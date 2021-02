Efter stormløbet på Wall Street: Dansker rejser 1,35 milliarder kroner til investeringsplatform

Appetitten på at handle med aktier er steget til nye højder under coronakrisen. Og det nyder danske Jannick Malling, der har stiftet den amerikanske investeringsplatform Public.com, tilsyneladende godt af.

Platformen har nu rejst 220 millioner dollar svarende til 1,35 milliarder kroner til projektet. Milliarden kommer oven i de 400 millioner kroner, Public.com rejste før jul. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Samlet har Public.com rejst 310 millioner dollar svarende til 1,9 milliarder kroner. Og virksomheden værdiansættes nu til omkring 7,4 milliarder danske kroner, lyder det fra selskabet selv.

De nye penge kommer efter stormløbet på Wall Street for få uger siden, hvor det lykkedes en hær af småinvestorer at ruske grundigt op i markedet med målrettede, fælles investeringer i blandt andet aktien GameStop og i sølv. En af investeringsfondene, Melvin Capital, der satsede hårdt på kurstab i GameStop, endte som følge af sagen med at miste halvdelen af sin værdi i januar.

Og ifølge Jannick Malling skal Public.com netop gøre det nemmere for den enkelte investor at investere sine penge via platformen.

»90 procent af værdipapirerne på New York Stock Exchange og Nasdaq New York ejes af de ti procent rigeste i USA. Vi vil demokratisere aktiehandlen og gøre det muligt for alle at investere. Jeg er derfor utrolig ydmyg og stolt over den store interesse, der er for vores arbejde,« siger Jannick Malling, der både er stifter og en af direktørerne i Public.com.

En million medlemmer

På hjemmesiden skriver Public.com, at de nu har rundet en million medlemmer.

Ifølge Jannick Mallings LinkedIn-profil har han blandt andet en bacheloruddannelse fra CBS i corporate finance og har tidligere arbejdet hos Saxo Bank.

Bankens stifter Lars Seier Christensen lykønskede ham i går via Twitter.

That’s really great, Jannick! Congratulations! Best, Lars — LarsSeierChristensen (@larsseier) February 17, 2021

Tanken med Public.com er, at det skal være muligt for små investorer at få en større adgang til markedet ved at tilbyde dem at købe aktier i små bidder frem for at spare for eksempel 20.000 kroner op til en Amazon-aktie.

Public.com fungerer samtidig som et socialt netværk, hvor man kan dele ideer og følge andres investeringer.

De mere end en milliard kroner kommer fra eksisterende investorer som venturefondene Accel, Greycroft og Lakestar, der tidligere har satset penge på virksomheder som Facebook og Airbnb.

Dertil kommer blandt andet den amerikanske skuespiller Will Smiths venturekapitalfond, Dreamers VC, samt Intuition Capital, Tiger Global, The Chainsmokers’ Mantis VC, Inspired Capital, Vine Capital, Aglaé Ventures og youtuberen Philip DeFranco.

Skuespiller Will Smith møder sine fans i Berlin. Hans venturekapitalfond, Dreamers VC, er blandt investorerne i danske Jannick Mallings investeringsplatform. Fold sammen Læs mere Læs mere

Den digitale infrastruktur skal nu skaleres op i udviklingsafdelingen i Ballerup, og så skal der sættes mere fart på udviklingen af nye produkter, siger Jannick Malling.

»Hele vores udviklingsafdeling i København er stadig lille i forhold vores størrelse. Den afdeling skal nu have en ordentlig opgradering.«