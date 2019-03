Louis Vuitton dropper Michael Jackson-kollektion

Modegiganten Louis Vuitton vil fjerne en række tøjartikler fra sin efterårs- og vinterkollektion for 2019, der enten direkte eller indirekte er inspireret af den afdøde amerikanske popstjerne Michael Jackson.

Beslutningen kommer som reaktion på de mange anklager om musikerens seksuelle overgreb på mindreårige børn, der har floreret i danske såvel som internationale medier i den seneste tid.

Det skriver det amerikanske livsstilsmagasin GQ Magazine.

Modedesigneren Virgil Abloh, der stod for at udarbejde kollektionen, peger på HBO-dokumentaren »Leaving Neverland« som en central grund til, at han besluttede sig for ikke længere at have tøjgenstande med Michael Jackson-motiv i sin kollektion, siger han til mediet.

Dokumentaren fremsætter en rækker vidneforklaringer og anklager om, at Michael Jackson i mange år skulle have misbrugt to mænd, Wade Robson og James Safechuck, seksuelt, da de var børn. Dokumentaren har affødt, at den tidligere musikers omdømme for mange fans er blevet ændret permanent.

Også Louis Vuittons tidligere modeshow i Paris i januar, hvori den Michael Jackson-inspirerede modeserie blev offentliggjort, fremkaldte stærke reaktioner blandt publikum. Derfor vælger Louis Vuitton nu at omdanne kollektionen og modeshowet, siger designeren.

»Jeg er fuldt ud opmærksom på, at showet har fremkaldt store følelsesmæssige reaktioner i lyset af dokumentaren. Jeg fordømmer enhver form for børnemishandling, vold eller andre former for krænkelser af menneskerettighederne,« siger Virgil Abloh til GQ Magazine.

Kollektionen skulle ifølge Virgil Abloh oprindeligt have hædret det afdøde ikon og rettet fokus mod Michael Jackson som en humanitær og talentfuld person. Men efter at have set dokumentaren samt de følelsesmæssige reaktioner kan han ikke længere adskille kunsten fra manden, siger Virgil Abloh ifølge magasinet.

Dermed melder Louis Vuitton sig under samme faner som andre virksomheder, der enten boykotter eller dropper projekter baseret på den tidligere popkonge. Louis Vuitton som virksomhed bliver nemlig nødt til at tage stilling, når sager som disse kommer frem i søgelyset, skriver GQ Magazine.

»Børns sikkerhed og velfærd er af højeste prioritet for Louis Vuitton. Vi er fuldt ud dedikerede til at tale for denne sag,« siger administrerende direktør for Louis Vuitton Michael Burke om beslutningen.