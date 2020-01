Prisen på flyrejser styrtdykkede i 2010erne: »Vi kommer aldrig til at se et årti med så store prisfald«

Lavprisselskabernes indtog på luftfartsmarkedet kombineret med benhård konkurrence har fuldstændig ændret markedet det seneste årti.

Over stort set hele linjen er flypriserne styrtdykket, viser en analyse fra prissammenligningssiden Travelmarket.dk.

En tur i fly over Atlanten til USA fra Danmark er i snit blevet over 40 procent billigere, billetpriserne til Asien er faldet med 35 procent, og priserne til en række europæiske storbyer er faldet med helt op til mellem 62 og 88 procent.

Hård konkurrence på de oversøiske ruter har været medvirkende til prisfaldene på rejser ud af Danmark, mens rejser mellem de europæiske hovedstæder er blevet presset helt i bund som følge af lavprisselskaber som Ryanair og Wizz Airs indtog i lufthavnene.

Selv om 2010erne har været helt specielle, er der ifølge direktør Ole Stouby fra Travelmarket.dk fortsat mulighed for prisfald – i hvert fald på nogle ruter.

»Vi kommer nok aldrig til at se et årti med så store prisfald, som vi så i 2010erne, men der er fortsat basis for et yderligere prisfald. Specielt på de interkontinentale ruter, som jeg tror vil fortsætte med at falde i de kommende år,« siger Ole Stouby i en pressemeddelelse.

»Det bliver også interessant at se, om der kommer reguleringer i flypriserne via nye afgifter og skatter. Under alle omstændigheder vurderer jeg, at fly- og rejseselskaberne selv kommer til at klimakompensere, og at de i højere grad vil gøre dette til et positivt konkurrenceparameter,« tilføjer Ole Stouby.

Flypriserne stabiliserer sig og stiger måske

Det er dog langtfra alle luftfartseksperter, der er enige i, at flypriserne fortsat har potentiale til at falde. Hans Christian Stigaard, chefrådgiver og luftfartsekspert hos konsulentfirmaet Realise og tidligere lufthavnsdirektør i Københavns Lufthavn, mener tværtimod, at den stabilisering af flypriserne, som viste sig i løbet af 2019, vil fortsætte i 2020.

»Jeg forventer, at vi ser moderate prisstigninger på de lange ruter (interkontinentale, red.) ud af Københavns Lufthavn. Noget af konkurrencen på de lange ruter er forsvundet, efter at Norwegian besluttede at trække sig ud og ændre strategi,« siger Hans Christian Stigaard, der heller ikke ser tendenser til prisfald fremover på de europæiske ruter. Tværtimod.

Artiklen fortsætter under grafikken.

GRAFIK De ti største prisfald på flyrejser ud af København de seneste ti år

»Lige nu ser vi en stigning i brændstofpriserne på grund af situationen i Iran, og alene af den grund er jeg overbevist om, at vi kommer til at se nogle prisstigninger. Der er kun forbrugerne til at betale flyselskabernes øgede omkostninger,« siger Hans Christian Stigaard, der mener, at flybranchen er inde i en stabiliserings- og konsolideringsfase i øjeblikket.

Klima som nyt konkurrenceparameter

Flere luftfartsselskaber er gået konkurs eller er i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Det betyder ikke, at der ikke fortsat vil være konkurrence om flypriserne, men nye konkurrenceparametre er også begyndt at vinde frem. Klimavenlighed er også blevet et konkurrenceparameter, og den grønne omstilling af flybranchen, som bliver nødt til at investere i nye fly og nye typer af syntetiske og klimavenlige brændstoffer for at mindske CO 2 -udledningen, vil også påvirke flypriserne.

Hans Christian Stigaard, chefrådgiver og luftfartsekspert hos Realise »Jeg tror ikke, at vi vil se den flyskam, som i nogen grad har ramt Sverige, brede sig til Danmark.«

Til gengæld tror Hans Christian Stigaard ikke umiddelbart på, at der kommer en egentlig flyafgift på danske flyrejser ud over den afgift, som branchen selv har foreslået for at finansiere udviklingen af nye brændstoftyper.

»Jeg har svært ved at se, at der skulle være politisk flertal for det i Danmark,« siger Hans Christian Stigaard, der heller ikke tror på, at »flyskam« for alvor vil brede sig fra Sverige til Danmark og få tag i danskerne.

»Det er et udtryk, jeg er en anelse ked af. Flybranchen udleder på verdensplan CO 2 svarende til to procent af verdens samlede CO 2 -udledning, så branchen er ikke værre end mange andre brancher. Det fritager den ikke for ansvar, men jeg tror ikke, at vi vil se den flyskam, som i nogen grad har ramt Sverige, brede sig til Danmark,« siger han.

»Vi har vænnet os til at flyve. For 20 år siden var flyrejser noget, der var for de lidt mere velbeslåede, men i dag er det bare en transport fra A til B, som vi er blevet vant til at bruge, og jeg tror, at vi også stadig vil se en stigning i det samlede passagertal fremover,« tilføjer Hans Christian Stigaard.