Livet sluttede for tidligt for en af Danmarks store kommunikatører

Alt, alt for ung er næstformanden for erhvervsorganisationen Synergi og kommunikationsdirektøren i Danfoss Kenth Kærhøg død, 52 år gammel, efter flere års kamp mod sygdom.

Kommunikationsfolk kan være mennesker, som ofte deler vandene. Kenth Kærhøg var usædvanlig, fordi han med sin generøsitet, sin livsindstilling og sin ordentlige person samlede frem for at dele. Alligevel var han en af Danmarks mest markante internationale kommunikationsfolk med en karriere i store danske og internationale virksomheder. Senest som kommunikationsdirektør i Danfoss siden 2017.

Kunne man spørge Kenth, hvad han ville være mest stolt over i sin karriere, ville han uden tøven nævne sin kone Hanne og deres tre børn. Ikke at han opfattede Hanne som en karriere, men i alt hans partner i alle dele af livet: arbejde, tro og tilværelse.

Global mediechef for Coca-Cola

Hvis man spurgte igen, ville han med ledsagende anerkendelse af sine andre arbejdsgivere nok fremhæve tiden i Cola-Cola, hvor han i en årrække var global chef for medierelationerne for hele Coca-Cola-koncernen med base for hele familien i Atlanta.

Kenth Kærhøg blev global mediechef efter at have løst en særlig opgave som ansvarlig for Coca-Colas globale kommunikation under de Olympiske Lege i Beijing i 2008. Vejen til toppen i Coca-Cola gik gennem jobbet som kommunikationsdirektør for Norden og i Baltikum fra 2002 og så videre til stillingen som kommunikationsdirektør for hele Asien. Karrieren begyndte i København som afdelingschef i Lederne.

2010 vendte Kenth Kærhøg hjem til Danmark som først global kommunikationsdirektør i ISS med 500.000 ansatte over hele verden og efter syv år videre til Danfoss, helt præcis som chef for Corporate Communications & Reputation-teamet, hvor han snart i Danmark, snart i USA og snart i Kina stod i spidsen for arbejdet med at placere Danfoss som en leder i den grønne omstilling globalt i et tæt samarbejde med topchefen Kim Fausing og bestyrelsesformand Jørgen Mads Clausen.

Kenth Kærhøg var et eksempel på, at kommunikation, når det er godt udført, er indhold og ikke kun form.

Derfor blev Kenth Kærhøg i år udnævnt til posten som næstformand for erhvervsorganisationen Synergi. Organisationen, som er grundlagt af bl.a. Danfoss, Grundfos, Velux og Rockwool, har tidl. erhvervsminister og EU-parlamentariker Bendt Bendtsen som formand. Kenth Kærhøg var også medlem af Centerrådet i Cepos.

De seneste år har Kenth Kærhøg levet med sin kræftsygdom og erkendelsen af, at han ikke ville komme til at leve så længe som de fleste. Alligevel skulle livet være så normalt som muligt. Han talte åbent og roligt med sine nære venner om sygdommen. Han håbede på lidt flere år, end han fik.

Kenth Kærhøg, som var en frihedselskende konservativ, læste først nationaløkonomi, men blev derefter cand.psych. i kommunikationspsykologi fra Københavns Universitet.