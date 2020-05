Sommerhussalget slog rekord i april – huse og ejerlejligheder er en helt anden historie

Sommerhussalget har været den helt store solstrålehistorie på boligmarkedet under coronakrisen. Og nye handelstal for april fra Boligsiden sætter en fed streg under tendensen. På markedet for huse og ejerlejligheder er salget gået den stik modsatte vej.

Men først til sommerhussalget, som i april 2020 slog alle rekorder som den måned, der er blevet solgt flest sommerhuse de seneste ti år. I alt fik 1.291 af landets sommerhuse ny ejer. Det er en stigning på 41 pct. sammenlignet med antallet af handler i april sidste år, skriver Boligsiden.

»Vi har ikke set et højere antal solgte sommerhuse på en enkelt måned i de seneste ti år. Samtidig udgør aprilhandlen over halvdelen af det samlede sommerhussalg i første kvartal af 2020,« udtaler Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en pressemeddelelse.

Markant færre handler med huse og lejligheder

Hun peger på flere faktorer, som er med til at understøtte den massive efterspørgse efter sommerhuse. Dels kommer den på et tidspunkt, hvor det samlede udbud er på det laveste niveau i ti år. Dels har vi – trods en kortvarig rentegyser i marts – fortsat lave renter, hvilket skubber ekstra gang i salget.

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark »Det er stik imod intuitionen, da sommerhuse har karakter af luksusgode.«

»Mange købere har måske leget med tanken om et sommerhus længe, og de vælger nu at slå til, da en ferie i udlandet har lange udsigter, og samtidig gør de lave renter købet af bolig nummer to muligt for mange. Sommerhuset er med andre ord rykket op i toppen af mange danskeres ønskelister, og samtidig kan vi se en tendens til, at danskerne især er klar til at handle hurtigt, når det drejer sig om de billige sommerhuse,« forklarer Birgit Daetz.

Den store købelyst har dog primært præget markedet for sommerhuse. Salget af villaer og rækkehuse er i april faldet med -19 pct. sammenlignet med april 2019. For ejerlejlighederne er der tale om et fald på -31 pct. i samme periode. I alt blev der solgt 3.600 huse og 1.085 ejerlejligheder i april.

»Den opbremsning, som vi så i handelsaktiviteten for huse og ejerlejligheder umiddelbart efter den delvise nedlukning af Danmark, er fortsat ind i april. Her er flere boligkøbere stoppet op for at tænke sig om og for at følge, hvad krisen ville bringe med sig,« påpeger Birgit Daetz.

Det lysner i maj

Hun henviser dog til, at det ser noget lysere ud i maj, hvor landet atter er i gang med at åbne op.

»Handelstallene for de første uger i maj viser indikationer på, at købelysten også er ved at vende tilbage i forhold til salget af huse og ejerlejligheder. Det er endnu for tidligt at sige noget med sikkerhed, for tingene kan stadig ændre sig på ganske kort tid, men lige nu ser vi faktisk en stigning i salget af både huse og ejerlejligheder,« understreger hun.

Også Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, hæfter sig ved de nye ugetal, som Boligsiden offentliggør ekstraordinært under coronakrisen.

»Nok en gang kan vi konstatere, at boligmarkedet fortsætter med at udvise en bemærkelsesværdig modstandsdygtighed mod coronakrisen,« skriver han i en kommentar på baggrund af de nyeste handelstal for uge 19.

Han har sæsonkorrigeret tallene, som viser, at handelsaktiviteten de seneste fire uger ligger næsten ti pct. over aktiviteten fra 2019.

»Vi er tilbage på niveauet fra før, Danmark lukkede ned i midten af marts. Der er dermed også tale om et stærkt og hurtigt comeback for boligmarkedet, efter at handelsaktiviteten dykkede med næsten 25 pct. i ugerne efter nedlukningen.

Sommerhusene trækker stadig op

Med de seneste tal tyder det på, at især sommerhusene bliver ved med at trække mest i danskerne.

»Vi er 90 pct. over niveauet fra 2019 og omtrent 55 pct. over niveauet fra før, Danmark lukkede ned,« påpeger cheføkonomen.

Han forklarer, at det er svært entydigt at pege på, hvorfor salget af sommerhuse er eksploderet under en økonomisk krise.

»Det er stik imod intuitionen, da sommerhuse har karakter af luksusgode – men formentlig har pandemien betydet, at flere har set værdi i at have et sommerhus til ferier og et roligt sted at tage hen i hverdagen. Det kan i hvert fald tænkes, at pandemien har fået flere til at fremrykke deres planer om køb af sommerhus,« skriver Christian Hilligsøe Heinig.

Men også salget af huse går bedre og er med de nye handelstal, som inkluderer de første to uger af maj, nu tilbage på niveauet fra 2019, oplyser han.

»Ejerlejlighederne har stadig noget vej, før de er kommet helt tilbage på sporet, men det går som nævnt i den rigtige retning siden bunden tilbage i april. Det er knap så overraskende, at markedet for ejerlejligheder hænger mest i bremsen på boligmarkedet,« skriver han og uddyber, at markedet for ejerlejligheder først lige var begyndt at stabilisere sig i løbet af andet halvår 2019 efter at have været under pres gennem dele af 2018 og ind i 2019.