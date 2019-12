Professor afskriver Warnøes venturefond: Bilagsrod er giftigt

Venturefonden Nordic Eye med erhvervsmanden Peter Warnøe i spidsen har sat sig uden for det gode selskab i dansk erhvervsliv.

Warnøes ulovlige aktionærlån og omfattende bilagsrod betyder, at ingen ordentlige erhvervsfolk vil have med venturefonden at gøre.

Det konkluderer professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universit, som har fulgt med i sagen om balladen i venturefonden.

»Peter Warnøes ulovlige aktionærlån og bilagsrod er alvorligt for Nordic Eye. Det er ikke almindeligt rod. Det er en alvorlig sammenblanding af Warnøes egne private interesser og virksomhedens interesser. Det er ikke noget, man bare kan sige undskyld for og bogføre sig ud af. Omfanget af uregelmæssighederne betyder, at seriøse investorer ikke vil samarbejde med Nordic Eye. Det er gift for venturefondens fremtid,« siger Per Nikolaj Bukh.

»Venturefonde er erfaringsmæssigt tyndt kapitaliserede, og derfor forlanger bankerne stor troværdighed i ledelsen. Ordentlige banker vil ikke have noget at gøre med folk med en anløben moral,« lyder det fra professoren, som blandt andet har læst et internt notat om Peter Warnøes bilagsrod, som Warnøes nevø, Joakim Warnøe, har udarbejdet.

Joakim Warnøe var indtil for nylig partner i Nordic Eyes administrationsselskab – en post, nevøen har forladt efter onklens roderi.

Skimmede onklens bilag

Joakim Warnøe har »skimmet« Peter Warnøes bilag og fundet en stribe private udgifter, som er blevet faktureret administrationsselskabet eller selve fonden Nordic Eye K/S. Det drejer sig om alt fra tøjindkøb for titusindvis af kroner over ferier til restaurationsbesøg og handel med kunst og aktier.

Bilagsroderiet, i kombination med at Erhvervsstyrelsen har meldt Peter Warnøe til politiet for ulovlige aktionærlån, har betydet, at en stribe tunge erhvervsfolk, herunder bestyrelsesformanden for SAS, Carsten Dilling, næstformanden for PFA Pension, Niels-Ulrik Mousten, og venturefondens næststørste investor, Lars Tvede, har forladt bestyrelse og investor board. Samtidig har Joakim Warnøe og endnu en partner i Nordic Eyes administrationsselskab sagt farvel.

»Hvis indholdet af notatet er korrekt, så er der ikke noget formildende omkring Warnøes roderi. Han kunne jo have levet i den misforståelse, at han havde en form for mellemregningskonto. Men hvis det var tilfældet, ville han straks have oplyst om det og have bragt tingene i orden,« siger Per Nikolaj Bukh.

Peter Warnøe er ikke vendt tilbage på Berlingske henvendelser, men han har tidligere sagt til Børsen, at han »naturligvis« vil bringe orden i alle bilag, der måtte være konteret forkert.

Tomme bestyrelsestaburetter

Balladen omkring Nordic Eye har betydet, at venturefonden står uden bestyrelsesmedlemmer i flere af venturefondens danske porteføljeselskaber. Det gælder Zliide Technologies og LuggageHero, hvor Joakim Warnøe sad i bestyrelsen. Og det gælder DonkeyRepublic og Plecto, hvor en anden nu fratrådt partner Søren Grønborg Thorsen havde sæde.

Peter Warnøe selv er ifølge Børsen blevet bedt af en medinvestor, Seed Capital, om at holde sig væk fra bestyrelsesmøder i endnu et porteføljeselskab, Tattoodo. Peter Warnøes tro væbner i Nordic Eye, Michael Tandrup, oplyser, at han fortsat sidder i bestyrelsen hos Blue Ocean Robotics. Men der er altså tomme stole i bestyrelseslokalerne i mindst fire selskaber.

FAKTA Balladen om Nordic Eye Balladen om venturefonden Nordic Eye, hvor Peter Warnøe og rigmanden Lars Tvede er de bærende kræfter, startede med afsløringen af, at Warnøe har optaget ulovlige aktionærlån. Siden fulgte afsløringen af et internt notat, hvor Warnøes nevø har gennemgået onklens bilagsroderi. Notatet betød, at flere tunge erhvervsfolk forlod bestyrelsen og investor boardet i Nordic Eye. Nordic Eye Management ventes på en generalforsamling 18. december at iværksætte en officiel granskning af forholdene i selskabet. FOLD UD

»Vi kommer til at genbesætte bestyrelsesposter i alle de selskaber, hvor vi har en bestyrelsesplads – men vi respekterer også at aftale den rigtige timing med de pågældende formænd,« skriver Michael Tandrup i en e-mail.

»Situationen signalerer den problemstilling, at hvis porteføljeselskaberne skal fremstå fornuftige og kunne samarbejde med andre parter og for eksempel optage banklån, så vil deres samarbejdspartnere blive voldsomt bekymrede, hvis selskaberne i deres bestyrelser og ejerkreds har folk, der anses for at være uvederhæftige,« siger Per Nikolaj Bukh.

»Kapitalisme fra dens værste side«

Peter Warnøe er lige nu i færd med at indsamle uigenkaldelige fuldmagter fra investorerne med henblik på at få deres støtte til at opretholde kontrakten mellem Nordic Eye Management og de 170 investorer i fonden.

Nogle investorer er klar til at se gennem fingre med Warnøes roderi som for eksempel Jørgen Holck, som forleden i Berlingske kaldte Peter Warnøe for en gudbenådet dealmaker og slog fast, at mange investorer ikke har satset på Warnøe, fordi han er god til bilag.

»Der er jo mennesker rundt omkring, der er relativt ligeglade med, om reglerne bliver overholdt, når bare de får deres penge. Det er kapitalismen fra dens værste side. Anderledes forholder sig for for eksempel pensionskasser, som er nødt til at lægge en sober samfundsmæssig linje i deres investeringer,« siger Per Nikolaj Bukh.