berlingskes kortlægning. De har stillet en lånemulighed til rådighed i ejendommene på op til 13,8 mio. kroner og fået sikkerhed for lånene gennem pantebrevene, men på visse betingelser.

»Et pantebrev er sådan set bare – I owe u – jeg skylder dig. Det er en gældsforpligtelse, et stykke papir, hvor der står, at jeg skylder dig et bestemt beløb, som jeg skal betale tilbage til dig på bestemte tidspunkter,« forklarer Jan Lundorff Rasmussen, mangeårig syns- og skønsmand for anklagemyndigheden i sager om pantebrevssvindel og tidligere formand i Dansk Pantebrevsforening.

Den samme person står bag oprettelsen af samtlige 22 pantebreve på vegne af TVC-partnernes ejendomsselskaber på tinglysning.dk. Personen har valgt at have navne- og adressebeskyttelse. Men vi kan se de første seks cifre af CPR-nummeret. Det er de samme seks cifre, som landsretten har noteret som de første seks cifre i Kenneth Schwartz Thomsens CPR-nummer.

Opsummeret: Fire advokatpartnere fra TVC har ladet et af de mest betændte navne fra finanskrisen oprette lån gennem deres selskaber i tingbogen. Det kræver en fuldmagt, oplyser tinglysningsretten.

Lejerne fortæller, at der drypper vand fra loftet og ned i denne sofa, når der er uvejr. Sofaen er ved fotografering tør af augusts hede, men loftet er vådt. Fold sammen Læs mere Læs mere

TVC Advokatfirma har desuden ageret advokat for Kenneth Schwartz Thomsen i cirka ti år – også i hans hovedsag i 2016. Her repræsenterede Torben Bagge ham og lykkedes med at få nedsat en dom på fem års ubetinget fængsel for blandt andet skattesvindel til to års betinget fængsel for at have kørt rundt i ulovligt indregistrerede luksusbiler.

Torben Bagge siger, at advokaternes selskaber for eksempel bruger Kenneth Schwartz Thomsen som konsulent til at spejde ejendomme. Som Berlingske tidligere har beskrevet, får Kenneth Schwartz Thomsen honorarbetaling for opgaven.

TVC-partnernes ejendomsselskaber har købt ni huse, som forinden tilhørte netværkets selskaber. Seks af de huse var inden da blevet handlet rundt mellem to-tre selskaber i netværket på fire år. Kenneth Schwartz Thomsen har peget de fire TVC-partnere i retning af flere af ejendommene, siger Torben Bagge. Han tilføjer, at Kenneth Schwartz Thomsen trods alt fik bygget noget op for to mia. kroner med henvisning til hans ejendomsinvesteringer inden finanskrisen.

Torben Bagge har gennem flere år været advokat for Kenneth Schwartz Thomsen. Nu samarbejder han også med ham i sit og tre partneres private ejendomsselskaber. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Så ved jeg godt, at hele lortet ramlede, men det gjorde det for så mange under finanskrisen, og han er nok også alt for driftig til, at vi vil være investor med ham, for vi er forsigtige,« siger han.

Det er korrekt, at lortet ramlede for rigtigt mange mennesker, men især for Kenneth Schwartz Thomsen.

I 2013 udkom den såkaldte Rangvid-rapport om årsagerne til finanskrisen. Rapporten konkluderede, at særligt 17 personer havde stor andel i, at flere banker gik nedenom og hjem. Det er senere blevet beskrevet, at Kenneth Schwartz Thomsen var en af de 17 personer.

Rangvid-rapporten anslog, at det samlede BNP-tab løb op i 200 mia. kroner som følge af den danske finanskrise. De tab kunne mærkes både i det store samfundshjul og i de danske familier.

Fars firma

Udbetalingen af TVC-partneres 22 pantebrevslån er betinget af, at ejendommene bliver renoveret ifølge Torben Bagge.

»Det er øremærkede lån til at istandsætte ejendomme, der har trængt til en kærlig hånd på Lolland, og de bliver kun udbetalt i takt med, at den kærlige hånd de facto bliver leveret,« siger han.

Hvilke håndværkere leverer den kærlige hånd, så der kan udbetales penge?

Advokaternes ejendomsselskaber benytter blandt andet Kenneth Schwartz Thomsens fars byggefirma, bekræfter Kenneth Schwartz Thomsen i et skriftligt svar til Berlingske. Det er en væsentlig tilføjelse til det økonomisk kredsløb: Hvis pengene over tid bliver udbetalt til renovering, må man forstå, at at en del af beløbet altså i sidste ende vil gå til faderens firma.

