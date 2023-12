Business Abonnement

Juraprofessor: Kapitalen har vundet over etikken i opgøret om OpenAI

Sagaen om OpenAI – hvor stifteren og topchefen Sam Altman pludselig blev fyret og så genindsat under en ny bestyrelse – har været spændende at følge, men er hverken ny eller overraskende. Traditionelt vinder kapitalen som regel, når der er modstridende fremtidsvisioner for et innovativt produkt eller en ny forretningsmodel.