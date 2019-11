SAS i kæmpe klimaomstilling: »Uanset hvad der sker, bliver det dyrere at flyve«

Fremover bliver det dyrere at flyve. Hvor meget er endnu meget uklart, men flyselskabernes investeringer i nye brændstoffer og andre typer fly kommer til at blive en stor omkostning, som forbrugerne i sidste ende vil kunne mærke, siger den nyudnævnte danske SAS-chef, Simon Pauck Hansen, i et interview med Berlingske.

Det svenske begreb »flygskam« har fået flere og flere til at vende ryggen til flytransporten på grund af bekymringer for klimaet. SAS har et mål om at nedbringe CO 2 -udledningen med 25 pct. Indtil videre har midlet været at forny flyflåden med mere brændstofeffektive fly og bruge biobrændstof. Udvikling af hybrid- og elfly vil være det næste store skridt inden for fremtidens teknologi i branchen.

Men de mange forandringer kommer til at koste milliarder af kroner.

»Uanset hvad der sker, bliver det dyrere at flyve. Det kommer til at koste rigtig mange penge at sætte det her op,« siger Simon Pauck Hansen.

Flytransport kan ikke undværes

En af de nye lovende afløsere til det traditionelle drivmiddel til fly er elektrobrændstof, der er en blanding af CO 2 fra luften og brint. Syddansk Universitet har beregnet, at prisen på elektrobrændstoffet vil være to-tre gange højere end listeprisen på fossilt brændstof. For flypassagererne ville det betyde en prisstigning på flybilletten på omtrent 30 pct.

»Vi skal have opbygget en forsyning af effektive bæredygtige brændstoffer, som også er omkostningseffektive. I dag er der ikke tilstrækkelige mængder til rådighed. Det bliver ikke nødvendigvis tale om store prisstigninger, men den fremtidige pris på nye, bæredygtige brændstoffer er fortsat en ukendt faktor,« siger Simon Pauck Hansen.

I sommer viste et dramatisk fald i svenske indenrigsflyvninger, at de svenske forbrugere for alvor begynder at fokusere på flyrejsernes indvirkning på klimaet. Endnu har udviklingen ikke for alvor kunne ses i tal fra andre lande, men en analyse fra den schweiziske bank UBS fra efteråret vurderede, at den forventede vækst i antallet af passagerer kan blive halveret.

SAS-chefen håber, at industrien kan finde en bæredygtig løsning på fremtidens brændstof. Det vil nemlig være meget trist, hvis kun få kan flyve, mener Simon Pauck Hansen.

»Vi tror grundlæggende, at flytransport ikke kan undværes for erhvervslivet og for borgerne i Danmark. En verden uden flytransport ville ikke være den samme, fordi vi ikke ville kunne rejse ud i verden og møde nye kulturer og lære af dem. Det ville være undergravende for vores samfundsmodel, og derfor har vi en stor forpligtigelse til at finde en løsning,« siger han.

Erhvervsledere mødes med statsministeren

Simon Pauck Hansen blev 1. oktober forfremmet til koncerndirektør i SAS og blev samtidig øverste ansvarlig for SAS i Danmark. Her har han afløst Lars Sandahl Sørensen, som i sensommeren skiftede til at blive formand for Dansk Industri.

Senest er Simon Pauck Hansen blevet formand for Luftfartens Klimapartnerskab. Han bliver dermed en af de 13 erhvervsledere, som har sagt ja til at stå i spidsen for et partnerskab inden for hver deres specifikke branche.

De 13 erhvervsledere tæller blandt andre også topcheferne for A.P. Møller-Mærsk, Ørsted, Danish Crown, KMD og DSV.

FAKTA FAKTA: SAS og klimaet Siden 2005 er flyvningen i SAS, målt ved de såkaldte tonkilometer, steget med 20 pct. I samme periode er SAS’ udledning af CO 2 faldet med tre pct. I 2030 vil SAS reducere CO 2 -udledningen med 25 pct. i forhold til niveauet i 2005 trods en fortsat »mærkbar« stigning i antallet af passagerer og flyvninger. Sidste år satte SAS ny rekord med 30 millioner passagerer. Faldet i CO 2 -udledningen skal ske ved en udskiftning af hele flyflåden, som allerede er i gang, og som ventes tilendebragt i 2023. Udskiftningen koster mere end 30 mia. kr. Derudover vil SAS opkøbe de mængder af biobrændstof, der er tilgængelige på markedet. I 2030 vil selskabet benytte en mængde biobrændstof, der vil kunne dække samtlige af selskabets indenrigsflyvninger. Derudover vil SAS sammen med Airbus udvikle nye el- og hybridfly. Kilde: SAS FOLD UD

Den nye koncerndirektør er dag også glad for den nye tillidserklæring. SAS-chefen siger, at det er meget vigtigt, at de enkelte brancher selv spiller ud med, hvordan de kan nedbringe CO 2 -udledningen. For erfaringerne fra lande, hvor der er lagt afgifter ned over virksomhederne, har vist sig ikke at være effektive til at få emissionen til at falde, mener Simon Pauck Hansen.

»Progressivt og gennemtænkt«

Topcheferne skal på ganske få måneder komme med forslag til, hvordan deres branche kan bidrage til at løse klimaudfordringerne. Fristen for at komme med input, som skal bruges i den klimahandlingsplan, regeringen skal forhandle på plads til foråret, skal ligge klar til februar.

»Det, regeringen lægger op til, mener jeg, er progressivt og gennemtænkt. Vi ser gerne, at sektoren selv definerer, hvordan en mere bæredygtig fremtid kan se ud. Nu bliver det op til sektoren først at komme med deres løsning til, hvordan omstilling kan ske. Derfor er regeringens forslag meget interessant, og derfor vil SAS og industrien gerne bidrage,« siger Simon Pauck Hansen.

SAS har allerede mærket stor interesse for et tiltag, som SAS lancerede for to måneder siden. Det gør det muligt at tilkøbe biobrændstof frem for almindeligt jetfuel, når man rejser.

Konkret går tilbuddet ud på, at den rejsende vælger at betale 70 kroner pr. 20 minut, man er i luften. Det beløb bliver herefter investeret direkte i biobrændstof. Det betyder, at en flyrejsende for 210 kr. ekstra kan flyve mere bæredygtigt mellem København og Stockholm.