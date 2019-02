Ikea i ny satsning: Gør klar til leasing af møbler

Ikea vil nu lease kontormøbler i en prøveperiode. Det er tale om en radikal ændring af Ikeas traditionelle saml-selv-produkter, skriver Financial Times.

Den svenske møbelgigant tror, at det vil kunne ændre måden, som kunderne køber ting på – inden for alt fra skrivebordsstole til køkkenskabe.

Den første prøveleasing fra verdens største møbelvirksomhed skal allerede begynde i Schweiz i denne måned og vil ifølge Ikea omfatte »flere forskellige typer møbler«.

Restaurering efter leasing

»Sammen med vores partnere arbejder vi hen imod, at du kan lease dine møbler. Efter leasingperiodens udløb kan du levere møblerne tilbage og måske lease noget andet,« siger Torbjörn Lööf, topchef i Inter Ikea, der ejer Ikea, til Financial Times.

Efter møblerne har været leaset, vil Ikea restaurere dem, hvorefter de enten vil blive solgt eller genudlejet, hvilket alt i alt vil forlænge levetiden på Ikeas møbler.

Prøveperioden er første led i en lang række test, som Ikea håber vil blive til en »skalerbar abonnementsordning« for flere forskellige slags møbler.

Det er en del af en transformation af hele Ikeas forretningsmodel, når saml-selv-mastodonten bevæger sig væk fra at sælge deres produkter i papkasser fra varehuse hovedsageligt placeret i industrikvarterer.

Forandringen er allerede på vej. Ikea har åbnet mindre butikker i centrum af forskellige byer og sågar pop-shops, der typisk kun forhandler en type møbler, f.eks. køkkenmøbler.

Virksomheden har også forbedret deres tilstedeværelse på internettet markant. Man kan handle online og få varene leveret ved hoveddøren.

Cirkulær forretningsmodel

»Leasing er en alternativ måde at få finansieret et nyt køkken på. Når den her cirkulære model er oppe at køre, vil vi få andre interesser end kun at sælge møbler. Vi vil også være interesseret i, hvad der sker med varerne – og ikke mindst at kunderne passer på dem,« siger Torbjörn Lööf til Financial Times.

Han tilføjer, at Ikea er i gang med at designe nye køkkener.

»Det bliver rigtig interessant, hvis kunderne tilpasser og moderniserer deres køkkener under en abonnementsmodel,« siger han.

Den kommende prøveperiode for leasing er en del af Ikeas vej mod en mere cirkulær forretningsmodel, hvor de ikke blot sælger ting, der forbruges og smides væk.

Det er en del af Ikeas ambition om at reducere klimabelastningen med 15 procent. Som en del af den strategi overvejer de også at forhandle flere reservedele til deres mange møbler – endda til møbler, som ikke længere forhandles.