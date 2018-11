Skattevæsenet vraget af Kammeradvokaten – nu vil ministeren genåbne statens aftale med sin husadvokat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) er stærkt utilfreds med, at skattevæsenets husadvokat, Kammeradvokaten, er optaget til anden side og derfor ikke kan bistå Skattestyrelsen i en stor sag om den stenrige kapitalfond Altors manglende skattebetaling på 136 mio. kroner. Skatteministeren kræver nu ændringer i den aftale, staten har med Kammeradvokaten, og som giver advokatkontoret ret til at betjene andre kunder end staten.

»Når vi betaler rigtigt mange penge for at hyre et rigtigt dygtigt advokatfirma, så har jeg også en forventning om, at de altid er på vores side, når vi har brug for dem i skattesager. Og det kan de jo ikke være i denne sag. Det er en uheldig sag for Kammeradvokaten, og det skal vi finde en løsning på. For når vi bruger så mange penge, som vi nu bruger på Kammeradvokaten, så forventer jeg, at hver gang, vi har brug for dem, så er de der,« siger skatteministeren.

Sag til 3,3 mia. kroner

Berlingske fortalte mandag, at Kammeradvokaten skal forsvare den svenske kapitalfond Altor i erstatningssager til 3,3 mia. kroner, som kreditorer og investorer har anlagt oven på oliehandelsvirksomheden OW Bunkers konkurs i 2014.

Tre ud af Altors fire milliardfonde er placeret i skattely på Jersey, og sideløbende med, at Kammeradvokaten rådgiver Altor i erstatningssagen, har Skattestyrelsen rejst et krav på 136 mio. kroner, fordi Altor angiveligt har ført et udbytte fra OW Bunker på over en halv milliard kroner ud af Danmark via Luxembourg til Jersey uden at betale skat.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) »»Når vi betaler rigtig mange penge for at hyre et rigtig dygtigt advokatfirma, så har jeg også en forventning om, at de altid er på vores side«

Kammeradvokaten er normalt Skattestyrelsens advokat, men nu har advokatkontoret altså taget Altor ind som klient og derfor erklæret sig inhabil over for Skattestyrelsen til at føre skattesagen vedrørende Altors manglende udbytteskat.

Ser mærkeligt ud

»Jeg er ganske sikker på, at det er inden for rammen af den aftale, der er mellem staten og Kammeradvokaten, så man kan jo ikke kritisere Kammeradvokaten for at gøre det, de godt må. Men man kan indtage det politiske synspunkt, og det har jeg, at man måske skulle ændre den aftale om. Det ser mærkeligt ud og er uheldigt, at skatteforvaltningen pludselig i en sag, der handler om rigtigt mange penge – et skattekrav på 136 mio. kroner – er tvunget til at antage en anden advokat end den, vi normalt bruger,« siger Karsten Lauritzen med reference til en aftale, som staten indgik med Kammeradvokaten i 2014, og som giver advokatkontoret ret til at have andre kunder end staten.

»Jeg kan jo ikke vide med sikkerhed, om ikke vi var bedre stillet, hvis vi kunne anvende den advokat, vi normalt benytter, og som har speciale i den slags sager. Og det kan vi jo ikke, når de er modpart. Så nu vil jeg drøfte det på et møde med Kammeradvokaten og finde ud af, hvordan vi kan undgå, at sådan nogle situationer opstår. Der må vi så se, hvor langt vi kan komme, og ellers må man jo se på at ændre den aftale, der gælder,« tilføjer ministeren.

Kan man forestille sig, at statens aftale med Kammeradvokaten bliver ændret, således at Kammeradvokaten udelukkende må have staten som klient?

»Det hører jo under min gode kollega Sophie Løhdes (minister for offentlig innovation, red.) resort, men skattevæsenet er jo Kammeradvokatens største kunde, og selv om det helt sikkert er lovligt, at de har taget Altor som kunde, så synes jeg, det er uheldigt, at sådan en situation opstår,« siger skatteministeren, som vil drøfte sagen med Kammeradvokaten inden jul og siden tage den op med ministerkollegaen.

Lisbeth Bech Poulsen, skatteordfører for SF »»Det duer ikke, at Kammeradvokaten kommer i en situation, hvor de er inhabile«

Amoralsk og uacceptabelt

Tidligere finansminister Mogens Lykketoft (S) kritiserede mandag Kammeradvokaten for manglende omhu i sit valg af kunde, hvorefter flere politikere tilsluttede sig kritikken.

SFs skatteordfører, Lisbeth Bech Poulsen, kalder det »amoralsk og uacceptabelt«, at Kammeradvokaten kan bringe sig selv i en situation, hvor advokatkontoret må erklære sig inhabil over for sin hovedkunde. Hun finder det stærkt kritisabelt, at statens faste advokat i det hele taget kan føre privatsager ved siden af arbejdet for staten.

