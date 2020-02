Lars Tvede fyrer Peter Warnøe fra direktørpost efter ballade med ulovlige aktionærlån

De to tidligere venner og partnere, rigmanden og iværksætteren Lars Tvede og Peter »Løvens Hule« Warnøe, er røget i totterne på hinanden i en ny sag i den langstrakte strid om magten i venturefonden Nordic Eye. Ifølge Lars Tvede har han fyret Warnøe som direktør for et af selskaberne i Nordic Eye-koncernen.

Peter Warnøe nægter ganske vist at være fyret fra selskabet, men bestyrelsesformand Christian Scherfig bekræfter, at Warnøe er fortid i jobbet.

Warnøe er fyret fra direktørposten i Nordic Eye Invest – et selskab, som ejes af tidligere og nuværende partnere i Nordic Eye Management. Det er her i Nordic Eye Invest, at millionerne stryger ind, hvis og når venturefonden tjener penge på at sælge ud af sine porteføljevirksomheder. Det er også herfra, en ekstragevinst kaldet carry til partnerne i Nordic Eye Management skal fordeles. Partnerne har tilsammen ret til 20 pct. af det samlede afkast af venturefondens investeringer, så Nordic Eye Invest kan potentielt komme til at rumme mange penge.

Peter Warnøe har hidtil været direktør for selskabet, mens Lars Tvede ejer den kontrollerende aktiepost. Men ifølge Lars Tvede er det nu slut med Warnøes direktørpost:

»Nordic Eye Invest er et skuffeselskab med én ansat, som har en meget simpel opgave, nemlig at modtage nogle penge og så fordele dem til ganske få mennesker. Under Peters ledelse som direktør og bestyrelsesformand er der sket en række transaktioner i selskabet, som er problematiske,« siger Lars Tvede, som fortsætter:

»Der er foranstaltet fire ulovlige aktionærlån, heraf et af dem til mig selv. Det var en dum fejl, som kostede os cirka en mio. kr. i skat, revision og juridiske omkostninger, hvoraf jeg bærer de 70 pct. Men det var ikke mig, der lavede fejlen.«

FAKTA Sådan er venturefonden Nordic Eye organiseret 170 investorer investerer i Nordic Eye K/S. En håndfuld partnere i Nordic Eye Management styrer investeringerne og har ret til en særlig gevinst kaldet carry. Her har Peter Warnøe aktiemajoriteten sammen med selskabets direktør, Michael Tandrup. Tidligere og nuværende partnere i Nordic Eye Management samler deres gevinster af investeringerne i et fælles selskab, Nordic Eye Invest. Her har Lars Tvede aktiemajoriteten. Gevinster til de enkelte partnere i Nordic Eye Management udbetales fra Nordic Eye Invest. FOLD UD FOLD UD

Overførte en million til sig selv

Berlingske beskrev i sidste uge, hvordan Lars Tvede pressede på for at få et millionbeløb udbetalt fra Nordic Eye Invest. Pengene viste sig siden at være et ulovligt aktionærlån, hvilket Lars Tvede efter eget udsagn først opdagede i efteråret.

»Jeg har utrolig mange investeringer. Jeg har hver måned en del betalinger ind og ud af kapitalfonde, og ingen investor sidder og checker de flows gennem selskaber, det sker igennem. Man går ud fra, at det er i orden,« forklarede Lars Tvede og gjorde opmærksom på, at han hverken var ansat eller i bestyrelsen i Nordic Eye Invest:

»Peter var bestyrelsesformand og direktør for selskabet. Jeg havde ingen prokura og deltog ikke i noget som helst i selskabet,« lød det fra Tvede.

Men de ulovlige aktionærlån, som udover lommesmerter har givet Lars Tvede ridser i lakken, er ikke den eneste årsag til, at Lars Tvede fyrer Peter Warnøe:

»Udover de ulovlige aktionærlån har Peter overført cirka en mio. kr. til sig selv, som jeg skulle have haft. Det forhold har han erkendt, og han har underskrevet en aftale om, at jeg får dem tilbage, når han får flere indtægter i selskabet. Så jeg har ikke fået dem endnu. Han har dog i pressen efterfølgende benægtet at kende noget til forholdet. Det vil sige, at han har udtalt sig usandt til pressen i sin egenskab af direktør og bestyrelsesformand,« siger Lars Tvede, som har udpeget Søren Grønborg Thorsen som ny direktør.

Lars Tvede har tidligere sagt til Børsen, at der er blevet foretaget udlodninger til Peter Warnøe, som Tvede skulle have haft, hvilket ifølge Tvede førte til, at Peter Warnøe blev fjernet fra bestyrelsesformandsposten og erstattet af Christian Scherfig. Peter Warnøe skrev til Børsen, at han ikke genkendte udlægningen:

»Jeg er både overrasket og uforstående over for de påstande, som Lars Tvede har fortalt Børsen, og jeg mener ikke, at de har hold i virkeligheden,« skrev han i en e-mail til avisen.

Ville ikke eskalere konflikter

Ifølge Lars Tvede har han kendt til forholdene siden september eller oktober:

»Men vi har ikke villet afskedige ham, fordi vi ikke har ønsket at eskalere nogen konflikter. Vi har håbet på, at det ville blive løst enten ved forhandling eller ved et retsligt forløb,« siger Tvede.

»Vi gør det nu, fordi vores forsøg på at få en granskning er faldet til jorden. Alle forsøg på at få en relativ mindelig løsning på de her problemer er strandet. Derfor vil vi ikke længere have ham, og vi er rigtig glade for, at Søren Grønborg Thorsen, tidligere ansat og partner i Nordic Eye Management stiller op. Han har en dyb indsigt i, hvordan det hele fungerer.«.

Det kan til tider være vanskeligt at følge med i kampen om Nordic Eye, der bølger mellem Lars Tvede og Peter Warnøe. For mens Lars Tvede altså siger, at han har fyret Warnøe, så skriver samme Warnøe i en e-mail til Berlingske, at han ikke er fyret:

»Nej – det er jeg ikke. Der er blot ansat en direktør til. Lars har blot via Scherfig sat en direktør til ind (advokat Christian Scherfig, som er bestyrelsesformand i Nordic Eye Invest, red.),« lyder det fra Peter Warnøe. Men Christian Scherfig har altså bekræftet fyringen.