Københavns Kommune går efter struben på udlejere af cykler og el-løbehjul

Københavns Kommune går benhårdt efter at sætte en stopper for udlejningen af cykler og el-løbehjul i kommunens gader.

Det fremgår af de tre varsler om påbud, som kommunens Teknik- og Miljøforvaltning sendte til cykeludlejningsvirksomheden Donkey Republic og de to løbehjulsudlejere, Voi og Tier, tirsdag 5. marts i år, og som Berlingske har fået udleveret.

Varslet om påbuddet er dermed betydeligt mere omfattende end de to påbudsvarsler, som Teknik- og Miljøforvaltningen har udsendt siden maj 2017 med henblik på at få cykeludlejeren Donkey Republic til at fjerne sine cykler. Her gik varslet nemlig alene på specifikke cykler.

Årsagen er, at kommunens jurister har analyseret vejloven og fundet frem til en ny strategi, hvor kommunen går direkte efter struben hos udlejerne, nemlig den del af virksomhedernes forretningsmodel, der handler om, at cyklerne cirkulerer rundt i byens gader og udlejes via en app.

»Med den seneste håndhævelsesindsats har forvaltningen udvidet fokus fra det enkelte køretøj til udlejning af køretøjerne, herunder også annonceringen i apps. Dermed forventer vi, at vi efter et eventuelt påbud kan politianmelde virksomhederne eller fjerne køretøjerne, hvis de bliver ved med at udleje deres cykler og løbehjul uden tilladelse. Så der er altså tale om nogle meget konkrete handlemuligheder, som kan blive taget i brug, hvis virksomhederne ikke efterkommer et eventuelt påbud,« forklarer Mikkel Mindegaard, Enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Selvom varslet om påbud dermed rammer ind i kernen af udlejernes forretningskoncept om, at cyklerne skal cirkulere rundt i byens gader og udlejes via en app, understreger Mikkel Mindegaard, at forvaltningen intet ønske har om at sætte en stopper for virksomhedernes koncept som helhed, så længe udlejningen foregår efter reglerne.

»Det varslede påbud går udelukkende på at, de udlejer fra kommunale arealer uden tilladelse. Byens øvrige virksomheder skal følge reglerne for kommerciel aktivitet på kommunens arealer, så det skal man selvsagt også, når man udlejer cykler og løbehjul. Virksomhederne kan fint fortsætte deres udlejning fra privat grund,« siger Mikkel Mindegaard.

Artiklen fortsættes under billedet.

Et forladt løbehjul på Strøget i København. 6. marts 2019. Fold sammen Læs mere Læs mere

Løbehjulene har fået kommunen til at ændre tilgang

Hidtil har problemet været, at Vejloven, som blev vedtaget i 2015, ikke tager højde for den nye type af udlejningsvirksomhed, hvor virksomheder lejer køretøjer ud fra en app og ikke et fysisk sted.

Det er på den baggrund, at Donkey Republic tidligere har fået to varsler om påbud om at fjerne cykler fra kommunen. I begge tilfælde har Donkey flyttet cyklerne, og kommunen har derfor ikke gjort mere i sagen.

Efter at Folketinget gav lov til at sende el-løbehjul på gaden i en forsøgsperiode, har Teknik- og Miljøforvaltningen igen haft juristerne til at kigge på mulighederne.

»Efter den nye situation, hvor flere aktører er kommet på banen med store gener for blandt andet fremkommeligheden til følge, har vores jurister vurderet vores håndhævelsesmuligheder igen, så vi nu kigger på udlejning af cykler frem for den enkelte cykel. Samtidig vurderes det, at vi ultimativt kan skride til politianmeldelse eller fjerne udbydernes køretøjer fra kommunalt areal,« siger Mikkel Mindegaard.

Artiklen fortsætter nedenunder.

