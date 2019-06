Her er multimilliardæren, som Mette Frederiksen jagter

Multimilliardæren Stephen Schwarzman fra kapitalfonden Blackstone er en legende i den finansielle sektor. Alene i 2018 hjembragte han mindst 568 mio. dollar – svarende til over 3,7 mia. kr. – til sig selv, hvilket gør ham til den bedst indtjenende topfigur i kapitalfondsverdenen – og den er ellers præget af folk, der tjener kassen.

»Jeg vil have krig – ikke en række træfninger,« har Stephen Schwarzman sagt om sin forretningsfilosofi.

I 1985 var han medstifter af kapitalfonden Blackstone, som blev kendt i Danmark, da Berlingske sidste år afslørede, hvordan den opkøber huslejeregulerede, billige boligejendomme i København, renoverer og udnytter lovgivningens mulighed for at sætte lejen op for i sidste ende at sælge ejendommene til en højere pris. Det er bl.a. Socialdemokratiet så trætte af, at partiet nu varsler et indgreb.

Den danske offentlighed genbesøgte for nylig Stehpen Schwarzman og Blackstone, da det blev kendt, at Danske Banks nye topchef, hollænderen Chris Vogelzang, siden 2017 har arbejdet som seniorrådgiver for kapitalfonden, der ud over sin ekstreme rigdom også er kendt for at udnytte skatteregler til det yderste og jonglere med indviklede selskabskonstruktioner i skattely.

Verdens største

Blackstones forretningsmodel er at opkøbe virksomheder eller ejendomme, skære dem til eller renovere dem og så sælge igen efter nogle år. Og det går rigtig godt. Stephen Schwarzman har ifølge det amerikanske magasin Forbes en nettoformue på over 13 mia. dollar, som gør ham til verdens 117.-rigeste. I dag er Blackstone ifølge nyhedstjenesten Reuters verdens største ejendomsinvestor.

»Vi ser ting, som andre ikke gør,« har Stephen Schwarzman sagt.

Eksempelvis opkøbte Blackstone huse solgt på tvangsaktion efter finanskrisen, skabte selskabet Invitation Homes og er i dag USAs største udlejer af enfamiliehuse til middelklassen, som før krisen selv ejede deres hjem. Invitation Homes blev børsnoteret i 2017.

FAKTA Stephen Blackstone, stifter og CEO i den amerikanske kapitalfond Blackstone Født i 1947, uddannet på Harvard Business School. Som 31-årig managing director hos den for længst krakkede investeringsbank Lehman Brothers. Medstifter af kapitalfonden Blackstone i 1985, som blev børsnoteret i 2007. Verdens 117.-rigeste person med en personlig nettoformue på anslået 13 milliarder dollar. FOLD UD

Stephen Schwarzman er ven og tidligere rådgiver for præsident Donald Trump. Schwarzman og hans hustru, Christine, har sommerresidens – hvor han holdt sin 70-års fødselsdag for 600 gæster – tæt på Trumps Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida. Schwarzman har også været med til at finansiere Trumps svigersøns, Jared Kushners, ejendomsinvesteringer i stor stil. Jared Kushner og Ivanka Trump deltog i øvrigt i fødselsdagen.

Nogle af sine mange penge bruger Stephen Schwarzman på filantropi. Han har finansieret en stribe projekter, herunder på museer og universiteter. Til gengæld og som tak får han sit navn på bygninger som f.eks. Schwarzman Building eller Schwarzman Center.

»Marshall Plan«

Mangemilliardæren interesserer sig også for problemerne i det amerikanske samfund. Han præsenterede for nylig sin såkaldte »Marshall Plan«, som omhandler den stigende ulighed i USA. Højere mindsteløn, flere ressourcer til teknisk træning i skoler og skattefrihed for lærere udgør planens tre søjler.

Tidligere præsident Barack Obamas initiativ med at hæve skatten på profitten fra kapitalfonde, såkaldt carried interest, brød Schwarzman sig til gengæld ikke om og sammenlignede det med Hitlers invasion i Polen i 1939. Han undskyldte dog efterfølgende sin bemærkning, som faldt oven på rapporter om hans ekstravagante 60-års fødselsdag i New York. Ekstravagancen faldt en Iowa-senator så meget for brystet, at han forlangte indgreb, the Blackstone Bill, mod kapitalfondene. Det var det, Obamas initiativ, som aldrig blev til noget, handlede om.