Dele af tagpladerne er faldet af ejendommens tag i Store Merløse. Fold sammen Læs mere Læs mere

Dette afviser Torben Bagge ikke, men han understreger, at de bruger mange forskellige håndværkere. De tre andre TVC-partnere har ingen kommentarer til denne detalje.

Kenneth Schwartz Thomsen og hans far har 30 forretningsmæssige forbindelser til hinanden ifølge erhvervsdatabasen BiQ. En af del af dem i ejendomsselskaber, hvor faderen er ejer, og Kenneth Schwartz Thomsen er direktør.

En af TVCs tidligere advokater har tidligere brændt sig på relationen til Kenneth Schwartz Thomsen.

I 2014 blev Kenneth Schwartz Thomsens daværende advokat fra TVC Advokatfirma dømt til at betale en erstatning på på 17,5 mio. kroner for ikke at råbe vagt i gevær i forbindelse med Kenneth Schwartz Thomsens selvfinansiering af ejendomshandler.

Østre Landsret mente, at advokaten burde have gjort opmærksom på problemerne.

Han havde ikke kun været advokat for Kenneth Schwartz Thomsen, men også involveret sig økonomisk som privatperson med Kenneth Schwartz Thomsen efter finanskrisen.

Jyllands-Posten har afdækket, at han efter finanskrisen var advokat og formand for en række selskaber i en ny ejendomskoncern, »der på tvangsauktioner opkøbte ejendomme, som tidligere havde tilhørt Schwartz Thomsen, og de spekulanter, som han havde handlet med. Den reelle styring af den nye ejendomskoncern blev forvaltet af Kenneth Schwartz Thomsen«.

Det var foregået, inden advokaten kom til TVC, men han tog efterfølgende Kenneth Schwartz Thomsen med over i TVC som kunde.

Torben Bagge, overtager du den tidligere advokats rolle i forhold til Kenneth Schwartz Thomsen?

»Overhovedet ikke,« siger Torben Bagge og tilføjer efterfølgende på e-mail:

»Hertil kan jeg kort oplyse, at jeg aldrig har fungeret som rådgiver for Kenneth Schwartz Thomsen m.fl. eller bistået ham eller andre med ejendomshandler m.v. Jeg har udelukkende bistået Kenneth Schwartz Thomsen i forhold til sager, der var anlagt af myndighederne mod ham.«

Et mærkeligt brev

I juli 2020 udtalte Torben Bagge sig til Bornholms Tidende om de fire TVC-partneres ejendomsselskaber. Han sagde: »For os handler det om at stille nogle ejendomme til rådighed, som i enhver henseende opfylder lejernes forventninger.«

Men hvordan hænger det sammen med skimmelsvampen og det fugtige hus i Store Merløse?

Torben Bagge understreger, at det bestemt ikke er advokaternes plan at udleje faldefærdige ejendomme. For eksempel har TVC købt en ejendom af netværket i Jerslev og renoveret den. Berlingske har set ejendommen og kan bekræfte, at den er renoveret.

Advokaternes ejendom i Store Merløse har tydelige sætningsskader. Fold sammen Læs mere Læs mere

Det er også planen med den faldefærdige ejendom i Store Merløse, siger Torben Bagge.

Netværket købte ifølge tingbogen ejendommen på tvangsauktion til 314.600 kroner i 2015, solgte den i 2018 videre til en anden fra netværket til 580.331 kroner, solgte den videre til en tredje i netværket for 875.000 kroner i 2019 og senere i 2019 til advokaterne for 900.000 kroner.

Torben Bagge fortæller, at han havde to uafhængige ejendomsmæglere til at vurdere en købspris, og renovering »kan tage lang tid i virkelighedens verden«, fordi der også skal tages hensyn til lejerne og på grund af covid-19.

De fire TVC-advokaters selskab overtog ejendommen i Store Merløse i oktober 2019 ifølge tingbogen. 10. juli 2020 – fem dage efter Berlingskes første artikler om netværket af ejendomsspekulanter – modtog beboerne i Store Merløse et brev om, at huset ville blive renoveret og besigtiget inden for 14 dage af udlejers rådgivende ingeniør.

Brevet var underskrevet af TVC-advokaternes ejendomsadministrator, Linda Larsen, med en e-mailadresse til hendes ejendomsselskab Capitalco. Capitalco kender vi. Som direktør i Capitalco købte Linda Larsen 31 af netværkets ejendomme i 2020.

FAKTA Sådan er TVC-partnerne forbundet til netværket Her er overblik om de veje, hvor netværket af ejendomsspekulanter og TVC-advokaterne har krydset hinanden. Fælles forretningsforbindelser: - De fire TVC-partneres ejendomsselskaber betaler Kenneth Schwartz Thomsen for at udføre konsulentarbejde. Kenneth Schwartz Thomsen udpeger f.eks. interessante ejendomme. Det var først for nylig, at det formaliserede samarbejde med Kenneth Schwartz Thomsen begyndte – tidligere fik han for eksempel en flaske vin, siger Torben Bagge.

