Tidligere Aarhus-borgmester skal være HR-ansvarlig for 48.000 ansatte

Den eksakte titel er Executive Vice President for HR, og Louise Gade kommer fra en stilling som prorektor på VIA University College. Det oplyser Salling Group i en pressemeddelelse.

I den nye rolle får Louise Gade ansvaret for udviklingen af 48.000 medarbejdere og kolleger i Salling Groups butikker i Danmark, Tyskland og Polen. Salling Group driver i dag mere end 1500 butikker herunder Bilka, Føtex og Netto.

Louise Gade »At få mulighed for at være en del af ledelsen i en sådan aktør anser jeg for et privilegium.«

Louise Gade glæder sig til sit nye job.

»Salling Group er kendetegnet af en meget handlekraftig historie og stærke værdier, og virksomheden har en central placering i danskernes hverdag. At få mulighed for at være en del af ledelsen i en sådan aktør anser jeg for et privilegium. God ledelse og engagerede medarbejdere i alle dele af forretningen er helt afgørende for den service og kundeoplevelse, vi kan tilbyde, og det ser jeg utroligt meget frem til at bidrage til at vedligeholde og udvikle,« siger Louise Gade.

Første Venstre-borgmester i Aarhus

47-årige Louise Gade er uddannet jurist, og fra 2002-2005 var hun borgmester i Aarhus. Hun var den første ikke-socialdemokratiske borgmester og den første kvindelige af slagsen i Smilets By. HR-kompetencerne er ikke nye for Louise Gade, hun har tidligere haft en lignende funktion som ansvarlig for HR på Aarhus Universitet.

Administrerende direktør i Salling Group, Per Bank, er glad for at valget er faldet på Louise Gade. Hendes visionære ledelsesstil og erfaring er store plusser i bogen.

»Louise har igennem hele sin karriere turdet stille sig i spidsen for udfordrende forandringer og gjort det med en grundlæggende respekt og omsorg for dem, det hele handler om. Hun er indbegrebet af samfundssind, integritet og stålsathed, og det vil i den grad komme både kunder og kolleger i Salling Group til gode fremover,« siger han.

Salling Group hed i mange år Dansk Supermarked Group, men 1. juni 2018 skiftede virksomheden navn til Salling Group.