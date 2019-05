Nordsjællandsk rigmand i kamp mod omstridt cykelsti: »Det handler om retfærdighed«

Vejdirektoratet, Taksationskommissionen, Overtaksationskommissionen, Retten i Helsingør, Højesteret, liebhavermægleren Pernille Sams og nu Østre Landsret. Alle har de siden 2006 været inde over Fredensborg Kommunes ekspropriation af et hjørne af vitaminmillionæren Sonnich Frylands naturskønne nordsjællandske ejendom til brug for en offentlig og trafiksikker cykelsti.

Sonnich Fryland har fra start erklæret, at han ville udkæmpe slaget om sin ejendom »ved alle tilgængelige retsinstanser« – og det gør han så.

»Det handler om retfærdighed,« sagde den 74-årige Sonnich Fryland, da sagen startede i Østre Landsret mandag, hvor tre dommere nu skal rede trådene ud i det mangeårige og komplicerede forløb.

Sonnich Fryland var oprindeligt direktør i Novo Nordisk, da han overtog kosttilskudsvirksomheden Ferrosan, som han siden har tjent trecifrede millionbeløb på. Sonnich Fryland fik imidlertid i 2012 Skat på nakken, som mente, at hans selskab skylder et trecifret millionbeløb i udbytteskat.

Omkranset af asfalt

Det aktuelle slagsmål med Fredensborg Kommune drejer sig om væsentligt mindre beløb og vedrører Sonnich Fryland og hans kone, Toves, tre ejendomme i Fredensborg. Familien bor selv på »Lillevangsgården«, som ligger omkring 230 meter fra den omstridte cykelsti, som er anlagt imod Fryland-parrets ønsker.

Kampen mellem mangemillionæren og Fredensborg Kommune begyndte, da kommunen eksproprierede et hjørne af hans mere end 26 hektar store ejendom. I dag slår en kommunal cykelsti langs Humlebækvej en bue nord mod og rundt om den mindste af Fryland-familiens tre ejendomme. Det drejer sig om en medhjælperbolig »Lillevangshuset« på 100 kvadratmeter, som nu med Sonnich Frylands advokat, Bech-Bruun-partner Jacob Schall Holbergs, ord er »omkranset af asfalt«.

Det er Sonnich Fryland utilfreds med, og han vil have de 160 meter cykelsti omkring huset flyttet syd for Humlebækvej. Men det vil kræve, at over to hundrede meter landevej skal flyttes, for at det ikke skal gå ud over trafiksikkerheden, og det kan koste 2,4 mio.kr., mener kommunen.

FAKTA Sådan blev Sonnich Fryland velhavende I 1995 købte Sonnich Fryland aktiemajoriteten i Ferrosan af Novo Nordisk, hvor han var direktør. I 2005 blev selskabet solgt til den svenske kapitalfond Altor. Sonnich Fryland bogførte dengang en indtægt på 729 mio. kr. Fryland geninvesterede en del af formuen, da Altor tog over, og han fik en ny stor gevinst, da medicinalselskabet Pfizer i 2011 købte Ferrosan for, hvad der dengang blev estimeret til fire-fem mia. kr. FOLD UD

Sonnich Fryland er så irriteret over forbipasserende cyklister, at han har iværksat »afværgeforanstaltninger« i form af plantning af en lang tujahæk langs stien for at skærme mod indblik. Hækken har stået ham i 700.000 kr, som han vil have betalt af kommunen, hvis det lykkes at få ekspropriationen kendt ugyldig.

Ifølge Fredensborg Kommunens advokat, Kurt Helles Bardelben, som er partner i DLA Piper, er det dog meget sjældent, at en beslutning om ekspropriation bliver kendt ugyldig, og han slår fast, at den nuværende cykelsti er den bedste løsning både med hensyn til sikkerhed og økonomi.

Vidt forskellige vurderinger

Striden mellem Fredensborg Kommune og Sonnich Fryland omfatter to retssager – en om gyldigheden af ekspropriationen og en om størrelsen af den erstatning, som Sonnich Fryland skal have fra kommunen, hvis Østre Landsret stadfæster ekspropriationen. Sagerne behandles under ét.

Der er foretaget flere vurderinger af værdiforringelsen af Sonnich Frylands ejendomme. Et syn og skøn foretaget i forbindelse med den nuværende retssag i landsretten sætter tabet til 3,2 mio. kr. I 2014 satte en skønsmand forringelsen til 1,3 mio. kr., mens Pernille Sams som nævnt mener, at forringelsen kan op løbe over 3,5 mio. kr. Overtaksationskommissionen har dog sat værdiforringelsen til 400.000 kr., hvilket er stadfæstet af Retten i Helsingør.

Ud over at udtale ønsket om retfærdighed ønsker Sonnich Fryland ikke at tale med Berlingske, men henviser til sin advokat. Sagen fortsætter i retten onsdag.