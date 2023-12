Business Abonnement

Streaminggigant kan blive næste mål i Tesla-konflikt. Svenskeren bag stritter også imod overenskomster

Musiktjenesten Spotify har længe været imod at tegne en kollektiv overenskomst i hjemlandet Sverige, men Tesla-konflikten og en større fyringsrunde kan optrappe presset fra fagforeninger. Stifteren Daniel Ek mener ikke, at »den svenske model« passer til hans virksomhed. Han har før truet med at forlade Sverige.