Klaus Riskær angriber Martin Thorborg efter Berlingske-interview om rigdom: Lad være med at »skide i egen rede«

Martin Thorborg indrømmer, at han og Klaus Riskær Pedersen aldrig har »været specielt glade for hinanden«.

Det er måske ikke overraskende nyt, set i lyset af at Riskær på Facebook nu har langet gevaldigt ud efter Thorborg på baggrund af et interview i Berlingske.

»Det svarer vel til at at få skældud af Stein Bagger og Låsby-Svendsen (Jens Peter Svendsen, red.) på samme tid,« siger Martin Thorborg om kritikken fra Riskær:

»Det må han selv om. Han virker indebrændt, vil jeg sige.«

Stridens æble er et interview med den velhavende iværksætter Martin Thorborg som led i Berlingskes artikelserie om, hvordan det danske samfund opfatter rigdom og velhavende personer.

Serien udsprang af, at Saxo Bank-stifter og milliardær Kim Fournais for nylig satte danskernes syn på velhavere til debat, da han sagde, at han selv bliver dæmoniseret i Danmark.

Martin Thorborg, der blandt andet har stiftet it-selskabet Dinero, som han solgte i 2017 for små 150 millioner kroner, siger til Berlingske, at han ikke genkende billedet fra sit eget liv.

Og i interviewet kom han med sin udlægning af, hvorfor personer som Kim Fournais, FLS-arvingen Christian Kjær og LEGO-arvingen Anders Kirk Johansen kan opleve det anderledes.

De mangler ydmyghed, folkelighed og åbenhed, mener Thorborg.

»Folk kan ikke lide, hvis nogen er kommet let til pengene eller har en attitude og fører sig frem på bekostning af andre mennesker. Eller på en eller anden måde er kommet til formuen på en usympatisk måde – eller en måde, som bliver opfattet som usympatisk,« sagde han til Berlingske.

»Nu fik du den, Thorborg«

Artiklen fik erhvervsmanden og politikeren Klaus Riskær Pedersen til tasterne.

Han mener både, at Berlingskes artikel og Martin Thorborgs udtalelser »får én til at måbe«.

»Han (Martin Thorborg, red.) fremhæver sig selv, Jesper Buch og Robert Uggla som et eksempel på ydmyge og sympatiske erhvervsfolk, mens Kim Fournais (Saxo Bank), Christian Kjær og en af Lego-arvingerne skubbes ned af brættet, og omtales som arrogante og skadelige for erhvervsfolks almindelige omdømme,« skriver Klaus Riskær Pedersen, der i sin tid havde Kim Fournais ansat i Lannung Bank.

Klaus Riskær Pedersen indikerer også, at Martin Thorborgs erhvervssucces er opblæst, og at Thorborg eksempelvis »kom ind ad bagdøren« i it-virksomheden Dinero, som Thorborg var med til at stifte og solgte til små 150 millioner kroner i 2017.

»Så nu fik du den, Thorborg: Og så lad være at skide i egen rede,« afslutter Riskær i Facebook-opslaget.

»Min pointe er, at hvis folk gentagene gange er efter dig, så har du måske et attitudeproblem,« siger iværksætter Martin Thorborg.

»En dømt platugle«

Martin Thorborg giver ikke meget for Riskærs kritik.

»At en dømt platugle sidder og gør sig til moralens vogter, synes jeg er hysterisk morsomt.«

»Når det er sagt, ønsker jeg Klaus stort held og lykke med sit rugbrødseventyr og håber, at han kan holde sig på den rette side af loven. Måske er det dét, han bør koncentrere sig om,« siger Thorborg og henviser til en af Riskærs seneste erhvervsideer om at bage surdejsbrød i Argentina og det faktum, at Riskær har flere domme for bedrageri og mandatsvig i sin portefølje.

Synes du ikke, at Klaus Riskær Pedersen har en pointe i noget af det, han skriver?

»Nej. For det første er det noget vrøvl, når han skriver, at jeg i Dinero kom ind ad bagdøren – jeg ved ikke engang, hvad det betyder. Jeg var stifter sammen med de to andre og med fra dag ét.«

Klaus Riskær kritiserer i opslaget også Thorborgs første store erhvervseventyr, søgemaskinen Jubii, som blev solgt til Lycos i 2000 for 850 millioner kroner, der blev betalt i Lycos-aktier. Men så bristede it-boblen, og aktierne mistede en væsentlig del af deres værdi.

»Det er rigtigt, at da dot.com-krakket kom, fik jeg kun 25 millioner ud af Jubii, og det var da ærgerligt, men stadig meget godt for én i 20erne efter fire års arbejde. Jeg købte mig et fint hus i Holte, og det var startkapitalen for mig til alt muligt andet,« siger Martin Thorborg.

Han har vel en pointe i, at en virksomhed som Saxo Bank og en mand som Kim Fournais har skabt en succes?

»Ja, men det har jeg aldrig sagt noget om. Præmissen for interviewet var jo, at Kim Fournais oplevede, at hans børn blev drillet. Jeg blev spurgt, om mine børn også blev drillet. Det kunne jeg sige nej til, og jeg bliver spurgt, hvorfor jeg tror, at Fournais' børn bliver drillet.«

»Så sagde jeg, at det kunne være, fordi han fører sig frem på en måde, folk ikke kan lide. Og jeg kender da i det hele taget mange velhavende mennesker, hvis børn ikke bliver chikaneret. Hvis et fåtal af velhavende mennesker føler, at de har et problem, gad vide om det så handler om rigdom eller attitude. Det var min pointe, og den står jeg ved,« siger Martin Thorborg.

I forbindelse med interviewet i Berlingske svarede Kim Fournais i en e-mail:

»Hans (Thorborgs, red.) kommentarer er desværre udtryk for det større problem, som jeg ydmygt forsøgte at italesætte tidligere. At mange her til lands desværre ikke tøver med at tale grimt om andre mennesker og virksomheder, de ikke kender, eller slynge om sig med skøre påstande uden hold i virkeligheden.«

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra Klaus Riskær Pedersen.