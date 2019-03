Succesfuld restaurantkæde har købt hotel i hjertet af København

Siden 2004 har Cofoco med overrumplende succes gjort sit indtog på restaurantscenen i hovedstaden, hvor man i dag står bag 11 restauranter.

Nu udvides forretningen til også at inkludere et hotel. Cofoco har således købt Hotel Copenhagen Crown på Vesterbrogade, oplyses det i en pressemeddelelse.

»Vi har igennem længere tid ønsket at gå ind i hotelbranchen og har ledt efter det rigtige sted i København, som vi nu har fundet på Vesterbrogade 41. Samtidig med købet af hotellets drift har vi fået mulighed for at købe bygningen,« siger ejer og direktør Christian Lytje i en pressemeddelelse.

»Dette giver os en unik mulighed for at skabe præcis det hotel, vi ønsker, og renoveringen er faktisk allerede i fuld gang. Vi forventer at hotellet står helt færdigt i løbet af sensommeren,« lyder det videre.

Cofoco åbnede sin første restaurant - restaurant Cofoco - i 2004, og siden er forretningen vokset til et mindre imperie. Succesfulde restauranter som Høst, Vækst, Llama og Oysters og Grill er i dag under paraplyen, ligesom man har udvidet med et cateringben, Cofoco Food, der leverer convenience-mad til 7-Eleven. I dag beskæftiger Cofoco i omegnen af 500 medarbejdere, oplyser virksomheden selv.

Håber på synergier

Hotellet på Vesterbrogade vil have en kapacitet på 90 værelser, og Cofoco planlægger at bruge stueetagen og gårdhaven til at beværte kulturelle arrangementer.

»Vi vil skabe et hyggeligt og personligt hotel, hvor bæredygtigheden er i fokus, og selvfølgelig i et prisleje der er til at betale, – altså præcis samme mantra som vi har succes med på vores restauranter. Vi ser en stærk synergi mellem vores restauranter og hotellet, og vi tror på, at vi med hotellet kan være med til at give folk en endnu bedre oplevelse, når de besøger København,« siger Christian Lytje i pressemeddelelsen.

I det seneste regnskab for 2017 tjente Copenhagen Food Collective, moderselskabet i Cofoco-imperiet, 20 millioner kroner.

Cofoco har tidligere investeret i en stor solcellepark, placeret i Nordvestjylland, og i dag er virksomheden selvforsynende.