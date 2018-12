Mød manden bag det nye Grønttorvet: »Det bliver et sted, man lever, og ikke bare et sted, man bor«

Det er kun knap tre år siden, at udviklingsselskabet FB Gruppen med adm. direktør og hovedejer Hans-Bo Hyldig overtog Grønttorvet i Valby og kastede sig over at omdanne de nedslidte torvehaller til en helt ny bydel med 2.300 nye boliger, heraf 200 almennyttige boliger, med plads til omkring 4.500 indbyggere, to daginstitutioner og ti butikker.

Siden er det går stærkt. De første huse i den nordlige del af det nye Grønttorv er færdige, og med meget få undtagelser er alt optaget. I 2018 har FB Gruppen afleveret cirka 550 nye boliger, mens 990 boliger står klar til indflytning i løbet af 2019.

Hele området skal stå færdigt hen mod udgangen af 2021 og vil dermed bidrage til det store byggeboom i København.

»Lige nu mangler vi at bygge hele den nordlige del af området. Vi er tæt på at slutte i den sydlige ende. Men vi kommer til at bygge hele vejen rundt om den park, vi er ved at anlægge,« siger Hans-Bo Hyldig og peger begejstret ud af vinduerne i FB Gruppens kontor midt på byggepladsen.

Hans-Bo Hyldig er 53 år og er i dag en af Københavns største developere.

Ud over Grønttorvet er han bl.a. også i gang med at opføre 200 nye boliger på Teglholmen i Sydhavnen, ligesom han står bag opførelsen af et nyt stadion i Roskilde med dertilhørende erhvervslejemål, sportscollege og ungdomsboliger.

En landsby i byen

Grønttorvet har dog en helt særlig plads hos Hans-Bo Hyldig. Ifølge ham er han i gang med at »bygge en landsby i byen«.

»Vi bygger en blandet by. Det vil sige, at vi har ejerboliger, andelsboliger, privat boligudlejning, almene boliger, seniorboliger, ungdomsboliger, familieboliger, lejligheder og rækkehuse. Forskellige typologier og ejerformer gør, at vi får en bredere palet at ramme på, og derved tror jeg, at vi rammer bredere i markedet, end hvis du tager ét segment. Men vi gør det også, fordi vi bygger 20 karreer, og det er vigtigt for os, at der kommer liv. Liv kommer der kun, hvis det er forskellige mennesker, der bor her,« siger Hans-Bo Hyldig.

Hans-Bo Hyldig peger ivrigt ud ad vinduet fra FB Gruppens kontor, der er indrettet i én af de gamle bygninger, der har huset Grønttorvet.

Centrum på Grønttorvet bliver Grønttorvsparken. Første halvdel er ved at blive anlagt (tv.). Senere bliver bygningerne til højre også revet ned til ære for parken.

Byhave som tema

Bygningen ligger midt i grus og organiseret byggerod og vil på et tidspunkt bliver revet ned sammen med de sidste haller for at gøre plads til et mindre butikscenter, erhvervslokaler og den sidste halvdel af en stor park, som bliver omdrejningspunktet på Grønttorvet.

Lige nu kan det være svært at forestille sig. Men den nye bydel bliver bygget op omkring temaet »haveliv«.

20 boligblokke og bebyggelser, alle med blomsternavne som Geranium Rækkerne (ejerrækkehuse), Kamelia Hus (ældreboliger til leje) og Rhododendron Hus (lejeboliger) kommer til at omkranse en stor fælles park, Grønttorvsparken, som bliver anlagt oven på en parkeringskælder.

Første halvdel af parken blev anlagt i november, og de første af de i alt 250 frugtræer, der sammen med et orangeri og væksthuse på tagene af højhusene skal bidrage til stemningen og sammenholdet, blev plantet. Men det hele er ikke ren grøn idyl. Gamle betonsøjler og bjælker fra de nedrevne torvehaller, er blevet renset og sat op i parken som et minde til fremtidige beboere om områdets historie.

Købte grund af kriseramte grønthandlere

At det blev FB Gruppen og Hans-Bo Hyldig, der overtog Grønttorvet, var lidt af en tilfældighed.

I 2007 blev Grønttorvet solgt til en amerikansk kapitalfond, men handlen gik i vasken på grund af finanskrisen. Det gav problemer for selskabet bag det daværende Grønttorvet, fordi man var i gang med at etablere et nyt grønttorv i Høje Taastrup samtidig med, at man var brændt inde med den gamle grund i Valby, hvor det kun var lykkedes at sælge ganske få grunde til alment boligbyggeri.

Oprindeligt var Hans-Bo Hyldig og FB Gruppen, som Hyldig har stiftet sammen med Stig Riebeling Nørnberg, interesseret i at bygge på en mindre del af Grønttorvet, men undervejs i forhandlingerne, som varede et par år, ændrede planerne karakter.

Hans-Bo Hyldig vil lave væksthuse på taget af de bygninger, han opfører på Grønttorvet. Væksthusene skal passes af beboerne i fællesskab, og han håber, at det betyder, at beboerne får et større fællesskab end normalt i nybyggeri.

