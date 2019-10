Flere skammer sig over at flyve: Nu kan det halvere væksten i flytrafikken

Det svenske begreb »flygskam« har fået vinger, og det får flere og flere til at vende ryggen til flytransporten på grund af bekymringer for klimaet.

Helt op mod hver femte deltager i en ny rapport fra den schweiziske bank UBS har svaret, at de det seneste år har skåret ned på flyveturene år på grund af klimabelastningen. Ifølge UBS kan det betyde, at den forventede vækst i antallet af passagerer halveres, hvis tendensen holder.

»Hvis bølgen af flyskam skyller ind over Europa samtidig med en mulig vækstafmatning, så kan det godt komme til at overraske massivt, når vi får passagertallene for 2020 og 2021. Antallet af passagerer er afhængig af den økonomiske vækst i Europa, for hvis man er lidt nervøs for sin jobmæssige fremtid, så tager man nok en udlandstur mindre hvert år,« siger Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank.

GRAFIK Københavns Lufthavns passagervækst tager af Udviklingen i antallet af passagerer i Københavns Lufthavn:

UBS' rapport er blevet omtalt i en lange række internationale medier. Eksempelvis skriver BBC, at den globale lufttrafik vokser med mellem fire og fem procent årligt, men det sår den nye undersøgelse fra UBS nu tvivl om, bl.a. på grund af den seneste tids markante klimakampagner.

Eksempelvis fremhæves svenske Greta Thunberg, der for nyligt var hovedperson i »den største klimademonstration i verdenshistorien«, som en af grundene til, at klimakrisen er rykket op på agendaen hos både borgere og politikere i særligt Europa og USA, skriver BBC.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank »Det er nemt at pege på flyvningen og mene, at det er for ekstravagant, fordi det er en forholdsvis ny tendens, at vi rejser så meget«

Flyskam og økonomisk afmatning

En sådan folkebevægelse kan få store konsekvenser for markedet. Sydbanks Jacob Pedersen påpeger dog, at det er svært at vurdere, hvor slemt det kan blive.

»Industrien lider ikke helt vildt af det endnu, men der er ingen tvivl om, at det kan tage toppen af den vækst, lufttrafikken vil få de kommende år,« siger han og understreger, at det er meget svært at aflæse, om det er lige præcis flyskam eller økonomien, som får det sidste ord i danskernes beslutning om at skippe flyveturen.

»Der er ingen tvivl om, at det for dele af befolkningen allerede er et no-go at flyve. Det er nemt at pege på flyvningen og mene, at det er for ekstravagant, fordi det er en forholdsvis ny tendens, at vi rejser så meget,« siger Jacob Pedersen.

Han bakkes op af Ole Egholm, ejer af Dansk Brancheanalyse og tidligere rejsebureaudirektør, som udgav sin første analyse i år 2000. Han er netop på trapperne med en ny analyse af Danmarks største rejsebureauer.

»I 2018 var der ikke noget udsving i det her, så det er noget, der har vundet folks opmærksomhed i 2019. Jeg tror, vi kommer til at kunne se det de næste par år, hvor der nok bliver skåret nogle procenter af væksten,« siger han.

Forrige uge demonstrerede foreningen »Bevar Jordforbindelsen« i Københavns Lufthavne.

Københavns Lufthavne: Svært at påvise

Ole Egholm har analyseret den gennemsnitlige passagervækst i Københavns Lufthavne de seneste 25 år. Her har der været en gennemsnitlig vækst på 3,5 pct. årligt. Til gengæld har der i de første ni måneder af 2019 været en negativ vækst på 0,1 pct. Et tal, som bakkes op af Københavns Lufthavnes egne data, men lufthavnens Chief Traffic Forecaster Thomas Thessen påpeger, at det kan skyldes flere ting.

»Umiddelbart kan vi ikke måle den effekt i vores trafiktal. Nok har CPH i årets første otte måneder haft nulvækst. Men det skyldes primært konkurserne i Primera Air og WOW air, pilotstrejken i SAS og den ny strategi fra Norwegian, der vægter lønsomhed højere end vækst. Hvis al det ikke var sket, ville CPH have haft en pæn trafikvækst i år. Det kan naturligvis ikke udelukkes, at klimadebatten har en effekt, men analytisk er det meget svært at påvise,« lyder det i en skriftlig kommentar.

