Hun har fået Nobelprisen i økonomi for at sætte fokus på kvinder: Mænd er kedelige

Den 77-årige Claudia Goldin har vundet årets Nobelpris i økonomi for sin banebrydende forskning i kvinders rolle på arbejdsmarkedet. Hun sammenligner sig med en detektiv, der graver for at finde svar på spørgsmål, som ofte er blevet overset i det traditionelle mandefag.