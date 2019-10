Kinesere vil købe Spies: »Der er gang i forhandlingerne«

Det er mindre end en måned siden, at den danske rejsekoncern Spies svævede på kanten af et kollaps, da Thomas Cook krakkede efter et dramatisk forløb.

Men nu synes bejlerne at sværme om de lukrative rester af rejsegiganten, hvor især den nordiske del tiltrækker sig opmærksomhed.

Således melder kinesiske Fosun Group sig også på banen som interesserede i at købe den skandinaviske del af den kollapsede rejsekoncern Thomas Cook, som omfatter Spies.

Ifølge det norske erhvervsmedie Finansavisen.no har den kinesiske rejsekoncern reageret på det bud, som den første køber Triton har lagt på Spies, Ving og Tjaereborg, der udgør Thomas Cooks skandinaviske division. Det norske medie nævner kun Ving, som er det ene af tre ben i Thomas Cook i Skandinavien. Men ifølge Berlingskes oplysningerne skulle der være tale om hele den nordiske del - og altså også Spies.

I Spies fortæller adm. dir. Jan Vendelbo, at der forhandles, og at der er flere interesserede. Han oplyser, at det er hele den nordiske del af Thomas Cook, der er sat til salg, og som der torsdag kom et »ikke-bindende bud« på.

»Der er gang i forhandlingerne, og der er en god interesse for at købe forretningen, men der er ikke noget endeligt endnu,« siger han.

Topchef i Spies Jan Vendelbo er fortrøstningsfuld, når det gælder selskabets fremtid. Senest har der været forlydender, om, at kapitalfonden Triton vil købe den nordiske del af det kollapsede Thomas Cook.

Tirsdag stod det klart, at kapitalfonden Triton, der ejer rejsearrangøren Sunweb, ifølge Sky ville forsøge af gafle Spies. Nu er Fosun altså så angiveligt i heftig mødeaktivitet om et købstilbud, og det er ikke første gang, de kommer på banen.

Tilbage i juli skrev flere inernationale medier, at der var aftale på ej mellem Thomas Cook og kinesiske Fosun om en kapitalindsprøjtning på 750 mio. pund svarende til 6,2 mia. kr. Administrerende direktør Peter Fankhauser i Thomas Cook sagde til Financial Times, at det er et nødvendigt skridt at tage på grund af den økonomiske situation i rejsekoncernen – selv om det ikke er en løsning, som nogen ville ønske for sine aktionærer.

Det kinesiske konglomerat, som driver forretning i en lang række brancher, stod til at overtage aktiemajoriteten i Thomas Cook-gruppens rejsebureauer – herunder Spies. Dertil vil kineserne overtage en betydelig minoritetsandel af Thomas Cooks flyselskab, hvis hele aftalen faldt på plads. Det gjorde den ikke dengang, men kineserne har altså ikke opgivet endnu.