Samtidig erkender Thomas Thessen, at det kan blive anderledes i fremtiden:

»Store dele af flybranchen er presset i disse år, og det vil på sigt kunne påvirke væksten i Europa og USA. På længere sigt kan klimadebatten også få en betydning på rejsemønstrene. Derfor arbejder vi i Københavns Lufthavne målrettet på at bidrage til at omstille luftfarten i en mere bæredygtig retning. Vores mål er at tage ansvar og skabe så klare resultater, at alle kan rejse med grøn og god samvittighed.«

Specifikt i Danmark forventer han, at væksten kommer fra udenlandske turister og forretningsrejsende, som i stigende grad flyver til København, hvorimod danskerne og sydsvenskerne vil rejse mindre ud.

Berlingske beskrev i august, hvordan man i Sverige allerede mærker, at forbrugerne vælger flyveturen fra. I juli var der således hele 11 pct., der droppede at rejse med svenske indenrigsfly.

Lavprisselskaberne rammes først

BBC skriver, at flere end 6.000 respondenter fra USA, Tyskland, Frankrig og Storbritannien har deltaget i undersøgelsen fra UBS, som viste at 21 pct. har reduceret antallet af flyvninger det seneste år.

For nyligt lancerede SAS et helt nyt design til sine fly. Arkivfoto.

Aktieanalysechef Jacob Pedersen pointerer, at flyskammen i første omgang breder sig i det private segment. Det betyder også, at de selskaber med flest private rejsende, typisk lavprisselskaberne, kommer til at mærke det først.

»Flyselskaberne gør allerede rigtig meget for at fortælle, hvor meget man forurener. Eksempelvis har Norwegian en af Europas yngste flåder, så deres CO 2 -udslip er jo langt mindre end andres, så der er mange ting i spil, ligesom muligheden for at købe aflad ved at CO 2 -kompensere sin flyvetur,« siger han.

Selv om det er lavprisselskaberne, der i første omgang forventes at blive ramt, så må man ifølge aktieanalysechefen ikke tage fejl af, at hvis folkestemningen bliver stærk nok, så bliver det også noget, virksomhederne skal forholde sig til.

»Man kan sagtens forestille sig, at når vi kigger lidt længere frem, så vil de forretningsrejsende også dæmpe deres lyst til at flyve, og nogle virksomheder laver måske strammere retningslinjer for flyveture,« siger Jacob Pedersen.

FAKTA Interrail stiger i popularitet Det er ikke kun flyselskaberne og lufthavnene, som mærker konsekvenserne af flyskammen. Hos DSB mærker man også til afvigelsen fra flyveturene, men på en mere positiv måde. De oplever nemlig en stor stigning i salget af interrail-pas, som giver adgang til togrejser i Europa, som i stigende grad bliver populært. I årets første ni måneder blev der solgt 11.115 interrail-billetter mod 7.461 billetter i samme periode 2018. Til sammenligning blev der i hele 2016 solgt 5.319 billetter. Det er særligt voksne, som i stigende grad køber billetterne til interrail, mens det fortsat er de unge, som står for den største del af billetterne. FOLD UD

Bevar jordforbindelsen

For omtrent et år siden blev foreningen »Bevar Jordforbindelsen« stiftet i København. Foreningen er en del af det globale netværk »Stay Grounded« og har til formål at arbejde for at begrænse flytrafik og imod udvidelser af lufthavne.

Bestyrelsesmedlem Adrian Hassler forklarer, at foreningen er blevet mødt positivt. I skrivende stund har foreningen omkring 70 medlemmer, mens flere hundrede personer følger foreningen på Facebook. For nylig lavede de en protest i Københavns Lufthavn.

»Folkestemningen skifter, og jeg tror, det er ved at gå op for mange, at vi ikke kan blive ved på den her måde. Vi har en ret kritisk holdning til udvidelsen af Københavns Lufthavn og den generelle vækst i flytrafik, for vi mener, at vi allerede flyver rigeligt, så man burde i stedet kigge på, hvordan vi reducerer flyvningerne, når vi ved, hvor meget det skader miljøet,« siger Adrian Hassler.