Riskær skylder over 30 millioner kroner til det offentlige

Finansmanden Klaus Riskær Pedersen, som nu skal overbevise vælgere om at stemme ham ind i Folketinget, slæber rundt på en gæld til det offentlige på over 30 mio. kroner. Tidligere har det været fremme, at Riskær skylder fire mio. kr. i skat, men ved en samlet optælling af kravene mod Finansmanden bliver tallet for hans offentlige gæld væsentligt højere. Han skylder nemlig også penge til Nationalbanken og statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet.

Det fremgår af den såkaldte fordringsliste for boet Klaus Riskær Pedersen under konkurs, som er en opgørelse over de krav, en stribe kreditorer i sin tid indsendte til kuratoren i det nu lukkede konkursbo. Kurator har dog ikke kontrolleret kravene, så tallene på listen er, hvad kreditorerne selv mener, at Riskær skylder dem.

Nationalbanken

Riskærs største gældspost til det offentlige er en milliongæld til Danmarks Nationalbank, som har opgjort sit krav til knap 26 mio. kr. Nationalbanken er endt som kreditor i Riskærs konkursbo, fordi hans tidligere forretningsimperium, som bl.a. omfatttede selskabet Accumulator Invest, var finansieret af et syndikat af banker, herunder Varde Bank, som krakkede i 1993.

På det tidspunkt eksisterede statens oprydningsselskab Finansiel Stabilitet ikke. Oprydningsselskabet er i dag den institution, der rydder op efter sammenbrudte pengeinstitutter, men det blev først etableret i forbindelse med finanskrisen.

FAKTA Riskærs kandidatur Der har været en større debat om Klaus Riskær Pedersens kandidatur til Folketinget, da det stod klart, at han ville nå de 20.109 underskrifter og blive opstillingsberettiget. Der har været uenighed om, hvorvidt hans underskriftsindsamling har været ulovlig, da den foregår digitalt og ikke har taget højde for de syv dages betænkningstid, underskrivere skal have. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i den forbindelse forsøgt at lukke smuthullet i valgreglerne, men det har været sværere end som så. I denne uge havde Klaus Riskær Pedersen samlet nok underskrifter og er dermed klar til at stille op til Folketinget. På Twitter satte Søren Pind den 12. februar spørgsmålstegn ved, om Riskær er værdig til at sidde i Folketinget, når han er tidligere straffet. Til det svarede Riskær, at hans straffeattest er ren, på trods af at han har flere domme, som han har afsonet. Dernæst skrev Søren Pind i en kommentar i Berlingske, at »Riskær blev løsladt i 2013 – hans offentlige straffeattest er først ren i 2023. Når Riskær overalt proklamerer, adspurgt, at hans »dom« intet betyder, overser konge og fattiglem, at der er tre af slagsen. Og i alt domme for over ti års fængsel.« Spørgsmålet har så været, hvorvidt man kan være valgt til Folketinget, når man er tidligere straffet og altså ikke har en ren straffeattest. I grundlovens § 30 står skrevet: »Valgbar til Folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af Folketinget.« I grundloven står der endvidere, at det er Folketingets egen vurdering af en person, om vedkommendes omdømme gør ham uværdig. Søren Pind har endvidere sat spørgsmålstegn ved, hvilke andre folketingskandidater der ville godkende Riskær som medlem af Folketinget. På Twitter svarede Søren Espersen: »... Skulle det ske, at vælgerne – fuldt orienteret og vel vidende, hvad manden (Klaus Riskær Pedersen, red.) har gjort – gør ham til MF (Folketingsmedlem, red.), ville det være meget skævt og arrogant af mig efterfølgende bare at blæse på folkets røst.« Sidenhen er Klaus Riskær Pedersen, der har stiftet partiet af samme navn, blevet opstillingsberettiget. FOLD UD

Nationalbankens krav på Klaus Riskær Pedersen administreres ifølge fordringslisten af Kammeradvokaten, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvad Kammeradvokaten gør for at inddrive gælden.

Blandt offentlige kreditorer har Klaus Riskær Pedersen også gæld til Finansiel Stabilitet, som samlet har opgjort at have ca. 3,5 mio. kr. til gode. Hovedparten af Finansiel Stabilitets krav på 3,5 mio. kr. vedrører Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S, som er resterne af Gudme Raaschou Bank, som ikke overlevede finanskrisen.

Udover Varde Bank var der en række andre banker i det syndikatet, som i sin tid lånte Riskær penge, herunder Danske Bank, som har opgjort sit tilgodehavende hos Riskær til knap 26 mio. kr. Banken ønsker ikke at oplyse, hvad den gør for eventuelt at inddrive gælden. Forstædernes Bank lånte før fusionen med Nykredit Riskær 27,5 mio. kr., mens Sydbank ydede finansmanden et lån på 26 mio. kr.

Codan: Vi fortsætter

Blandt Riskærs private kreditorer er også Codan Forsikring, som finansmanden skylder godt syv mio. kr. Codan Forsikring oplyser, at man fortsat vil forsøge at inddrive pengene hos Riskær: »Det er en principiel sag, så selvfølgelig har vi tænkt os at forlænge forældelsesfristen, når vi når dertil,« oplyser Codans kommunikationschef Anders Walthersdorf Frederiksen.

Derudover skylder Klaus Riskær Pedersen bl.a. over 17 mio. kr. til Ikano Finans A/S, men selskabet ønsker af hensyn til bankhemmeligheder ikke at udtale sig om, hvorvidt de fortsat forsøger at få tilbagebetalt pengene fra Riskær. Riskærs samlede gæld til offentlige og private kreditorer udgør lige knap 170 mio. kr.

I en kommentar fra Klaus Riskær Pedersen til Berlingske siger han selv:

»Jeg har ingen særlige kommentarer. Alt gæld er etableret ved en konkurs i 2010 og efterstår som restsaldo fra et konkursbo, der lukkede i 2015. Størstedelen hidrører fra tiden før 1992. Flere af gældsposterne kan være forældede.«