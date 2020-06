Tidligere TV-vært bliver ny chefredaktør for Euroinvestor

»Et drømmejob.«

Sådan lyder det fra Simon Richard Nielsen, efter at han er blevet chefredaktør for Euroinvestor.

Fra august skal Simon Richard Nielsen drive Danmarks største investorsite, der leverer markedsnyheder og aktiedata. Han kommer fra stillingen som indsigtsredaktør på erhvervsmediet FinansWatch, der er en del af Watch Medier.

»Jeg er stolt over, at vi får Simon Richard Nielsen i spidsen for Euroinvestor. Han har stor indsigt i området og er en dygtig redaktør,« siger Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver for Berlingske Media, der ejer Euroinvestor.

Simon Richard Nielsen er uddannet økonom fra Københavns Universitet i 2006 og har igennem de seneste to årtier beskæftiget sig med finansmarkederne for Børsen, TV 2 og senest altså som indsigtsredaktør for FinansWatch. Han har i en periode også været partner i kommunikationsbureauet Capital Relations.

»Jeg ser frem til at udvikle sitet med endnu mere journalistik og andet, som skaber værdi for private investorer,« siger Simon Richard Nielsen.

Euroinvestor udgiver også den tidligere Radio24syv-podcast »Millionærklubben«.

Simon Richard Nielsen overtager stillingen som chefredaktør fra Anne-Katrine Bugge, der har beklædt posten på Euroinvestor i ni måneder. Det har fra begyndelsen været aftalt, at Anne-Katrine Bugge skulle bestride jobbet, indtil en permanent løsning var fundet.