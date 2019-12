Nye beskyldninger mod Warnøe: Nordic Eyes investorer betalte nytårsaften i London og tøj for 63.000 kr.

170 investorer i venturefonden Nordic Eye har lagt ryg til Peter Warnøes tøjindkøb for tusindvis af kroner samt hotelophold og ferier. Det fremgår af et internt notat, som er udfærdiget af Peter Warnøes nevø og partner i fondens administrationsselskab, Joakim Warnøe.

Peter Warnøes alliancepartner, Michael Tandrup, som er konstitueret direktør i administrationsselskabet, har tidligere forklaret, at fondens investorer ikke er involveret i Warnøes bilagsrod. Balladen omkring Nordic Eye vedrører udelukkende administrationsselskabet Nordic Eye Management Aps., hvor Peter Warnøe indtil for nylig var direktør.

Men i det interne notat beskyldes Peter Warnøe for at have ladet Nordic Eyes 170 investorer betale for tøjindkøb for 63.000 kr. hos en af Charlottenlund-borgernes yndlingsbutikker Bindesbøl på Kgs. Nytorv. Ifølge notatet har investorerne også betalt for Warnøes nytårsaften i London sidste år samt for en kommende skiferie.

Oplysningerne om, at Nordic Eyes investorer er blevet bon'et for Peter Warnøes private udgifter, står i modsætning til et brev, som Michael Tandrup udsendte til investorerne i begyndelsen af december. I brevet forsikrer Michael Tandrup om, at »støjen« om Peter Warnøes bilagsrod »alene« vedrører Warnøes partnere i fondens administrationsselskab Nordic Eye Management.

Internt notat fra Nordic Eye »»Ved at få regningen fra Bindesbøl kom det frem, at Peter havde købt alverdens tøj hos Bindesbøl.«

Betalte for tøj og hotelophold

Det fremgår af det interne notat, at investorene har betalt en regning fra en af Københavns eksklusive tøjbutikker på Kgs. Nytorv Bindesbøl på 63.000 kr. Peter Warnøe skulle bruge tøj til sin optræden i TV-programmet »Løvens Hule«, men hans kolleger hos Nordic Eye undrede sig over det store beløb og besluttede at undersøge det nærmere.

»Ved at få regningen fra Bindesbøl kom det frem, at Peter havde købt alverdens tøj ... som på intet tidspunkt var relevant for programmet og altså af privat karakter – men det blev trods spørgsmålstegn betalt af K/S (altså Nordic Eyes investorer, red.), da Peter insisterede på, at alt sammen på den regning ene og alene var til brug for programmet,« står der i notatet.

Investorerne i Nordic Eye K/S har også betalt for Peter Warnøes hotelophold over nytåret sidste år: »Ved nytår er Peter på rejse i London. Peter bor på Hotel Fleming i to nætter (d. 31/12/2018 til 2/1/2019) til Nytårsaften. Det bliver betalt af Nordic Eye K/S«, hedder det videre.

Men Nordic Eye's udgifter til Peter Warnøes private fornøjelser slutter ikke her. Således kan man læse i det interne notat, som altså er forfattet af hans partner og nevø Joakim Warnøe: »Jeg kan også forstå på Hans Henrik (bestyrelsesformand i Nordic Eye Management indtil for nylig, red.) at der er bestilt skirejse til foråret 2020 i K/S til næste år.«

Intet at komme efter

Michael Tandrup afviser, at der er noget at komme efter for Nordic Eyes investorer:

»Jeg vil gerne slå fast med syvtommersøm, at der ikke kommer til at være nogle omkostninger, som investorerne skal dække, der ikke er verificerede og i henhold til de indgåede aftaler,« skriver han i en e-mail.

»Gennemgangen af diverse bilag i managementselskabet er ikke færdiggjort, da der stadig udestår en endelig vurdering fra en uafhængig revisor. Oplysningerne fra notatet er taget fra en privat og personlig mail fra en tidligere partner og tiltænkt en lille håndfuld personer. Der er mange elementer i mailen, der hverken er objektive eller korrekte, men det synes jeg ikke, at jeg skal kommentere nærmere, da det netop drejer sig om en personlig mail,« skriver Michael Tandrup.

Nordic Eye-koncernen består af et administrationsselskab, Nordic Eye Management Aps., som ejes af Peter Warnøe og fire partnere, herunder rigmanden Lars Tvede. Selskabet får en fast betaling for at forvalte investorenes penge og investere i nye porteføljeselskaber.

Investorernes penge – i alt 375 mio. kr. – og ejerandelene i Nordic Eyes 20 porteføljeselskaber er placeret i et kommmanditselskab, Nordic Eye K/S, som er adskilt fra administrationsselskabet.