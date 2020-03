Kampen om at komme først med medicin mod coronavirus er i fuld gang – her er fem lovende bud

Jagten på en vaccine eller en kur mod coronavirus er i fuld gang verden over, og den bliver stadig mere intens.

Det viser blandt andet en liste fra Lægemiddelstyrelsen over igangværende forsøg med lægemidler til behandling af covid-19, og en gennemgang af blandt andet den amerikanske regerings database over medicinforsøg, Clinicaltrials.gov.

De to lister fortæller en historie om kinesiske læger og hospitaler, der de seneste måneder desperat har forsøgt sig med flere hundrede lægemidler for at hjælpe de kinesere, der er blevet ramt af sygdommen.

Af de omkring 160 forsøg på Lægemiddelstyrelsens liste er op mod 150 angiveligt indledt i Kina. Listen over lægemidler, der har været forsøgt brugt, tæller blandt andre midlet thalidomid, der i 1960erne blev givet til gravide, hvilket resulterede i alvorlige skader på fostrene.

Stamcellebehandling med stamceller udvundet fra blandt andet menstruationsblod og tandpulp (det bløde inden i tænderne, red.) er også blandt de mere eksotiske på listen. Der er også blevet foretaget forsøg med lægemidler til behandling af lungefibrose for at redde patienter.

Stor interesse for covid-19-midler

Til gengæld er der i øjeblikket ikke registreret særlig mange forsøg med egentlige vacciner mod coronavirus og covid-19. Men det er vigtigt at understrege, at hverken Lægemiddelstyrelsens liste eller registreringerne på Clinicaltrials.gov er udtømmende. Lægemiddelstyrelsen opdaterer derfor sin liste løbende.

Rundt om på hospitaler, i laboratorier og i medicinal- og biotekselskaber arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at afprøve endnu flere lægemidler til behandling og forebyggelse. For eksempel har den amerikanske medicinalgigant Pfizer tirsdag ifølge nyhedsmediet FiercePharma meddelt, at selskabet har indgået en aftale med det amerikanske biotekselskab BioNTech om at udvikle en vaccine baseret på den såkaldte mikro-RNA-teknik mod covid-19. De to selskaber har forpligtet sig til at stille adskillige laboratorier til rådighed for arbejdet.

Interessen for de lægemidler, der ser mest lovende ud, når man ser på erfaringerne i Kina, fik i sidste uge den britiske regering til at forbyde paralleleksport og hamstring af tre lægemidler, nemlig et hiv-middel fra amerikanske AbbVie og to forskellige varianter af malariamedicinen klorokin.

Her er fem bud på medicin mod covid-19:

Remdesivir

Remdesivir blev oprindeligt udviklet af den amerikanske biotekvirksomhed Gilead til at standse ebolavirussen. Den viste sig ikke at have særlig god effekt på sygdommen. Til gengæld havde den kun få bivirkninger for de mennesker, der fik den.

I øjeblikket gennemføres der blandt andet et stort internationalt forsøg med dansk deltagelse. Også det amerikanske militær har indledt forsøg med lægemidlet. WHOs direktør vurderer, at det er den eneste medicin, der ser ud til at have reel effekt.

Hiv-medicin

Lægemidler til behandling af og forebyggelse af aids er blevet testet flittigt. Det gælder blandt andet lægemidler, som består af stofferne lopinavir og ritonavir, som blandt andet Kaletra fra den amerikanske producent AbbVie.

Men også midlet Prezcobix fra den amerikanske medicinalkoncern Janssen er blevet brugt i forsøg. Janssen har sendt midlet til Kina, så de kinesiske læger har kunnet bruge det i forsøgene, men har samtidig understreget, at selskabet ingen beviser har på, at lægemidlet virker mod covid-19.

Der er gennemført rigtig mange forsøg i den seneste tid med behandling af covid-19 med hiv-medicin. I nogle tilfælde bliver det også kombineret med Tamiflu, der oprindeligt blev udviklet til behandling af influenza.

Det forsøg, Lægemiddelstyrelsen fremhæver som mest lovende, er et forsøg fortaget på Tongji-hospitalet i Kina. Hospitalet er i gang med de afsluttende forsøg med midlet, hvor det bliver testet i en større gruppe patienter. Forsøget ventes afsluttet inden 1. juli i år.

Malariamedicin (Klorokin)

Flere kinesiske hospitaler har forsøgt sig med at behandle covid-19-patienter med malariamedicinen Klorokin, som bruges til at forebygge og behandle febersygdommen. I flere tilfælde har lægerne forsøgt at kombinere klorokin med andre lægemidler, heriblandt hiv-medicin.

Lægemiddelstyrelsen fremhæver et forsøg på Renmin-hospitalet under Wuhan University i Kina. Der er tale om et forsøg med 400 patienter, hvor rekrutteringen af patienter er afsluttet. Oxford University i England har også taget initiativ til et forsøg, som dog først ventes afsluttet i 2022.

Gigtmedicin

Gigtmedicin i form af monoklonale antistoffer bliver også forsøgt brugt til at behandle covid-19. Det gælder for eksempel et stof som tocilizumab, som herhjemme bliver brugt til behandling af blandt andet leddegigt. I Kina er universitetshospitalet Anhui Provincial Hospital i gang i et forsøg med omkring 200 patienter, der ifølge Lægemiddelstyrelsen ser lovende ud.

Stamcelleterapi

En række kinesiske hospitaler forsøger sig med stamcellebehandling af covid-19-patienter. Lægemiddelstyrelsen fremhæver et fase 2-forsøg i Hubei blandt knap 19 patienter som særligt lovende. Forsøget ventes dog først at være afsluttet sidst på året.