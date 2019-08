Hoteller skriger efter ansatte: »Vi skal bruge mange flere«

Københavns hotelbranche har trykket speederen i bund, og der bliver bygget som aldrig før. I løbet af de næste tre år står byen til at få yderligere 7.700 hotelværelser, hvilket er en forøgelse på over 40 procent fra 2018.

Men før de mange hoteller kan fyldes op med rejsende, skal de fyldes op med ansatte, der kan servicere gæsterne. Og det er en udfordring, siger Nadeem Wasi, der er medlemschef hos Horesta, branche- og arbejdsgiverforeningen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

»Særligt i København har det i flere år nu været vanskeligt at skaffe arbejdskraft. Vi får simpelthen ikke de medarbejdere, vi har brug for, med de kompetencer, vi efterspørger,« siger han.

Brug for massiv indsats

Alene i København har Scandic Hotels for nyligt åbnet to nye hoteller og med yderligere tre på vej inden for den nærmeste fremtid, står virksomheden over for at skulle bruge mere end 700 nye ansatte. Anne Mette Pedersen er HR-ansvarlig hos virksomheden og kan nikke genkendende til udfordringen med at skaffe ansatte.

»Vi har behov for at finde kvalificeret arbejdskraft, og der er ingen tvivl om, at det er blevet vanskeligere,« siger hun.

Hos Horesta spiller man da også på alle tangenter for at trække folk ind i branchen.

»Vi har en konstant dialog med arbejdsformidlingen og A-kasserne om at finde folk til vores branche. Sammen med arbejdsmarkedets parter er vi også med til at brande den over for unge, der skal til at vælge uddannelse,« siger Nadeem Wasi.

Udtryk for stærkt arbejdsmarked

Ifølge Jonas Felbo-Kolding, som er arbejdsmarkedsforsker ved CBS, kan hotelbranchens mangel på arbejdskraft grunde i flere ting.

»Det er et udtryk for, at arbejdsmarkedet har det godt, og beskæftigelsen stiger. Men det medfører så, at nogle fagområder mangler arbejdskraft. Så på den måde er det ikke så overraskende,« siger han.

Han påpeger, at det særligt kan være en udfordring at trække folk ind i brancher, som traditionelt har haft lavere løn samt variable arbejdstider og arbejdsvilkår, som blandt andet kan være svære at forene med et familieliv.

Konkurrence internt i branchen

Netop derfor er det ifølge Anne Mette Pedersen også særligt arbejdskulturen, der skal hjælpe Scandic Hotels med at vinde kampen om talenterne.

»Konkurrencen vindes, hvor der er en attraktiv arbejdskultur. Og så skal man sørge for, at der er synlige karriereveje. At man kan se, at der er mange muligheder,« siger hun.

Derfor tilbyder Scandic Hotels blandt andet jobgaranti til alle kokke-, tjener- og receptionistelever og jobgaranti samt danskundervisning i arbejdstiden til dem, der kunne have brug for det. Begge dele er årsager til, at virksomheden flere gange er blevet kåret som Danmarks bedste arbejdsplads.

Ifølge Nadeem Wasi er det dog essentielt, at man ikke bare prøver at snuppe ansatte fra de andre hoteller, men at man i stedet hiver flere ind i branchen.

Det giver Jonas Felbo-Kolding ham ret i.

»Hvis man ikke udvider arbejdsudbuddet, så bliver det et nulsumsspil,« siger han.

Politikere skal hjælpe til

Derfor står det klart, at det er en vidtfavnende indsats, der skal til. Den skal både komme fra branchen selv og fra politisk side, mener Anne Mette Pedersen.

»Og politikerne er også i gang. De arbejder på alle fronter for at fortælle, at erhvervsuddannelser også er vigtige for Danmark. Der er også støtteordninger til virksomheder, som tager elever,« siger hun

Både Horesta og Anne Mette Pedersen mener, at indsatsen allerede er god, men at det er essentielt, at den fortsætter og bliver endnu bedre.

»Vi arbejder på fuld tryk for at trække folk ind i branchen, men vi skal bruge mange flere,« siger Anne Mette Pedersen.