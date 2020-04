Overdommerne: Er der ikke plads til nogle børn på overborgmesterkontoret, Frank Jensen?

Overdommerne er tilbage i storform efter påske. Journalist og kommentator Birgitte Erhardtsen er i forårshumør og står for ugens opture og sender dronning Margrethe op i flyvende fart båret af hendes egen gode stil og folkets kærlighed. Erhvervsredaktør Thomas Bernt Henriksen er bad cop og sender overborgmester Frank Jensen på nedtur. Forslaget til overborgmesteren er at arbejde hjemmefra og overlade borgmesterkontoret til børnepasning. Med nedad ryger chefen for Radio Loud, Danmarks nye stilleradio.

UGENS OPTURE

1. Vi fejrer også Dronningens opgør med aldersfascismen

Stort tillykke til dronning Margrethe, som fylder 80 år – og ikke har planer om at stoppe foreløbig. Hun befinder sig dermed aldersmæssigt i samme liga som Donald Trumps udfordrer på præsidentposten, Joe Biden, de amerikanske demokraters topfigur Nancy Pelosi og nu afdøde hr. Møller, som blev på Mærsk-broen, til han var langt over 90.

I en tid, hvor for eksempel ministerier knap ansætter folk over 50, er det en kunst at køre en aktiv karriere og samtidig være bevidst om, hvornår man skal stoppe. I Dronningens tilfælde er der ingen, der har haft grund til at forlange hendes afgang. Hun har udført sin dronningegerning med lige dele menneskelighed, værdighed og autoritet, som har aftvunget respekt og – jo, folkets kærlighed.

Coronakrisen betyder jo desværre, at danskerne ikke kan vinke til majestæten på slotspladsen. Men blomsterhandlere landet over kan glæde sig over et kæmpe boost i salget. Fem gange flere buketter end normalt blev sendt af sted onsdag inden den store dag.

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen kæmper for at redde tøjkoncernen og investerer i vellykket i britisk onlinebutik.

2. Bestseller-boss investerer i dårlige tider

Anders Holch Povlsen, der står i spidsen for den kriseramte tøjgigant Bestseller kom – også hos overdommerne – i modvind, da han på én gang fyrede 750 ansatte, hævede hjælpepakker fra statskassen og opsagde huslejekontrakter. Dette i lyset af, at Holch Povlsen har trukket over syv mia. kroner ud af Bestseller i udbytte de forløbne fem år.

Overdommerne mente, at Holch Povlsen ligefrem havde forskertset sin ret til titlen som årtiets erhvervsmand. Således provokeret trådte den ellers traditionelt fåmælte Holch Povlsen frem i Berlingske og fortalte overbevisende om sin kamp for at redde Bestseller, herunder med indsprøjtning af egne milliarder.

I den forløbne uge viste Anders Holch Povlsen sig så som den ferme og risikovillige forretningsmand, han er. Han udnyttede et kæmpefald i aktiekursen på den britiske online-tøjgigant ASOS til at købe billigt ind og investere 600 mio. friske kroner i ASOS. Siden er kursen fordoblet.

Eccos topchef, Steen Borgholm, har sikret skokoncernen en kæmpestor kassekredit, mens hans rider coronastormen af.

3. Ecco giver gratis kursus i rettidig omhu

Det må betegnes som rettidig omhu, når den familieejede skokoncern Ecco forhandler en kassekredit på plads med bankerne på »mere end nogle få hundrede millioner«, som administrerende direktør Steen Borgholm udtrykker det i Børsen. Kreditten skal modstå det ventede tab på coronakrisen.

Men endnu mere interessant er det, at Ecco samtidig ruster sig til at møde et forandret marked med færre fysiske butikker og mere onlinehandel. Den udvikling forbereder Ecco sig på gennem satsning på større kontrol med distributionen og øget digitalisering, skriver Finans.dk.

»Fysisk detailhandel har været presset længe med en konstant faldende kundetrafik. På den anden side af krisen må der opfindes en anden model for detail. Corona har bare forstærket den situation. Der kommer uden tvivl en konsolidering med færre butikker,« siger Steen Borgholm.

UGENS NEDTURE

Overdommerne foreslår overborgmester Frank Jensen at åbne overborgmesterkontoret for børnepasning.

1. Er der ikke plads til nogle børn på overborgmesterkontoret?

Her gik de hjemmearbejdende forældre lige og håbede på, at de på statsministerens anbefaling kunne droppe dobbeltjobbet som børnepasser og fuldtidsansat på hjemmekontoret. Overborgmester Frank Jensen (S) ville gerne ind i pressemødefesten og lod så i søndags forstå, at forældrene kunne glæde sig til at få de mindste passet. Organet for den højeste oplysning, Politiken, havde en fin artikel med rubrikken »København lover plads til alle mindre børn fra onsdag«.

Virkeligheden for de københavnske forældre er, at Frank Jensen i højere grad kan tilbyde »en udvidet nødpasning end en genåbning«, for nu at citere formanden for Københavns Forældreorganisation, Julie Kyndesgaard.

Ved du hvad, Frank Jensen, i fire uger har ikke mindst landets privatansatte passet deres job under helt umulige forhold. Hvis du mangler plads til børnene, kunne du måske arbejde hjemmefra i nogle dage og gøre dit store overborgmesterkontor til en børnehave. Det er den slags fleksibilitet, man vel kan forvente af sin kommune i disse dage, ikke sandt.

Chefen for Jensens Bøfhus, Anders Nikolaisen, er i konflikt med 3F, og derfor er døren lukket for lønkompensation.

2. Alle taber på balladen i bøfhuset

Hvis nogen ellers skulle være i tvivl, så er alt, hvad der handler om arbejdsmarkedet, erhvervsjournalistikkens svar på Mellemøsten. Det, der er sort, kan være hvidt. Og det, der er hvidt, kan være sort.

Man skal være forsigtig med at erklære vindere eller tabere i konflikten om Jensens Bøfhus. Overdommerne kan ikke se andet end tabere. Kæden, som er midt i en genopbygning, efter at et konsortium af fynske erhvervsfolk overtog det kriseramte bøfhus i 2018, står under den administrerende direktør Anders Nikolaisen i den perfekte storm. Coronakrisen har lukket Danmark og dermed kastet alle restauranter og cafeer ud i dyb krise.

Jensens Bøfhus vil som svar på sin krise skære i omkostningerne ved at indføre den samme og billigere overenskomst som hos hovedkonkurrenten Flammen for kommende medarbejdere. Det har sendt kæden i konflikt med 3F. Og når man er i konflikt, lukker døren til lønkompensationsordningen, og derfor har bøfhuset fyret 250 af sine ansatte og er havnet i mediestorm. Overdommerne har faktisk lidt sympati for Anders Nikolaisen, for det ikke sjovt at være oppe imod 3F.

Chefen for Radio Loud, Ann Lykke Davidsen, har introduceret et helt nyt koncept, nemlig stilleradio.