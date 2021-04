Marianne Dahl stopper i Microsoft

Marianne Dahl er direktør i et af verdens mest værdifulde selskaber, men nu er det slut. Det oplyser hun selv på LinkedIn.

»I dag er en speciel dag. Jeg har besluttet at forlade Microsoft efter 6 virkelig transformative år.«

Marianne Dahl startede karrieren i Microsoft med et topjob i Microsoft Danmark i 2015. I 2019 steg hun i graderne og fik ansvar for softwaregigantens salg og marketing i hele Vesteuropa.

»Det har været et privilegium at arbejde med så dygtige mennesker i det danske datterselskab og Vesteuropaområdet. Microsoft har virkelig forvandlet sig fra både et forretningsmæssigt og et kulturelt perspektiv i løbet af disse 6 år,« skriver Marianne Dahl på LinkedIn, hvor hun selv har annonceret nyheden.

Udover Microsoft inkluderer Marianne Dahls cv en række ledelsesstillinger i blandt andet Codan og TDC – i sidstnævnte er hun i dag tillige bestyrelsesmedlem. En bestyrelsespost hun agter at fortsætte i efter sin fratrædelse. Det samme gælder for hendes bestyrelsespost hos DFDS. Men hvad fremtiden ellers byder på er endnu uvist.

»Jeg vil bruge den kommende tid på at blive klogere på mine fremtidige bestræbelser, mens jeg vil opretholde mine bestyrelsesforpligtelser hos DFDS og TDC.«

FAKTA Blå bog: Marianne Dahl Er 46 år og opvokset i Skive.

Blev i 1999 uddannet cand.merc. fra Aarhus Handelshøjskole.

Var fra 1999 stategikonsulent i Accenture.

I 2004 blev hun chef for TDCs Mobil- og Erhvervsforretning og senere markedsdirektør.

Var fra 2011 landechef for Codan Forsikring.

I 2015 blev hun direktør for Microsoft Danmark og Island.

I 2019 blev hun Vice President i Microsoft Vesteuropa.

Var i 2019 på Berlingskes liste over Danmarks 100 mest indflydelsesrige kvinder.

Sidder desuden i en række bestyrelser. Blandt andet i rederiet DFDS A/S. FOLD UD FOLD UD

Marianne Dahl har tidligere forklaret i Berlingskes podcast »Talent 100 – med Ane Cortzen«, at hendes bedste råd til unge talenter i dag er »at få indsigt i forskelligartede typer virksomheder og funktioner« og ikke at være bange for at skifte job.

»Man skal få sig nogle erfaringer – og gerne nogle erfaringer, der er meget langt væk fra hinanden. Når jeg ser på den lidt skøre karriere, jeg har haft, så er det reelt derfor, jeg er nået dertil, hvor jeg er nået til i dag.«

Om Marianne Dahl har taget sit eget råd til sig eller ej, er uvist. Berlingske arbejder på at få en kommentar fra den snart tidligere direktør i Microsoft.

Marianne Dahl oplyser i sit opslag på LinkedIn, at spanske Pilar Lopez, der allerede er en del af virksomheden, vil tage over for Marianne Dahl.