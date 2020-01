Martin Thorborg til politikere om lønloft: Bland jer uden om private virksomheders forhold

»Det er noget mærkeligt noget, at politikere skal blande sig i, hvordan almindelige private virksomheder aflønner deres direktør. Hvis aktionærerne er uenige i, at direktøren er lønnen værd, så har de jo mulighed for via bestyrelsen at afsætte direktøren eller skifte ud i bestyrelsen.«

Superiværksætteren Martin Thorborg afviser uden tøven et forslag fra SF om at lægge loft over direktørlønninger. SF foreslår, at en direktør højest må tjene 20 gange så meget som den lavestlønnede medarbejder i virksomheden.

Dette risikerer at koste velfærd, fordi Danmark taber kampen om de dygtigste topchefer, advarer Thorborg.

»Vi risikerer, at Danmark bliver fattigere, og vi ender med, at der bliver mindre velfærd, og det vil man i SF jo også være kede af,« siger han.

Martin Thorborg vurderer, at det formentlig er milliardbonusser til betalingsselskabet Nets' direktører, der har provokeret politikerne.

»Det pisser også mig af«

»Jeg kan jo godt regne ud, at det er Nets-sagen, der spøger, og jeg tror, at de fleste af os almindelige mennesker kan være dybt forargede over, at en virksomhed med en monopollignende status – noget, som er infrastruktur i Danmark – kan give bonus af den størrelse,« siger Martin Thorborg og fortsætter:

»Det pisser også mig af. Det virker helt vanvittigt, at så få mennesker skal have så mange penge oven i den meget flotte løn, de får for at passe deres job i et selskab, som vi andre ikke rigtig kan komme udenom.«

Martin Thorborg mener imidlertid, at SF træder forkert, såfremt Nets' usædvanlige case skal gå ud over mange andre danske virksomheder. SFs forslag betyder i realiteten, at en direktør højst må tjene seks millioner kroner om året:

»Når det gælder Nets, kan jeg sagtens følge forargelsen, men der må være andre muligheder for at gribe ind, hvis man har en virksomhed med en monopollignende status, og virksomheden kan hive så mange penge ud til ledelsen. Så må der være andre paragraffer eller foranstaltninger, man kan sætte i værk i stedet for at skyde med spredehagl,« siger Martin Thorborg.

»Problemstillingen er jo, at Danmark ikke er en isoleret ø, som opererer individuelt i forhold til resten af verden. Man kommer bare ikke uden om, at de store virksomheder i Danmark med jævne mellemrum hiver relevante direktører og specialister hjem fra udlandet. Hvis vi skal begå os i konkurrencen med resten af verden, så nytter det ikke at lægge en kunstig begrænsning ind. Så risikerer vi at stå i en situation, hvor det kvalificerede materiale, der er til rådighed, ikke er tilstrækkeligt dygtigt, og at virksomhederne dermed bliver mindre konkurrencedygtige,« siger Martin Thorborg.

»En vis portion misundelse«

Superiværksætteren er dog ikke blind for, at almindelige danskere, som tjener langt mindre end toplederne, har svært ved at kapere høje direktørlønninger:

»Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man som folkeskolelærer har svært ved at sætte sig ind i, at seks millioner kroner ikke skulle være nok for at bestride et direktørjob. Men nu snakker vi jo ikke om statslige stillinger, og det virker som en blanding af, at man ikke har sat sig ind i, hvordan verden fungerer tilsat en vis portion misundelse,« siger Martin Thorborg.