»Det duer ikke, at Kammeradvokaten kommer i en situation, hvor de er inhabile. Vi er som udgangspunkt kritiske over for, at staten overhovedet har en Kammeradvokat. Vi mener, at staten bør have sine egne advokater, der ikke praktiserer privat ved siden af,« skriver hun i en SMS.

»Kammeradvokaten har jo dyb indsigt i, hvordan staten og Skatteministeriet arbejder – en viden, de kan (mis)bruge i dette og andre tilfælde,« lyder det fra Lisbeth Bech Poulsen.

Også Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, undrer sig over, at Kammeradvokaten tager andre kunder ind end staten.

»Det er da lidt underligt, at Kammeradvokaten ikke holder sig til den store kunde, de har, nemlig staten,« siger han.

FAKTA Skandalen om OW Bunker Den svenske kapitalfond Altor børsnoterede i 2014 oliehandelsvirksomheden OW Bunker Syv måneder efter gik virksomheden konkurs Konkursen udløste en tsunami af erstatningssager mod bl.a. Altor og OW Bunkers tidligere ledelse Statens husadvokat Kammeradvokaten har valgt at repræsentere Altor i erstatningssager anlagt af bla. ATP og konkursboet efter OW Bunker til i alt 3,3 milliarder kr. FOLD UD

På vej ud i et minefelt

Ifølge forskningsleder, dr.jur. Frederik Waage fra Juridisk Institut ved Syddansk Universitet kan det være vanskeligt for Kammeradvokaten at balancere mellem statslige og private klienter.

»Altor-sagen illustrerer, hvad det er for et minefelt, som Kammeradvokaten bevæger sig ud i, når man tager klienter fra det private erhvervsliv,« siger Frederik Waage:

»Det er forudsat i Kammeradvokat-aftalen, at advokatkontoret også skal kunne tage private klienter. Og når man rådgiver private, vil man aldrig kunne styre helt fri for også at løbe ind i problemer, der relaterer sig til offentlig myndighedsudøvelse, hvilket staten også må være opmærksom på,« siger han.

Frederik Waage, dr. jur. Syddansk Universitet » »Den moralske vurdering, må politikerne foretage«

Frederik Waage tilføjer, at det netop anses for en værdi ved Kammeradvokatens rådgivning af staten, at kontoret har erfaring fra den private sektor på linje med øvrige advokatkontorer. Alligevel mener han, at Kammeradvokatens rådgivning af kapitalfonden Altor illustrerer, hvilken udfordring det er for et advokatkontor at have en offentlig klient i det hele taget.

»Det så vi også for nylig, da Skat valgte at benytte et andet privat advokatkontor, Bech-Bruun, til at foretage en undersøgelse om udbytteskattesagen, og hvor Skatteministeriet efterfølgende har bedt advokatmyndighederne om at udrede, om Bech-Bruun har været i en interessekonflikt,« siger han.

I sagen om Kammeradvokatens repræsentation af Altor forudsætter Frederik Waage, at statens husadvokat ikke befinder sig i nogen interessekonflikt i juridisk forstand. Det efterlader alene et moralsk spørgsmål om, hvorvidt det i orden, at statens foretrukne advokat fører en sag for Altor.

»Den moralske vurdering må politikerne foretage, men Kammeradvokaten må selvfølgelig også selv tage stilling til, om deres klienter fra det private erhvervsliv passer til rollen som statens advokat,« siger han.

Uforudsigeligt skattekrav

Kammeradvokatens ledende partner Tomas Ilsøe Andersen slår fast, at Kammeradvokaten aldrig yder skatterådgivning til andre end Skattestyrelsen.

»Den sag, vi har for Altor, handler udelukkende om, hvorvidt børsprospektet for OW Bunker var retvisende. At der senere dukkede et skattekrav op, kunne ingen forudse, men da det skete, sagde vi naturligvis straks til både Altor og Skat, at vi ikke følte os habile til at hjælpe med denne nye sag – for nogen af parterne. Vi har derfor ikke rørt ved den,« forklarer han i en e-mail.

Kammeradvokatens managing partner Tomas Ilsøe Andersen » Man kan ikke træde ind ad døren hos os og bede om råd imod skat, skatteregler eller andet«

»Hos Kammeradvokaten har vi naturligvis private klienter også, men vi er altid på statens side, når staten er involveret. I den nye aftale kan vi rigtigt nok tage andre klienter end staten, som Lisbeth Bech Poulsen siger. Det sker blandt andet, fordi staten ønsker at hjemtage og udlicitere flere af vores opgaver til andre advokater. Men vi hverken kan eller vil tage sager, hvor der er interessekonflikt med staten. Man kan ikke træde ind ad døren hos os og bede om råd imod skat, skatteregler eller andet. Og det er derfor heller ikke sket her. Vores viden om staten kommer ikke i spil i en sag, der udelukkende har private aktører, og hvor vi klart har meldt os inhabile til at se på det senere opståede skattekrav,« skriver Kammeradvokatens ledende partner, som nu ser frem til »en dialog med Skatteministeriet om samarbejdet.«