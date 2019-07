Støvsugerkongen køber Singapores dyreste lejlighed– men han ejer den ikke

Den prominente britiske brexitfortaler og opfinder James Dyson har købt den dyreste luksuslejlighed i hele Singapore. Det sker få måneder efter, han valgte at rive sit livsværk, støvsugervirksomheden Dyson, op med rode for at starte et nyt forretningseventyr med elbilproduktion i den sydøstasiatiske østat.

Sir James Dyson og hans kone Deidre har reelt ikke købt deres nye lejlighed. De har derimod købt brugsretten de kommende 99 år til taglejligheden, som ligger i boligkvarteret Wallich Residence.

Udbudsprisen på lejligheden lå på 108 mio. singaporeanske dollars ifølge bygherrens hjemmeside, hvilket svarer til 528 mio. kroner. Flere lokale medier har dog rapporteret, at støvsugermilliardæren fik pruttet prisen ned til 73,8 singaporeanske dollars – som er 361 mio. kroner.

Begge beløb er betydeligt højere end de 60 mio. singaporeanske dollars, som medstifteren af Facebook Eduardo Saverin købte sin superpenthouse beliggende i Sculptura Ardmore for, hvilket angiveligt var landets hidtil dyreste bolig.

En ansat i marketingafdelingen hos Guoco Land, bygherren bag Wallich Residence, har bekræftet købet over for Financial Times, men hverken be- eller afkræftet den rapporterede salgspris.

James Dysons nye 1.961 kvadratmeter store lejlighed er på tre etager, har fem soveværelser, en privat pool på 64. etage og en vinkælder med plads til 600 flasker. Desuden er adgang til boligkompleksets 24 timers butlerservice inkluderet i købsprisen.

James Dyson har privat pool, hvor bassinkanten går helt ud til bygningens kant – en såkaldt uendelighedspool.

Hele herligheden ligger placeret i Singapores højeste bygning i det finansielle distrikt, Tanjong Pagar.

Beskyldt for brexithykleri

»Efter beslutningen om at flytte hovedkvarteret til Singapore og det øgede fokus på virksomhedens forretninger i regionen, har James Dyson naturligvis købt ejendom her,« lød det fra Dyson.

James Dyson har ry som en af Storbritanniens mest fremtrædende entreprenører og var en af de mest højprofilerede støtter til brexit.

Da Dyson besluttede at rykke hovedkvarteret til Singapore, var det lidt af en symbolsk kæberasler for den britiske stolthed. Flytningen efter hans engagement i kampagnen for at forlade EU er af EU-positive politikere blevet kaldt hykleri af første klasse.

Virksomheden har tidligere fortalt, at blot to ansatte – finansdirektøren og chefjuristen – skal flytte til Singapore, mens de resterende 4.000 medarbejdere fortsat bliver i Storbritannien.

Dysons produkter produceres allerede i Asien, men i oktober annoncerede James Dyson, at han mente næste skridt for virksomheden var elbilproduktion i Asien, på daværende tidspunkt benægtede han at beslutningen hang sammen med brexit.

Singapores selskabs er på 17 pct. mens den i Storbritannien er 19 pct. Men der kan være en række andre skatterrabatter at hente, eksempelvis hvis virksomheden investerer i forskning og udvikling. Dyson har dog fastholdt, at hverken skatteforhold eller brexit har haft indflydelse på flytningen.