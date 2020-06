Statsministeren inviterer klimatopchefer til Marienborg i september: »Ideelt set havde der allerede nu været en tættere dialog«

Statsminister Mette Frederiksen (S) har inviteret de 13 topchefer, der er formænd for regeringens klimapartnerskaber, og de øvrige medlemmer af Grønt Erhvervsforum til et nyt klimatopmøde på Marienborg til september. Det fremgår af et brev, som Berlingske har set.

Invitationen kommer ifølge Berlingskes oplysninger efter pres fra erhvervslivet og klimapartnerskaberne, som gerne vil høres, inden politikerne efter planen skal træffe en række store klimabeslutninger i de kommende måneder.

I fredags holdt Mette Frederiksen ifølge Berlingskes oplysninger således et møde med fremtrædende erhvervsfolk, heriblandt Grundfos' Mads Nipper, hvor ønsket om at blive inddraget mere, blev luftet.

Temaet for det kommende møde i Grønt Erhvervsforum bliver dels en status på regeringens klimaudspil og klimapolitik, dels en drøftelses af klimapartnerskabernes anbefalinger »samt mulige nye input – særligt set i lyset af, at vi nu står i en ny økonomisk situation«.

»Står jeres anbefalinger uanfægtet, eller der noget, der har ændret sig,« spørger Mette Frederiksen i brevet.

Klimapartnerskaberne blev nedsat af regeringen i efteråret 2019 for i løbet af få måneder at komme med deres anbefalinger til, hvordan Danmark skal nå målet om at reducere Danmarks CO 2 -udledning med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990.

Det er et mål, som et næsten enigt Folketing bakker op om. Partnerskaberne afleverede deres anbefalinger stort set samtidig med, at coronapandemien lukkede Danmark ned og sendte Danmark og resten af verden ud i en økonomisk krise af historiske dimensioner.

Og netop den økonomiske krise betyder, at statsministeren lægger op til, at en stor del af mødet skal handle om topchefernes forslag til, hvad Danmark skal gøre på kortere sigt, og hvad der kan bruges som en del af en grøn genstart af dansk økonomi på den kortere bane.

Invitationen til erhvervslivet bliver udsendt i en uge, hvor regeringens forhandlinger om en klimahandleplan er i fuldt gang. Tirsdag landede klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) en aftale om affaldssektoren, og onsdag er der sættemøde i Finansministeriet om de videre forhandlinger om varme- og energisektoren, hvor partierne blandt andet skal forhandle om etablering af to store energiøer i henholdsvis Nordsøen og Østersøen.

Grundfos: Grøn genstart er afgørende

Hos formændene for klimapartnerskaberne er der umiddelbart tilfredshed med, at Statsministeriet nu vil inddrage Grønt Erhvervsforum aktivt, selv om der er længe til september, og politikerne formentlig når at få afsluttet første runde af forhandlingerne om klimahandleplanen inden.

Mads Nipper, koncernchef i Grundfos »Det er utrolig vigtigt, at Danmark fortsat går foran og viser resten af verden, at genstart af økonomien og en acceleration af indsatsen for specielt klimaet er mulig og rigtig.«

Mads Nipper, koncernchef for Grundfos og formand for klimapartnerskabet for industriproduktion, havde dog gerne set, at klimapartnerskaberne var blevet inddraget tidligere i diskussionen om genstarten af dansk økonomi.

»Ideelt set havde der allerede nu været en tættere dialog mellem regeringen og klimapartnerskaberne. Men jeg har fuld forståelse for, at covid-19 har givet markant pres på alle. Det vigtigste er, at dialogen kommer, før de afgørende beslutninger træffes om vores vej og prioriteringer de kommende år,« siger Mads Nipper.

Grundfos-koncernchefen har sammen med en række erhvervsfolk været en varm fortaler for en grøn kickstart af økonomien. Både herhjemme og i EU.

»Grøn genstart er afgørende. Og det er utroligt vigtigt, at Danmark fortsat går foran og viser resten af verden, at genstart af økonomien og en acceleration af indsatsen for specielt klimaet er mulig og rigtig,« siger Mads Nipper, der glæder sig over, at der lader til at være bred enighed om det synspunkt blandt politikere og erhvervsfolk.

»Men det er også ret tydeligt, at det første udspil ikke er ambitiøst nok – hvilket jeg dog efter dialog med regeringen også hører, at de er opmærksomme på. Blandt andet mangler der en markant mere ambitiøs tilgang til energieffektivitet, hvilket sammen med elektrificering og vedvarende energi giver den billigste og hurtigste grønne omstilling for samfundet,« siger Mads Nipper.

Landbruget har ikke så travlt

Mens Mads Nipper er utålmodig efter at få mere ambitiøse planer for en grøn genstart af økonomien på bordet, har Jais Valeur, topchef i slagterigiganten Danish Crown og formand for klimapartnerskabet for landbrug og fødevarer, knap så travlt.

»Vi kender endnu ikke de fulde effekter af coronakrisen på den danske eksportsektor. Sammenholder man det med, at klimatiltagene vil kræve store investeringer fra de danske virksomheder, mener jeg, at det er fornuftigt, at vi kommer gennem sommeren og har en bedre forståelse af krisens påvirkning på resten af verden, før vi lægger os fast på, hvordan den grønne kickstart skal skrues sammen,« siger Jais Valeur.

Han lægger heller ikke skjul på, at han hører til blandt de virksomhedsledere, der ikke er glade for presset fra flere sider på regeringen for at aftale en klimaafgift allerede i forbindelse med forhandlingerne inden sommerferien.