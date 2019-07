Sjældne Nike-løbesko solgt for millionbeløb

Har du et par udtrådte løbesko fra det OL, du deltog i tilbage i 1972, så er det måske en idé at gemme dem. Et særligt par Nike-løbesko, som var et af de allerførste par fra sneakers-giganten, har netop slået rekorden for den højeste sum indbragt ved auktion.

Mere præcist solgte auktionshuset Sotheby's i New York ifølge The Guardian tirsdag et par Nike »Moon Shoe« fra 1972 for 437.500 dollar - svarende til 2,9 mio. kroner.

Det, der gør lige præcist dette par specielt, er dels designeren og dels det, som de skulle bruges til. Skoene blev designet af Nikes medstifter og daværende løbetræner Bill Bowerman til amerikanske løbere. der skulle kvalificere sig til OL i 1972. Der blev kun lavet 12 par i alt.

Den tidligere auktionsrekord for et par sko lød på 190.373 dollar i 2017. Dengang var der tale om et par signerede Converse-sko, der siges at være blevet båret af Michael Jordan i den olympiske basketballfinale i 1984.

Køberen af de særlige Nike-sko var en canadisk investor og bilsamler ved navn Miles Nadal, som desuden også valgte at bruge yderligere 850.000 dollar for 99 andre par sjældne sneakers på auktionen. Det drejede sig blandt andet om 2011- og 2016-versioner af de såkaldte »Back to the Future Part II«-sko fra Nike, der var inspireret af filmen fra 1989 med Michael J. Fox i hovedrollen, og de stærkt hypede Adidas-sneakers designet af rapperen Kanye West.

Miles Nadal, der har stiftet investeringsfirmaet Peerage Capital, kaldte ifølge The Guardian sine nyindkøb for »ægte historiske genstande fra sportshistorie og popkultur«. Hvis man vil se dem, så kan man forsøge at slå vejen forbi Toronto, hvor rigmanden udstiller dem i hans private bilmuseum.