FAKTA Uddrag af Teknik- og Miljøforvaltningens varsel om påbud til Donkey Republic »Hvis I selv fjerner genstandene, har Københavns Kommune ikke til hensigt at foretage sig yderligere i sagen. Det skal bemærkes i den forbindelse, at vi først anser fjernelsen for fuldt ud gennemført og den ulovlige råden fuldt ud ophørt, når der 1) ikke længere er cykler opstillet de anførte steder med henblik på udlejning, og 2) der ikke længere i jeres mobil-app eller på jeres hjemmeside henvises til de anførte udlejningsspots som et sted, hvorfra der kan lejes cykler og eller henstilles cykler efter endt udlejning. Så længe de muligheder eksisterer, må vi lægge til grund, at I uden tilladelse anvender det offentlige vejareal de anførte steder til udlejning af cykler. I øvrigt bemærkes, at tilsvarende gælder for cykler, der er stillet med henblik på udlejning andre steder på offentligt vejareal uden tilladelse i Københavns Kommune.« Kilde: Brev fra Teknik- og Miljøforvaltningen om partshøring til Donkey Republic, 5. marts, 2018. FOLD UD

Helt konkret har Teknik- og Miljøforvaltningens folk været ude på tilsyn i perioden 25. til 28. februar bevæbnet med virksomhedernes apps og et fotografiapparat. Her har de fundet og fotograferet ulovligt placerede cykler og løbehjul og kontrolleret, om køretøjet var ledigt til udlejning i den enkelte virksomheds app.

I den forbindelse har forvaltningen fundet cykler fra Donkey Republic placeret til udlejning på offentligt areal 53 forskellige steder. Når det gælder løbehjul har kommunen fundet ulovligt placerede løbehjul fra svenske Voi på 23 forskellige steder og på 22 steder fra tyske Tier.

Artiklen fortsætter under billedet.

Donkey Republic har ikke tænkt sig at ændre sit koncept for udlejning af sine orange cykler i København, selvom kommunen har varslet et påbud om at fjerne muligheden for at leje dem i det offentlige rum. Fold sammen Læs mere Læs mere

Donkey Republic, Voi og Tier har frist til nu på fredag til at komme med deres svar til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter skal forvaltningen tage stilling til, om den vil udstede et egentligt påbud, som virksomhederne så skal efterleve.

Donkey: Vi ændrer ikke på vores koncept

Donkey Republic, der blandt andet står for de officielle bycykler i Danmarks næststørste by Aarhus, slår over for Berlingske fast, at selskabet ikke har tænkt sig at ændre noget i deres koncept, sådan som kommunen ønsker.

»Vi har ingen planer om at ændre noget i vores koncept. Det fungerer rigtig godt og gør det muligt for os at finde de cykler, der står uden for en hub, eller som ikke fungerer og skal hentes ind til reparation,« siger Caroline Steiner, kommunikationschef i Donkey Republic.

Artiklen fortsættes under billedet.

»Anbringelse af løbehjul i cykelstativer kan ikke tilllades, fordi stativerne bliver overfyldt. Det medfører, at cykler, der parkeres i forbindelse med almindelig færdsel, er tvunget til at søge parkering uden for stativerne, hvilket fører til et uordentligt indtryk og ringere fremkommelighed på stedet,« skriver Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning blandt andet i et parthøringsbrev til den svenske løbehjulsudlejer Voi. Her har brugere af løbehjul fra Tier (grøn) og Voi (orange) opgivet at finde plads i byen overfyldte cykelstativer. 6. marts 2018. Fold sammen Læs mere Læs mere

Voi har ingen kommentarer, og Berlingske har været i kontakt med chefen for den tredje udlejer, tyske Tier, men de er ikke vendt tilbage med en kommentar før deadline.

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder i øjeblikket på et forslag til retningslinjer for, hvordan man får tilladelse til at leje cykler og løbehjul ud i København. I øjeblikket er planen, at forslaget skal behandles på næste møde i Teknik- og Miljøudvalget 18. marts, men det er usikkert, om forslaget når at blive klar.