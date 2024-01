Business Abonnement

Lotte Bjerre Knudsen bader sig i mediernes blitzlys – sådan var det ikke, da hun kæmpede for Novo Nordisks vidundermedicin

I dag kan det være svært at forestille sig. Men udviklingen af Novo Nordisks milliardsælgende diabetes- og vægttabsmedicin fik en hårdhændet behandling, før den blev en del af selskabets pipeline. Skal man koge kampen for at få Novos GLP-1-medicin på hylderne ned til én person, er det 59-årige Lotte Bjerre Knudsen.