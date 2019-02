Madklubben-stifter ramte bunden: »Jeg besluttede mig for, at jeg aldrig nogensinde skulle arbejde i restaurationsbranchen igen«

Findes der en person, som i den grad har måttet lade sig inspirere af det japanske ordsprog »Fald syv gange. Rejs dig op otte«, er det Anders Aagaard.

Han er manden bag den succesfulde restaurantkæde Madklubben, der i dag har 18 restauranter på landkortet og et tocifret millionbeløb på bundlinjen, men han er også manden, der flere gange undervejs har været slået tilbage til start.

»Jeg følte mig fandeme som en fiasko,« fortæller han om oplevelsen med sit første mislykkede erhvervseventyr i podcasten »SuccesKriteriet«.

Anders Aagaard fik efter gymnasiet smag for succes på hotel- og restaurantskolen i Schweiz, hvor han som mønsterstuderende endte med skolens højeste gennemsnit og en mindeplade med sit navn indgraveret. Med al den ros i bagagen var han sikker på, at intet kunne gå galt, og han drog sammen med en skolekammerat til London for at åbne en restaurant på et gammelt fyrskib.

»Vi havde – som de fleste unge mennesker har – voldsomt stor selvtillid og total mangel på indsigt. Vi troede, vi havde de vises sten, på trods af at alle fornuftige mennesker, der havde erfaring inden for området, sagde, at det var en dårlig idé,« lyder det fra Anders Aagaard.

De trodsede advarslerne og åbnede alligevel restauranten, som i sidste ende kostede Anders Aagaard fem års slid og nogle dyre lærepenge i millionklassen, før han i 2004 kastede håndklædet i ringen og vendte tilbage til Danmark. Der lå han så – på søsterens sofa i Valby – uden en mønt på lommen og med en mislykket restaurant i en alder af blot 27 år.

»Jeg besluttede mig for, at jeg aldrig nogensinde skulle arbejde i restaurationsbranchen igen.«

Anders Aagaard »Det var svært at komme sig over. Jeg havde ikke længere mine gode venner eller min anseelse i kraft af at være en af Cofoco-drengene. Jeg var irrelevant for dem, der tidligere havde syntes, jeg var interessant at tale med.«

Smidt ud på røv og albuer

Den beslutning varede kun tre dage, og så kunne Anders Aagaard ikke holde sig væk længere. Han kontaktede sin barndomsven Christian Lytje, der en måned forinden havde etableret den første Cofoco-restaurant på Vesterbro i København sammen med Torben Klitbo. Det blev til et partnerskab mellem de tre sønderjyder, og forretningen kørte på skinner fra start. Men lykken varede ikke længe, og halvandet år efter gik det galt mellem de tre ejere.

»Vi havde kendt hinanden i rigtigt mange år og kastede os over et projekt med ildhu og 300 kilometer i timen. Men vi havde glemt at afstemme, hvem der egentlig bestemte hvad. Anpartshaveroverenskomst – hvem har brug for sådan noget? Vi var venner for fanden,« lyder det fra Anders Aagard, som mener, at det gik så galt, fordi de alle ville være den, der bestemte.

Konflikten kulminerede i Anders Aagaards exit fra virksomheden – han blev med egne ord »smidt ud på røv og albuer« – og i et grimt efterspil for de tre forretningspartnere, der førhen havde kaldt sig for tætte venner. Med sig fik han en pose penge »større end den, de ville give ham, men markant mindre end den, han mente, han skulle have«.

»Det var svært at komme sig over. Jeg havde ikke længere mine gode venner eller min anseelse i kraft af at være en af Cofoco-drengene. Jeg var irrelevant for dem, der tidligere havde syntes, jeg var interessant at tale med,« fortæller han.

Om »SuccesKriteriet«

»SuccesKriteriet« er en podcastserie om drømme og ambitioner med ti afsnit i hver sæson. Værten Ane Cortzen dykker i løbet af programmet ned i en række af de emner, som iværksættere skal have styr på for at opnå succes med deres forretning.

Alle gode gange tre

Hævn og sætningen, »jeg skal vise dem«, var motivationen, der fik Anders Aagaard i gang igen, og med sin pose penge fra Cofoco-bruddet åbnede han i 2007 sin første ud af mange restauranter under navnet Madklubben. Siden da er konceptet med mad til overkommelige priser blevet en stor succes, og i 2017 blev nettoresultatet mere end firdoblet til 16,1 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. i 2016.

»Det går skidegodt. Det er en sund forretning,« indrømmer han over for »SuccesKriteriet«s vært, Ane Cortzen.

I dag ejer Anders Aagaard majoriteten i alle Madklubbens 18 restauranter – kort fortalt er det ham, der bestemmer det hele. Og med syv nye restauranter på tegnebrættet for den kommende tid er hævnen over Cofoco ikke længere det, der får ham ud af sengen om morgenen. Faktisk er de tre tidligere forretningspartnere igen på talefod.

»Jeg synes, det var destruktivt at have det had til andre mennesker. Hvis der, hvor jeg er i dag, udspringer af, at jeg blev uvenner med Cofoco, så var det det bedste, der kunne ske,« lyder det fra Anders Aagaard, som trods alt ikke kunne lade være med at levere en stikpille, da muligheden bød sig:

»Jeg talte med Torben Klitbo, som solgte sine procenter i Cofoco for halvandet år siden, og spurgte ham, om han havde fået mere for sine procenter, end jeg havde.«

