Københavns Kommune vil standse løbehjulskaos - udlejerne er dybt forundrede

Løbehjulskrigen i København spidser til. Senest 15. marts skal der være styr på el-løbehjul og udlejningscykler i Københavns gader, ellers kommer kommunen med fejebakken og fjerner køretøjerne. Samtidig risikerer udlejerne politianmeldelse.

Sådan lyder det ultimatum, som Københavns Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning tirsdag eftermiddag stillede over for løbehjulsudlejerne, svenske Voi og tyske Tier, og cykeludlejeren Donkey Republic.

Udlejningscykler og el-løbehjul til udlejning må nemlig ikke ifølge vejlovens paragraf 81 stå på kommunens grund, medmindre udlejningsselskabet bag har fået en tilladelse at drive forretning fra et kommunalt areal. Men som de fleste københavnere kan se med egne øjne, overholder især løbehjulsudlejerne ikke reglerne. Løbehjulene, men også udlejningscykler, bliver i et vist omfang opstillet og i stort omfang efterladt på offentlige veje og pladser i byen.

Cykelhandler går til kamp i Nyhavn

Ultimatummet kommer, efter at en rasende cykelforhandler de seneste uger er gået til kamp mod de flere hundrede el-løbehjul fra svenske Voi og tyske Tier, som siden midt i januar er blevet udlejet i København via selskabernes apps.

Yael Bassan, der ejer cykelbutikken Copenhagen Bicycles, og selv har mere end 2.000 cykler til udlejning fra blandt andet hoteller i København, er stærkt fortørnet over, at én af løbehjulsudlejerne, Tier, stiller løbehjul til udlejning ud for hendes butik på hjørnet af Havnegade og Nyhavn.

Frem til midt-februar stillede Tier hver morgen de opladede løbehjul op på en plads over for Havnegade 55. Det er en plads, som Yael Bassan selv gerne ville udleje cykler fra, men hun har søgt kommunen om tilladelse og fået afslag med den begrundelse, at cyklerne »vil skabe et uordentligt udtryk« og »skæmme områdets æstetik«.

Efter at Danmarks Radio gik ind i sagen, forsvandt løbehjulene fra pladsen.

Løbehjul på cykelhandlers udlejningsareal

I mandags var den så gal igen. Nu stod fire Tier-løbehjul opstillet på fortorvet i Nyhavn, op ad Yael Bassans butik – vel at mærke et stykke fortov, som Yael Bassan betaler leje for at bruge og rent faktisk har tilladelse til at udleje cykler fra.

»Det er bestemt ikke, fordi jeg har noget imod konkurrence. Men mine konkurrenter skal overholde loven, ellers foregår det ikke på lige vilkår. Det er det, der gør mig vred. Og det bliver ikke bedre af, at de stiller deres løbehjul på det fortov, som jeg betaler leje af. Jeg kan jo ovenikøbet riskere en bøde for at udstille andre produkter, end dem, jeg har tilladelse til,« siger Yael Bassan, der har delt en video på Twitter, hvor hun fjerner løbehjulene og lægger dem ned på brostenene ved havnekajen, for at de ikke skal være i vejen for gående eller vælte i vandet i blæsevejret.

Nu står elløbehjulene også på min grund!! Jeg er rasende.



I regn og slud må elløbehjulene ud!



De skal ikke nasse på min grund for at lege, at de står lovligt.#dkpol #løbehjulsgate pic.twitter.com/uoAczQGG3L — Yael Bassan (@YaelBassan) 4. marts 2019

Yael Bassans video fik TV2 Lorry til at kigge på sagen. Det er nemlig ikke kun Yael Bassan, der er træt af, at el-løbehjulene står ulovligt placeret i byen. Andre erhvervsdrivende og almindelige københavnere har også klaget over det.

Tirsdag eftermiddag fik forvaltningen nok og sendte en pressemeddelse ud, hvori den kræver, at cykler og elektriske løbehjul, som udlejes uden tilladelse fra offentligt areal, bliver fjernet.

Truer med politianmeldelse og at fjerne løbehjulene

I pressemeddelelsen skriver kommunen, at det siden nytår har været muligt at leje løbehjul via app, og at det i endnu længere tid har været muligt at leje cykler forskellige steder i byen.

»Det selvom udbyderne ikke har den nødvendige tilladelse fra Københavns Kommune til at udleje cykler og løbehjul fra offentlig vej, som kræves af hensyn til trafiksikkerhed og fremkommelighed,« skriver forvaltningen i pressemeddelelsen.

»For at komme den ulovlige udlejning til livs har Teknik- og Miljøforvaltningen i dag (mandag, red.) sendt et varsel om påbud til virksomhederne Tier og Voi, som udlejer elektriske løbehjul, samt cykeludlejningsvirksomheden Donkey Republic. Det betyder, at virksomhederne nu har ti dage til at gøre indsigelser. Herefter vil de blive mødt med et krav om at fjerne deres køretøjer, ligesom virksomhederne også skal dokumentere, at der ikke længere udlejes cykler og el-løbehjul fra offentligt areal gennem deres apps,« hedder det videre.

