Novo Nordisk træder vande, mens konkurrent forsøger at sætte sig på markedet for slankemedicin over nettet

Novo Nordisks største konkurrent, Eli Lilly, har vakt opsigt, efter at selskabet torsdag lancerede et nyt initiativ, som skal gøre op med, at medicinalselskaber ikke kan levere medicin direkte til patienter og formidle kontakt til onlinelæger for dem. Novo Nordisk hilser nye tiltag velkommen. Dansk onlineklinik er mere skeptisk.