»En dag, vi er herude (på Grønttorvet, red.), siger jeg lidt for sjov, om vi ikke bare kan købe det hele. Vi developere er jo sådan nogle med store armbevægelser,« ler Hans-Bo Hydig, der blandt andet var tiltalt af muligheden for at bygge boliger til en rimelig pris sammenlignet med havnekvartererne, hvor hans selskab også bygger.

»Svaret var, at det kunne jeg godt, hvis jeg kunne skaffe pengene. Så jeg tog fat i pensionskassen PKA, som vi ved flere andre lejligheder har arbejdet sammen med og sagde: Prøv at høre her, skal vi ikke købe hele området. Det ville de ikke. Men de ville godt finansiere os, hvis vi købte det. Så sådan blev det, og PKA har blandt andet købt en stor del af de nye boliger herude,« siger Hans-Bo Hyldig.

Boligbyggeri er blevet mere kapitalkrævende

Hans-Bo Hyldig og FB Gruppen havde ikke kunnet kaste sig ud i projektet, hvis det ikke havde været for samarbejdet med PKA. FB Gruppen, der blev stiftet i 2003, overlevede finanskrisen selv om det holdt hårdt, men er i dag på mange måder skoleeksemplet på en moderne developer, der har en kapitalstærk partner i ryggen, driver sin virksomhed professionelt og har en holdning til, hvad han bygger.

Ifølge Hans-Bo Hyldig handler det om, at boligbyggeriet i København er blevet mere kapitalintensivt samtidig med, at bankerne ikke længere er så glade for developerbranchen.

Hans-Bo Hyldig, ejer og adm. direktør i FB Gruppen. »En dag, vi er herude, siger jeg lidt for sjov, om vi ikke bare kan købe det hele. Vi developere er jo sådan nogle med store armbevægelser.«

»Hvis man ikke har andre muligheder, enten via egenkapital eller via samarbejde med andre finansieringsformer, så er det svært. Det stiller nogle krav til os som virksomhed. For om det er en pensionskasse eller en udenlandsk investeringsfond, som der også er en del af, der bygger her i markedet, så stiller de jo krav om, at man er professionel som partner. Ellers får man ikke lov at samarbejde,« siger Hans-Bo Hyldig, der også er næstformand i interesseorganisationen Byggesocietetet.

Grønne områder i stedet for havudsigt

Holdning har Hans-Bo Hyldig også til det, han bygger. Han har bygget på Islands Brygge og i Sydhavnen, f.eks. Teglholmen, men i modsætning til byggeriet på Grønttorvet er han ikke ubetinget glad for de nye bydele, han har været med til at bygge i havnekvartererne.

»Det er absolut en kvalitet at bo ud til vand. Udfordringen er, at du ikke kan opholde dig på vandet. Her på Grønttorvet kan vi skabe en anden bykvalitet. Vi har ikke vandudsigt, men vi gør det i stedet grønt, og så får du en anden bykvalitet,« siger Hans-Bo Hyldig.

Gamle betonsøjler og -bjælker fra Grønttorvet er blevet renset og bliver stillet op i den nye Grønttorvspark for at minde fremtidige beboere om, at området en gang var et erhvervsområde. Under Parken er der indrettet parkeringskælder.

»Teglholmen er rigtig god i en ikke for stor skala, ellers bliver konsekvensen, at det bliver lidt for ens, lidt for genkendeligt. Vi skaber en anden oplevelse. Vi rykker for eksempel det grønne op på tagene. Man kan se, at der er væksthuse på alle vores tage. Alle kan dyrke grøntsager på tagene. Man kan gøre det nede i haverne, eller man kan gøre det i væksthusene, men man gør det i fællesskab. Så er man også nødt til at være sammen med andre,« siger Hans-Bo Hyldig, der i dag bor i Svogerslev uden for Roskilde.

Han og hans kone er dog blevet så begejstrede for Grønttorvet, at de har planer om at rykke ind i en lejlighed i et af tårnene i minibydelen.

En ukendt gammel dames død sætter perspektivet

»Jeg gør tingene her på Grønttorvet, som jeg gør, fordi jeg føler, at det virker på egen krop. Hvis det fungerer for mig, så vil det nok også fungere for andre,« siger Hans-Bo Hyldig, der er født og opvokset på Lolland, hvor hans forældre havde en gård, og udlært i Lollands Bank, inden han flyttede til København og gjorde karriere i Realkredit Danmark.

»Jeg kom til København og boede på Østerbro i 1991. Da jeg havde boet derude i seks-syv måneder på 1. sal, døde en gammel dame på 3. sal. Det finder jeg ud af, fordi der kommer en kiste ned. Hende havde jeg aldrig mødt. Det fik mig til at tænke over, hvad det er for måder, vi bor på. Jeg kendte ikke mine naboer, vi kendte ikke hinanden. Det er noget underligt noget,« siger Hans-Bo Hyldig.

»Jeg kan ikke garantere, at man møder sine naboer her (på Grønttorvet, red.), men jeg kan garantere, at vi skaber rammerne, så man kan møde sine naboer. Det synes jeg er kvalitet. Så bliver det et sted, man lever, og ikke bare et sted, man bor,« siger Hans-Bo Hyldig.