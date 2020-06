Her er det dyreste sted i verden at leve

Hongkong topper listen over verdens dyreste byer at bo i på konsulenthuset Mercers årlige opgørelse.

Men på andenpladsen følger overraskende Ashgabat i Turkmenistan, mens Tokyo og Zürich forbliver på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.

Ashgabat er strøget op ad listen på grund af en rekordhøj inflation, som gør importerede varer ekstremt dyre.

Mercers årlige undersøgelse skal bruges til at finde ud af, hvordan udstationerede medarbejdere skal aflønnes og kompenseres for leveomkostningerne på destinationen.

New York City bruges som basis for alle sammenligninger, og valutabevægelser måles mod den amerikanske dollar. Årets liste omfatter 209 byer på tværs af fem kontinenter og måler de sammenlignende omkostninger på mere end 200 varer på hvert sted – herunder bolig, transport, mad, tøj, husholdningsartikler og underholdning.

Singapore er faldet to pladser og er nu den femtedyreste by, mens basisbyen New York City er rykket fra nummer ni til nummer seks. Andre byer i topti er Shanghai som nummer syv, Bern som nummer otte, Genève som nummer ni og Beijing som nummer ti.

Verdens billigste byer at bosætte sig i er ifølge Mercers undersøgelse Tunis, Windhoek, Tashkent og Bishkek.

Mercers data blev indsamlet i marts, da coronavirus spredte sig over verden og ikke mindst økonomien.

»Grænselukninger, flyaflysninger, udgangsforbud og andre midlertidige forstyrrelser har ikke kun påvirket omkostningerne til varer og tjenester, men også livskvaliteten,« siger Ilya Bonic, som er chef for Mercer Strategy.

Omkostninger til både varer og tjenester ændres i takt med inflation og valutakurser.

»Pludselige ændringer i valutakurser er hovedsageligt drevet af den indflydelse, covid-19 har på den globale økonomi,« siger Yvonne Traber, leder af Mercers afdeling for udstationeringer.

Og hvordan er det så gået vores egen hovedstad? København er faldet fem pladser til 20.-pladsen på listen, hvor vi nu er omkransede af Kinshasa i Congo lige før og Nagoya i Japan lige efter på Mercers opgørelse.

Oslo er langt bagefter som nummer 76, og Stockholm er nummer 133 på listen.