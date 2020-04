Lars Seier advarer erhvervslivet: Pas på med at presse for hårdt på for åbning

Hvis der er én ting, erhvervsfolk ikke kan lide, så er det usikkerhed og ringe beslutningsgrundlag. Ifølge Saxo Bank-milliardæren, Lars Seier Christensen, er coronakrisen præget af begge dele. Han efterlyser omfattende smittetest og grundige analyser af, hvor det giver mest »bang for the buck« at lukke op i en afvejning af økonomi og smittefare.

Men først advarer han kollegerne i erhvervslivet mod at presse for hårdt på: »De kommer i mega-problemer, hvis epidemien løber løbsk én gang til, for så skal vi hele processen med nedlukningen igennem én gang til,« siger Lars Seier, som dog er enig i, at »vi er nødt til at komme i gang med at lukke op«.

»Men jeg er rigtig ked af, at vi ikke kombinerer oplukningen med en solid teststrategi. Vi famler i blinde, og jeg kan ved Gud ikke forstå, at det skulle være så svært at teste 10.000 tilfældigt udvalgte danskere, så vi kan få et præcist overblik over smittens udbredelse samt mørketal og smittede uden symptomer,« siger han.

Grebet ud af tynd luft

»Jeg synes også, vi famler rundt i blinde, når vi prioriterer, hvor vi skal lukke op. Jeg glæder mig på frisørernes og tatovørernes vegne, men jeg tror ikke, at der er nogen, der har sat sig ned og regnet det hele igennem. Det er fuldstændig grebet ud af den tynde luft, når politikere sætter tilfældige datoer op og vil åbne frisørerne og restauranterne på bestemte datoer og forbyde andre større events en tredje dato. Hvorfor er det ikke ugen før eller ugen efter? Hvor kommer de datoer fra,« spørger Lars Seier, som er irriteret på de politiske partier, inklusive dem på hans egen front, fordi de er så specifikke:

»Der ligger maksimalt en sundhedsfaglig overvejelse bag, og det er ikke nok.«

Lars Seier savner en topkvalificeret arbejdsgruppe bestående af erhvervsfolk fra den tunge industri, serviceerhverv og oplevelsesindustrien i lokale med sundhedsfaglige mennesker og økonomer og finansfolk efter norsk og finsk forbillede:

»Så kunne man sætte sig ned og analysere, hvor man får mest for pengene i en afvejning af økonomi og sundhed. Eksperterne på Statens Serum Institut er uden tvivl dygtige, men de ved nada om, hvordan det er at køre Mash eller Sticks'n'Sushi, og de ved heller ingenting om storindustri eller serviceerhverv. Hverken erhvervsfolk eller sundhedsfaglige eksperter kan klare det alene, men er nødt til at arbejde sammen for at afbalancere det samlede billede,« siger Lars Seier, som understreger, at erhvervslivet mest af alt har brug for klarhed og gennemtænkte strategier.