- Torben Bagge var direktør i Ejendomsselskabet Mustang Aps fra 3. januar til 1. april 2019. Det er et ejendomsselskab relateret til det omtalte netværk. Mellem november 2018 og oktober 2019 havde han og en anden partner fra TVC også en ejerandel i selskabet.

Erik Friedlænder fra netværket er i dag gået konkurs med selskabet Facility Management. Ifølge kurators redegørelse har »Erik Friedlænder systematisk drænet selskabet for likviditet, herunder ved at lade praktisk talt samtlige selskabets løbende driftsindtægter tilfalde Ejendomsselskabet Mustang ApS eller andre«, som kurator mener er nærtstående. Ifølge et retsudskrift skete dette i den periode, da Torben Bagge var direktør i Mustang Aps.

Torben Bagge skriver til Berlingske, at han mener, at Mustang betalte en række udgifter den anden vej, som oversteg det beløb. Torben Bagge skriver, at »denne sag handler om dispositioner forud for min tid som direktør i Mustang (...)«.

Op til konkursen 28. marts 2019 – mens Torben Bagge var direktør – var der ifølge Erik Friedlænder fra netværket og kurator et tæt samarbejdsforhold mellem Facility Management og Mustang Aps.

Mustang Aps gik efterfølgende til Sø- og Handelsretten, fordi kurator ikke ville anerkende et påstået tilgodehavende til Mustang på over 12 millioner kroner, da kurator mente, at det var et forsøg på uberettiget at føre penge ud af selskabet og over til nærtstående.

Sagen blev afgjort 21. august 2020 i Sø- og Handelsretten. Mustang Aps tabte sagen og kravet på 12 millioner kroner fuldt ud blev afvist.

Ifølge dommen var der ikke dokumentation for Mustang Aps' påståede tilgodehavende, og i afgørelsen blev der lagt vægt på, at der er tale om koncernlignende forhold mellem selskaberne og »dermed et miljø, hvor der i et vist omfang er sammenfaldende interesser«.

På jævnt dansk: Det er ikke uden grund, at vi regner de to selskaber med i netværket. Dommeren vurderede, at selskaberne – hvor Torben Bagge i 2019 var direktør i det ene – ikke var uafhængige af hinanden, men havde fælles økonomiske interesser.

- De fire partnere har overtaget tre ejendomsselskaber, som netværket oprindeligt har stiftet eller været ejer af. F.eks. overtog Torben Bagge i 2014 rollen som ejer og bestyrelsesformand i et ejendomsselskab fra revisoren Erik Friedlænder, der trådte ud af bestyrelsen. I slutningen af 2019 overtog partnernes ejendomsadministrator, Linda Larsen, det reelle ejerskab fra Bagge i dette selskab for at træde ud igen i februar 2020. Derefter blev ledelsen indsat som reelle ejere, og denne består herfra af de fire partnere fra TVC, deriblandt Torben Bagge. Selskabet ejer i dag to af netværkets tidligere ejendomme.

- Linda Larsen ejer selskabet Capitalco ApS, som i vinteren og foråret 2019/2020 købte 31 ejendomme af netværket. Kenneth Schwartz Thomsen har i tingbogen registreret handlerne på vegne af køber og sælger, Linda Larsen og Frank Sejer Mathiesen.

- Linda Larsen er de fire TVC-partneres ejendomsadministrator og har også gennem en række selskaber en ejerandel i moderselskabet i de fire partneres »ejendomskoncern«. Klienter: - Gennem cirka ti år har Torben Bagge og advokatfirmaet TVC været Kenneth Schwartz Thomsens advokat – næste gang i en retssag om gældsforhold, der er berammet til december 2020.

- Et selskab relateret til netværket, Ejendomsselskabet Mustang Aps, hvor Torben Bagge i 2019 var direktør, var i juni 2020 repræsenteret i en sag i Sø- og Handelsretten af en TVC-advokat.

- Kenneth Schwartz Thomsens er direktør i en række ejendomsselskaber relateret til netværket, som blev sendt til tvangsopløsning i juni 2020. Også de selskaber er repræsenteret af en TVC-advokat. Pantebreve: De fire partneres ejendomsselskaber har stillet lån til rådighed på 22 af netværkets ejendomme ved, at deres ejendomsselskaber har fået pant i ejendommene. Pantebrevene er udtryk for et gældsforhold mellem Linda Larsens selskab Capitalco og partnernes selskab, og det kan over tid løbe op i et lån på 13,8 millioner kroner. Det viser en gennemgang af ejendommenes tingbøger. Det er reelt Kenneth Schwartz Thomsen, der har meldt pantebrevene ind i digital tinglysning. Ejendomme: - Torben Bagge og de tre andre partnere har gennem deres ejendomsselskaber foreløbig købt ni ejendomme af netværket. Det tidligste eksempel er fra 2016. Derudover er 22 af Capitalcos ejendomme pantsat til fordel for partnernes selskaber. Det vil sige, at partnernes selskab har sikkerheden i ejendommene, og at der er et gældsforhold.

