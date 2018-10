Martine blev født Martin – og er en af verdens mest velbetalte topchefer

Slå ordet »grænseoverskridende« op, og der kunne under eksempler lige så godt stå navnet Martine Rothblatt. Den 64-årige amerikaner ser muligheder, hvor de fleste andre ser fiktion og ønskedrømme, og det har gjort hende til en pioner inden for satellitkommunikation, organtransplantation og kunstig intelligens.

Hun kalder sig transhumanist, tror på digital udødelighed og har udgivet flere bøger. I 2017 kårede magasinet Forbes hende til en af klodens 100 skarpeste nulevende business-hjerner.

Undervejs har hun også flere gange toppet listen over USAs mest vellønnede kvindelige topchefer, og sidste år trak hun en samlet årsindtægt på over 37 millioner dollar fra bioteknologifirmaet United Therapeutics, et selskab hun selv har grundlagt.

Dermed kan hun samtidig kalde sig bioteknologisektorens bedst betalte topchef overhovedet.

Men der er en anden facet, som gør hende til en sjældenhed i globalt erhvervsliv: Martine Rothblatt blev født som mand og levede som sådan, indtil hun som 40-årig sprang ud som transkønnet.

Tech icon Martine Rothblatt was 40 years old when she came out as transgender. Here's her young daughter's response: https://t.co/S9oOit8w4h pic.twitter.com/O8lZPFpmqV — TED Talks (@TEDTalks) December 19, 2016

Skiftet skete i 1994, og siden er Rothblatt i stigende grad blevet en fremtrædende fortaler for transkønnedes rettigheder.

Men at hun sideløbende også skiftede karrierebane, kom sig af en anden privat hændelse: Samme år fik hendes datter konstateret den alvorlige lungesygdom pulmonal hypertension, og med udsigten til stort set ikke-eksisterende behandling gik Rothblatt selv i gang med at researche sig til løsninger.

Indtil da havde hun primært arbejdet med satellitkommunikation og været med til at etablere flere virksomheder inden for satellitnavigation og satellitradio. En del af hendes aktier i selskaberne blev solgt, og pengene pumpet i lungeforskning.

Resultatet blev selskabet United Therapeutics, der i dag fremstiller fem forskellige midler til behandling af lungesygdommen, foruden at forske i bioteknologisk nanoteknologi, organtransplantation og udvikling af kunstige lunger og andre organer.

Rothblatt er også blevet en af de førende fortalere for såkaldt xenotransplantation, hvor organer og væv bruges på tværs af arter, og selskabet omfatter verdens største farm for klonede grise til brug for organtransplantation.

»Jeg er en type person, der gerne vil høre, hvorfor noget ikke kan lade sig gøre, og så skal jeg nok file på hver eneste af de »kan ikke« ét skridt ad gangen,« har hun udtalt.

Selv når det gælder den ultimative umulighed – et evigt liv – har Martine Rothblatt en løsning. Hun er opslugt af tanken om »digital udødelighed« og muligheden for at lagre ens bevidsthed digitalt, i hvad hun kalder »mindclones« og »mindfiles«. Til formålet har hun udviklet hjemmesiden lifenaut.com.

Her støder man også på AI-robotten Bina48, der er en slags digital udgave af Rothblatts kone gennem over 30 år, Bina. Robotten er endog udstyret med sin egen Twitter-side, der tilmed har flere følgere end Rothblatts egen Twitter-profil.

New servo’s and a fresh smile ready to continue the journey. Thank you Hanson lab team! pic.twitter.com/Hly53liG9E — Bina48 (@iBina48) July 19, 2018

Til LGBT+-mediet The Advocate gav Martine Rothblatt sidste år følgende forklaring på, hvor de mange ideer kommer fra:

»Jeg føler, at over halvdelen af min kreativitet blev frigivet, da jeg ikke længere skulle bruge vel 90 pct. af min energi på at lade som om, jeg var mand.«