Giftigt samråd med Lars Løkke bød både på svar – og nye spørgsmål: »Den her ged er ikke barberet«

Lars Løkke Rasmussens onsdag startede med et halvanden timer langt samråd, der kommer i forlængelse af en sag, som hos oppositionen lader til at have medført undren snarere end afklaring.