Løbehjulsudlejer: Vi har spillet med åbne kort

Udlejerne af el-cykler og løbehjul er overraskede og uforstående over sagens udvikling.

Både svenske Voi, der lejer løbehjul ud, og danske Donkey Republic, der de seneste tre år har lejet cykler ud i København, troede egentlig, at de havde en god dialog med kommunen, både om at få styr på den aktuelle situation i København og om fremadrettet at få skabt klarere fælles regler på området, selvom selskaberne for nærværende bevæger sig i en lovgivningsmæssig gråzone, og i et vist omfang gør, hvad de kan for at sno sig uden om de uklare regler.

Voi, der stillede sine første el-løbehjul op i København 17. januar i år, og nu er oppe på mere end 50.000 brugere, undrer sig over, at kommunen slår på, at virksomhederne ikke har den fornødne tilladelse til at leje ud.

»Vi spurgte kommunen, om vi kunne søge tilladelse, men svaret var, at det ikke var muligt. Netop derfor har vi opstillet løbehjul i samarbejde med mere end 300 private partnere. Det er vores indtryk, at kommunen ønsker at understøtte grøn transport, så vi ser nu frem til den videre dialog om klare retningslinjer,« skriver landechef Eric André i en e-mail til Berlingske.

Fortsætter under faktaboksen

FAKTA Udlejning fra privat og offentlig vej? Københavns Kommune bestemmer, hvad der må være af ’kommerciel aktivitet’ på kommunens arealer, altså de fleste veje, pladser og parker i byen.



For eksempel kan butikker få tilladelse til at have varer stående på fortovet, og cafeer kan få tilladelse til udeservering. Men tilladelsen dækker kun det, man kan forvente af for eksempel en café, som dermed ikke må have løbehjul eller cykler til udlejning stående på fortovet.



Omvendt må for eksempel et hotel gerne leje løbehjul ud, da cykeludlejning i forvejen er normalt for et hotel.



Det er udbyderens ansvar at løbehjulet eller cyklen er opstillet lovligt med en tilladelse, uanset om det er udlejeren, der opstiller, eller om det er en bruger, som afleverer løbehjulet/cyklen, hvorefter det igen står til udlejning. Det gælder uanset om løbehjulet ligger smidt på fortovet eller står opstillet ved for eksempel. et cykelstativ. Kilde: Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune FOLD UD

Samtidig hæfter Voi sig også ved, at et bredt flertal bestående af alle partier undtagen Enhedslisten i januar vedtog en forsøgsordning, som lovliggør el-løbehjul. Lovgivningen tager også højde for udlejning af løbehjul ved at slå fast, at færdselslovens bestemmelser om forsikringspligt gælder for løbehjul, der bliver lejet ud.

Ifølge Eric André har Voi været i løbende dialog med Københavns Kommune og også sørget for at indsamle løbehjul, som stod problematisk.

»Vi har spillet med åbne kort hele vejen igennem og gjort det kart, at vi vil lancere på den her måde (via private partnere, red.), indtil det blev muligt for os at søge om tilladelse til også at opstille løbehjulene på offentlig grund. Derfor kommer det selvfølgelig bag på os, at vi nu er blevet bedt om at indsamle vores løbehjul. Vi vil selvfølgelig arbejde hårdt for at finde en løsning i samarbejde med kommunen hurtigst muligt,« skriver Eric André.

Lovgivningen er ikke fulgt med teknologien

Også hos Donkey Republic, der har været i gamet i flere år, er der overraskelse over kommunens indgreb – og ikke mindst timingen i den.

»Det er ærgerligt, at kommunen kommer med sådan en udmelding så pludseligt. Så vidt vi har forstået, har kommunens Teknik- og Miljøudvalg planer om at stemme om et forslag til ny regulering den 18. marts. Vi har været med i dialogen omkring de nye regler, og vi har i det hele taget været i dialog med kommunen om det her siden 2016,« siger kommunikationschef Caroline Steiner fra Donkey Republic.

Donkey Republic udlejer i øjeblikket almindelige cykler, men har netop hentet en investering hjem på 30 mio. kr., fordi selskabet ønsker at komme med på el-løbehjuls- og elcykelbølgen.

Hun oplyser også, at Donkey Republic har søgt de tilladelser til at drive forretning fra kommunalt område, som det har været muligt at søge, men at virksomheden har fået afslag.

I stedet har virksomheden udviklet, hvad de kalder en »hubcentrisk« model, hvor cyklerne er låst digitalt, så de kun kan stilles bestemte steder, hvor Donkey har aftaler med private om, at de må stå.

»Problemet er, at lovgivningen ikke har kunnet følge med den teknologiske udvikling på det her område,« siger Caroline Steiner.

Ifølge hende afventer Donkey Republic nu udviklingen i de kommende dage.

»Vi har styr på vores cykler og opererer ud fra det hubcentriske princip, så brugerne ikke kan stille dem hvor som helst, så vi afventer og ser, hvad der videre sker i sagen,« siger Caroline Steiner.

I en mail til Berlingske oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen, at den arbejder på at udforme nye retningslinjer, men at den ikke kan garantere, at de er klar til at komme med på udvalgets møde 18. marts.