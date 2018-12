Daniel Agger scorer på ny: Mangedobler overskud i sit investeringsselskab

Daniel Agger, tidligere landsholdsanfører, og stjerne i både Brøndby og Liverpool, ser ud til at have skiftet successen på grøntsværen ud med succes i investeringsverdenen.

I hvert fald har han formået at drible et overskud efter skat på 25,1 mio. kr. hjem i sit investeringsselskab Masada, som netop har offentliggjort årsregnskab for 2017/18.

Det er en voldsom fremgang sammenlignet med de 1,2 mio. kr., Daniel Agger tjente i sit selskab i 2016/17.

Overskuddet henter Daniel Agger først og fremmest hjem via et andet investeringsselskab med navnet Maruda, som også hans bror Marco Agger ejer en mindre andel af.

Scorer millioner på kursregulering

Her har Daniel Agger tilsyneladende været i stand til at trylle med aktieinvesteringer i et ellers turbulent marked. Ifølge regnskabet har Maruda hentet 23,7 mio. kr. hjem på kursreguleringer mod beskedne 2.000 kr. året før, og selskabet, der også investerer i ejendomme, har derfor vendt et samlet underskud på en halv mio. kr. til et overskud på 23,1 mio. kr.

Det er også via investeringsselskabet Maruda, at Daniel Agger sammen med blandt andre Hummel-ejer Christian Stadil ejer Tattoodo, der menes at være verdens største online fællesskab for tatoveringsentusiaster.

(Arkivfoto) Der har været forholdvis stille omkring Daniel Agger, siden han indstillede karriere i 2016. Her er han dog dukket op til en træningskamp mellem norske Rosenborg og Helsinki i 2017. Foto: Jens Nørgaard Larsen/SCANPIX

Det er dog ikke Tattoodo, der har bidraget til Daniel Aggers overskud. Virksomheden, der i øjeblikket er i gang med at etablere sig i en række lande verden over, kører fortsat med underskud.

Onkels Hvidovre-pub i krise

Daniel Agger, der er født og opvokset i Hvidovre, er også kendt for at have investeret i investeret i sin onkels pub, Center Pub, i barndomsbyen. Det foregår også via investeringsselskabet Masada, men Center Pub har ikke bidraget til festen, i hvert fald ikke økonomisk.

Tværtimod ser værtshuset, der har tre fuldtidsansatte til at betjene stamkunderne, ud til at koste fodboldmillionæren penge. Center Pub, der ligger klods op ad Kvickly på Hvidovrevej i Hvidovre, måtte sidste år notere et underskud på 158.000 kr., mens egenkapitalen er negativ med 1,4 mio. kr. Ejerne, herunder Daniel Agger, bakker dog op om selskabet i form af lån. I regnskabet skriver ledelsen, at den gennem rationaliseringer og tiltag til at forbedre omsætningen, forventer at kunne reetablere egenkapitalen i løbet af cirka fire til fem regnskabsår.

Overskud i KloAgger

Til gengæld går det fint fremad for den sidste af Daniel Aggers kendte investeringer, nemlig kloakfirmaet KloAgger, der drives af Daniel Aggers bror. KloAgger kom ud af regnskabsåret 2017/18 med et overskud på 3,7 mio. kr. mod 2,9 mio. kr. året før.

Selvom det går godt for Daniel Agger på investeringsfronten er der dog stadig lang vej fra overskuddet på 25 mio. kr. til de indtægter han kunne hente hjem, mens han spillede fodbold i især Liverpool.

BT har tidligere opgjort, at Daniel Agger, der fylder 34 i næste uge, har tjent godt en kvart milliard kr. i løbet af sin karriere på sine kontrakter med hhv. Brøndby (2004-06), Liverpool (2006-14) og Brøndby igen (2014-2016). Dertil skal lægges et ukendt beløb i bonusser og personlige sponsoraftaler.