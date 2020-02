Lars Tvede i nyt frontalangreb på Peter »Løvens Hule« Warnøe

Slagsmålet om venturefonden Nordic Eye mellem de to tidligere venner, rigmanden Lars Tvede og Peter »Løvens Hule« Warnøe, fortsætter med uformindsket styrke i vinterferien.

Warnøe-siden fyrede for nylig Lars Tvede fra venturefondens managementselskab. Den fyring bestrider Tvede, og nu forsøger han at tvinge Peter Warnøe til at afhænde sine værdifulde aktier i fonden.

Netmediet Inside Business har læst en orientering, som Lars Tvede har udsendt til Nordic Eyes investorer. Heraf fremgår det, at Lars Tvede mener, at Peter Warnøe og fondens adm. direktør har overtrådt fondens interne regelsæt i deres iver for at blokere en uvildig granskning af Peter Warnøes dispositioner, som ellers blev vedtaget på en generalforsamling før jul.

Derfor mener Lars Tvede og hans advokater, at Peter Warnøe og fondens øvrige ledelse skal fyres og har pligt til at aflevere deres aktier i fondens management til Lars Tvede.

Droppede granskning

Kernen i sagen er, at den nye bestyrelsesformand, Niklas Holck (som er Warnøe-mand), i begyndelsen af februar i en e-mail meddelte investorerne i Nordic Eye, at man efter et bestyrelsesmøde i Nordic Eye Management havde valgt at droppe den granskning, som tidligere var vedtaget. Kort efter rettede Niklas Holck i meddelelsen: Det var ikke bestyrelsen, men generalforsamlingen i managementselskabet, der havde truffet beslutningen om at aflyse granskningen.

Ifølge Inside Business anfører Lars Tvede, at granskningen kun kan stoppes, hvis 100 procent af kapitalejerne i Nordic Eye Management stemmer for. Og det gjorde Lars Tvede som mindretalsaktionær ikke.

Hvis fyringen af Lars Tvede står ved magt, står han ifølge Niklas Holck til at miste sin fremtidige carry, det vi sige sin del af den fremtidige gevinst fondens investeringer. Gevinsten kan løbe op i 20 mio. kr.

Berlingske forsøger at indhente kommentarer fra Peter Warnøe og bestyrelsesformand Niklas Holck.