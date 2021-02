Tidligere TV 2-direktør kæmper for at undgå personlig konkurs

Mediechefen Per Mikael Jensen kæmper for at undgå at blive erklæret personligt konkurs.

Det fremgår af en kundgørelse fra Statstidende og bekræftes af rekonstruktøren i sagen til Finans.dk forud for et fordringshavermøde i Sø- og Handelsrettens skifteret 3. marts.

Sagen involverer en håndfuld kreditorer, hvoraf én for nylig har indgivet konkursbegæring, hvilket altså nu fører til en rekonstruktionsbehandling med henblik på at opnå en tilbagebetalingsaftale

58-årige Per Mikael Jensen arbejdede som journalist på Jyllands-Posten og Politiken i 1990erne, hvorefter han blev chefredaktør for MetroXpress Danmark og dernæst direktør for TV 2. Frem til 2013 sad han som øverste chef for Metro International, og senest var han koncernchef for Altinget og Mandag Morgen.

I 2020 var han i færd med at etablere det digitale vidensmedie Supertrends sammen med mangemillionæren Lars Tvede, og i februar 2021 slås han altså for at undgå personlig konkurs.

Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister ejer mediechefen fem til ti procent af kulturmediet Soundvenue og tilsvarende fem til ti procent af designfirmaet Form Plus. Han har derudover tre bestyrelsesposter i henholdsvis Soundvenue, billet- og eventbureauet Billetto og ejendomsselskabet Gefion Group.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Per Mikael Jensen, men det har ikke været muligt. Dog udtaler rekonstruktøren Nicolai Christen Dyhr fra Horten Advokatpartnerselskab til Finans.dk, at Per Mikael Jensen er hårdt ramt, men at der er stor opbakning omkring ham i forhold til de erhvervsaktiviteter, han er en del af.

»Vi arbejder på at finde en løsning, hvor venner og forretningsforbindelser realiserer dét, de nu kan af aktiverne. Kreditorerne kan så vælge mellem en konkurs, hvor de får x procent dækning – måske en meget lille dækning – eller at Per Mikael Jensen alternativt låner nogle penge og sikrer dem en højere dækning med en akkordordning,« siger Nicolai Christen Dyhr til Finans.dk.

Det er endnu uvist, hvad det økonomiske udestående beløber sig til, og hvordan gælden er opstået.