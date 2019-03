Københavns Kommune vil sløjfe parkeringspladser for at give plads til elløbehjul og delecykler

Københavns Kommune nærmer sig måske en løsning på sagen om placering af omkring 2.000 elløbehjul og delecykler til udlejning i Hovedstaden.

Kommunens Teknik- og Miljøforvaltning har i hvert fald offentliggjort det længe ventede forslag til nye »retningslinjer for opstilling af mindre udlejningskørertøjer uden tilknytning til udlejers lokaler på offentligt vejareal«, som skal behandles på et møde i Teknik- og Miljøudvalget mandag den 18. marts.

Heraf fremgår det blandt andet, at der skal nedlægges 30 parkeringspladser i det, forvaltningen kalder byrumstype 1, det vil sige store stationer, Middelalderbyen, strøggader og centrale pladser.

Parkeringspladserne skal i stedet bruges som »hubs« for løbehjul og cykler til udlejning. Samtidig slår forvaltningen fast, at én bilparkeringsplads højst kan rumme otte til ti udlejningscykler i stativ, ti udlejningscykler uden stativ eller op til 20 udlejningsløbehjul uden stativ.

Hvis forslaget bliver vedtaget ser Københavns Kommune dermed ud til at lande på én af de løsninger, som Transportministeriet har foreslået i det opsigtvækkende brev, som blev sendt til kommunen fredag i sidste uge. Her foreslog ministeriet blandt andet en model, hvor kommunen afmærker områder til parkering af udlejningskøretøjerne.

Der skal være plads til barnevogne og rolatorer

For at få tilladelse skal den enkelt virksomhed fremlægge en opstillingsplan for de steder, de ønsker at opstille. Hvis der er flere, der ønsker samme placering, prioriterer forvaltningen.

I resten af byen kræver det tilladelse til opstilling, men der er kun krav om at leve op til de generelle vilkår, mens placeringen af cykler og løbehjul ellers er fri.

Retningslinjerne skal træde i kraft 1. maj i år, og de generelle vilkår er blandt andet, at udlejningskøretøjer aldrig må opstilles på en måde, så de er til gene for trafik, færdsel og tilgængelighed, det kan f.eks. være, at fodgængere og personer med barnevogne eller rolatorer ikke kan komme forbi, at cyklister bliver tvunget ud på vejbanen, eller at kørertøjerne »blokerer færdselsarealet eller andbringes så de mindsker adgangen til monumenter, butikker, restauranter eller udstillingsvinduer«, eller så det vanskeliggør københavnernes mulighed for cykelparkering.

Udlejerne skal også sikre og dokumentere, at køretøjerne er lovligt og hensigtmæssigt opstillet, også når opstilling sker, efter at brugerne har afsluttet deres tur. Ulovlig parkerede køretøjer skal fjernes på udlejeren egen regning.

Hvis udlejerne ikke overholder reglerne, vil deres tillladelse til at opstille cykler eller løbehjul blive tilbagekaldt.

Tilfredshed hos delecykeludlejer

Hos Donkey Republic, der har udlejet delecykler uden tilladelse og i en juridisk gråzone i en årrække, er der tilfredshed med forslaget.

»Vi er glade for at det ser ud som om, at Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet et konkret forslag til en regulering til afstemning i Teknik- og Miljøudvalget. Det kan skabe klarhed omkring forholdene for delecykler og mikromobilitet generelt i København. Vi forventer at de vil vælge at skabe gode rammer for innovative tjenester som Donkey, der tilbyder aktiv og grøn mobilitet for borgerne, da ca. 70 pct. af vores brugere i København er lokale,« skriver kommunikationschef Caroline Steiner til Berlingske.

Det er ikke første gang, Teknik- og Miljøudvalget forsøger at få vedtaget retningslinjer for at opstille cykler til udlejning, mens det er første gang, at løbehjul også er medtaget i forslaget. Hidtil har Teknik- og Miljøudvalget været splittet om, hvordan retningslinjerne kunne udarbejdes med Socialdemokraterne og langt hen ad vejen også Enhedslisten som strammerne, der ønsker de nye transporttyper helt ud af byen til fordel for de hvide bycykler, som Københavns Kommune selv har været med til at få i gang sammen med blandt andre Frederiksberg Kommune.

S står alene med sin modstand

Især Socialdemokraterne har kæmpet hårdt for, at de hvide bycykler skal være eneste tilbud til københavnerne.

Niels Bjerrum, der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget og samtidig formand for By- og Pendlercykel Fonden, der står bag de hvide bycykler, anser dog slaget for tabt i denne omgang.

Hvis S skal have flertal, kræver det udover opbakning fra Enhedslisten yderligere én stemme i Teknik- og Miljøudvalget. Den stemme har Socialistisk Folkeparti tidligere leveret, men partiets medlem af udvalget, Klaus Mygind er i dag positivt indstillet over for de nye transporttilbud, som han ser som en del af løsningen på problemerne med trafik og forurening i København.

Niels Bjerrum (S), medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune og formand for By- og Pendlercykel Fonden »Jeg ærgrer mig over, at mine arbejdsfæller i Teknik- og Miljøudvalget tilsyneladende forsvarer dem, der bryder loven, når bare der er tilstrækkeligt mange af dem«

Uden at tage stilling til det konkrete forslag fra forvaltningen, skriver han til Berlingske, at »vi skal lave retningslinjer, så firmaerne sammen får udbredt deletransportsystemet, så flere bruger det i stedet for, at firmaerne æder hinanden.«

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og De Radikale, som også er repræsenteret i udvalget, oplyser alle, at de støtter, at der bliver lavet retningslinjer, som lovliggør udlejningen af løbehjul og delecykler.

Alternativet er tungen på vægtskålen

Tilbage står Alternativet, der formentlig bliver tungen på vægtskålen.

»Vi er som udgangspunkt enige i indstillingen, men skal diskutere detaljerne på et gruppemøde i morgen, tirsdag,« siger partiets gruppeformand og medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Fanny Broholm.

»Jeg ærgrer mig over, at mine arbejdsfæller i Teknik- og Miljøudvalget tilsyneladende forsvarer dem, der bryder loven, når bare der er tilstrækkeligt mange af dem. Jeg undrer mig over, at dem, der ellers i andre sammenhænge arbejder for fællesskabet, i det her tilfælde vil støtte en kapitalfondsejet virksomhed, der driver ulovlig virksomhed,« siger Niels Bjerrum med henvisning til, at Donkey Republic for nylig fik den danske venturefond Nordic Eye som medejer i forbindelse med en kapitaludvidelse.