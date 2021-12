Frontmand for aktivistiske sygeplejersker »lægger sig fladt ned«: »Sort på hvidt kan jeg ikke dokumentere, at det er sket«

Lyt til artiklen

Luca Pristed havde ikke dokumentation for at sige i »Deadline«, at »patienter ligger på gangene og dør, fordi de ikke bliver tilset«.

Det erkender den tidligere sygeplejerske og frontmand for de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og opsigelser i et interview med DR Detektor.

»Sort på hvidt kan jeg ikke dokumentere, at det er sket, og det kan jeg godt lægge mig fladt ned og sige,« siger han til DR.

Sundhedsøkonomer, Danske Regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed fortæller samtidig til Detektor, at de mener, Luca Pristed overdriver, når han siger, at presset på sundhedsvæsenet er direkte skyld i tab af patientliv.

Alligevel holder den nu opsagte sygeplejerske fast i sin påstand, fordi han har hørt om episoder fra sine kolleger.

»Der er mange sundhedsfaglige, som oplever patienter, der ikke bliver tilset på grund af travlhed og enten dør eller er i en kritisk situation, hvor de kan dø. Og det er det billede, jeg tegner, og det billede står jeg ved,« siger Luca Pristed til DR.

»Det kommer til at koste menneskeliv«

En lille uge inden Luca Pristed optrådte i Deadline, fortalte han i et stort interview med Berlingske, at presset på sundhedsvæsenet »kommer til at koste menneskeliv«.

Derfor opfordrede han politikerne til at give sygeplejerskerne mere i grundløn med det samme, i hvert fald hvis de »gik op i danskernes liv«.

Der har i efteråret været adskillige tilfælde af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i København, Aarhus, Aalborg og Odense, hvor hundredvis af sygeplejersker fortsatte protesterne for en højere løn efter regeringsindgrebet i sommerens konflikt.

Luca Pristed har spillet en stor rolle i planlægningen af disse aktioner som talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser. I november stillede han tilmed op til valget om formandsposten i Dansk Sygeplejeråds kreds i hovedstaden for at forandre fagforeningen indefra og fik knap 3.000 stemmer, som dog ikke var nok for den unge sygeplejerske til at blive valgt.

Tirsdag den 30. november, dagen inden han medvirkede i »Deadline«, havde han så arrangeret kollektive opsigelser blandt sygeplejerskerne i protest mod den manglende lønstigning.

Luca Pristed forventede »nogle tusinde« opsigelser, men i Region Hovedstaden, hvor han selv var ansat, modtog man kun fem. Danske Regioner oplyste efterfølgende, at »intet tyder på, at der er flere opsigelser end sædvanligt«.