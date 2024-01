Professor Jens Juul Holst har viet et helt forskerliv til at undersøge det tarmhormon, som har gjort Novo Nordisk og konkurrenten Eli Lilly til verdens to mest værdifulde medicinalselskaber. Hans indsats er blevet hædret et utal af gange, men nu vil den amerikanske forsker Svetlana Mojsov også have del i æren. Fold sammen

Læs mere