- Kenneth Schwartz' tidligere ejendomsadministrator gennem ti år, Morten Korsgaard, trækker ligeledes tråde til Torben Bagge og partnerne. Han underskriver blandt andet en lejekontrakt på vegne af et af deres ejendomsselskaber på Bornholm. En retsbogsudskrift viser også, at han overdrager retten til en ejendom, som han selv har købt, til bestyrelsesformanden i TVC, Torben Bagge.

- En af netværkets ejendomme i Rødovre blev sat på tvangsauktion i februar 2020, og et af advokatpartnernes ejendomsselskaber endte som højestbydende.

En kvinde bød 1,8 millioner kroner, hvorefter Frank Sejer Mathiesen fra netværket af ejendomsspekulanter hoppede direkte til et bud på fire millioner kroner. Han blev derefter overbudt af en advokat, og de overbød hinanden et par gange. Når man er højestbydende på en tvangsauktion, skal man stille en økonomisk sikkerhed. Frank Sejer Mathiesen og advokaten var i konkurrence om huset, men de opførte sig ikke som konkurrenter. Med andre ord: Advokaten stillede økonomisk sikkerhed for sin modbyder og konkurrent. Tvangsauktionens dommer udbrød »det er ualmindelige forhold, det her«, men endte med at lade hammeren falde, og advokaten fik huset. Advokaten bød på vegne af et af partnernes selskaber, som endte med at få huset. FOLD UD FOLD UD

Ifølge beboerne er ingen ingeniør endnu dukket op i Store Merløse halvanden måned senere, og i brevet står der, at lejligheden på 2. sal vil blive renoveret, men ejendommen har slet ingen 2. sal.

Torben Bagge siger, at det er en slåfejl, og at hele ejendommen skal gennemrenoveres. Han slår fast, at lejerne ikke har kontaktet ham og gjort opmærksom på skaderne, og han derfor ikke har kunnet udbedre dem.

Rikke Larsen, beboeren, som er holdt op med at betale leje, forstår godt det argument. Men hun valgte 15. januar og igen 23. februar 2020 at klage direkte til Holbæk Kommune, fordi hun på baggrund af flere års dårlige erfaringer med de skiftende udlejere – alle fra netværket – havde opgivet at få noget igennem hos udlejerne, der virkede relaterede til hinanden, siger hun. Hun frygter, at udlejningsejendommen i Store Merløse er direkte sundhedsskadelig. I dag står hun på venteliste til en almen bolig i området.

Om lejeres manglende tiltro til dem som nye ejere, siger Torben Bagge:

»Man kan vel ikke lade sælgers synder nedarve på køber, hvis man forsøger at gøre noget ved det.«

Nej, men I har jo været involveret med netværket i fortiden, for eksempel brugt Kenneth Schwartz Thomsens ejendomsadministrator på Bornholm?

»Vi er blevet klogere. Vi får ikke dem til at administrere eller noget, for vi har ikke været tilfredse med den måde, det kørte på,« svarer Torben Bagge.

Kommunen kommer

De tre andre partnere i TVC-advokaternes private ejendomsselskaber skriver til Berlingske, at Torben Bagge ikke udtaler sig på vegne af selskabets ledelse.

»Vi har haft en klar ambition om, at alle de ejendomme, vi har investeret i, skal renoveres ordentligt. Det er en længere proces at få alle investeringsejendommene renoveret, og alle, der har været igennem en ejendomsrenovering, ved, at det kan tage rigtig lang tid,« skriver Leo Jantzen, Peter Lunau Larsen og René Bjerre, til daglig partnere i TVC Advokatfirma.

Sådan ser væggen ud bag lejer Rikke Larsens tapet. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Ejendommen i Store Merløse er ikke blevet renoveret endnu og er ikke i en tilfredsstillende stand. Det er ikke godt nok, og vi vil nu undersøge muligheden for at fremskynde renoveringen på den ejendom med accept fra de nuværende lejere,« skriver de.

Holbæk Kommune bekræfter, at der er kommet klager over husets stand i januar og februar 2020 og oplyser, at kommunen vil besigtige ejendommen i september og undersøge, om den er sundhedsskadelig.

Læs Torben Bagges fulde skriftlige svar her, og partnernes skriftlige svar her.