Businessoverblik: Topchefer i Coloplast bliver forgyldt med trecifret millionbeløb

Vi skal blandt andet omkring nyt om jysk skandalehandel, om topfolk i Coloplast, om problemer med at inddrive danskernes skattegæld og en presset dollar. Men vi begynder med en uenighed helt oppe i toppen af det danske erhvervsliv.

BlackRock på kollisionskurs med Mærsk og Danske Bank

Kapitalforvalteren BlackRock er kommet på kollisionskurs med bestyrelsesformændene i i A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank. BlackRock har på de to selskabers generalforsamlinger i marts og juni forsøgt at stemme flere af forslagene fra de to bestyrelser ned. Det skriver Dagbladet Børsen.

BlackRock er en af verdens største investorer, næststørste aktionær i Danske Bank og blandt de største i A.P. Møller-Mærsk. Et afstemningsnotat fra BlackRock viser, at storinvestoren blandt andet stemte mod en lønstigning på 40 procent til Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad.

I A.P. Møller-Mærsk har BlackRock ifølge Børsen gjort opmærksom på, at formand Jim Hagemann Snabe har »et overdrevent antal mandater«. Han er ligeledes formand i tyske Siemens og sidder i bestyrelsen for forsikringsselskabet Allianz.

Jysk skandalehandel endte som et mareridt

Der var optimisme og udsigt til stor indtjening, da FSN Capital i 2017 gav hånd på at købe produktionsvirksomheden Gram Equipment af Procuritas. Kort tid efter væltede korthuset.

Det skriver Berlingske, der opruller historien om, hvordan FSN Capital blev taget ved næsen.

Tirsdag kulminerede slagsmålet foreløbigt med en voldgiftsdom, der pålægger Procuritas at betale 650 millioner kroner i erstatning til FSN Capital. En afgørelse, som ikke kan ankes. Ikke desto mindre er parterne fortsat uenige om processen, og Procuritas nægter at have gjort noget galt.

Topfolk i Coloplast forgyldt

Topfolkene hos Coloplast bliver forgyldt: Den forholdsvis nye topchef Kristian Villumsen har lagt et større trecifret millionbeløb til formuen som følge af bonusprogrammer. Og der er tilsyneladende mere i vente.

Det skriver finans.dk

Topdirektører i Coloplast er udover Kristian Vilumsen koncerndirektørerne Anders Lonning-Skovgaard og Allan Rasmussen. De har samlet set realiseret gevinster før skat på lige over en kvart milliard kroner, fordi de mange aktiesalg er taget kraftigt til i styrke de seneste år. Herudover har de deres nuværende optionsprogram, der står til at sikre dem yderligere en gevinst på knap 190 mio. kr. Det viser opgørelsen fra finans.dk.

Er dollaren på slagtebænken?

De amerikanske tiltag for at mindske coronakrisen er historiske. Det gælder finanspolitikken, men i særdeleshed indgreb i økonomien fra centralbanken. Det er et historisk eksperiment, og dollaren risikerer at miste sin status som global reservevaluta.

Det skriver økonomisk redaktør Ulrik Bie i en analyse i Berlingske.

Det kniber med at få inddrevet skattekronerne

Det kniber fortsat alvorligt med at få inddrevet de penge, som danskerne skylder til det offentlige. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den samlede gæld til Skat – også kaldet restancer – er vokset med 10,7 mia. kr. fra 2018 til 2019, så den nu ender i knap 129 mia. kr.

Det skriver Dagbladet Børsen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) bekræfter, at det nye inddrivelsessystem fortsat er langt fra målstregen.

»Jeg tror ikke, at det er nogen hemmelighed – forhåbentlig er det i hvert fald ikke nogen nyhed – at der er problemer og har været store problemer i forhold til inddrivelse af den offentlige gæld,« siger Morten Bødskov.

Tre ting, investorerne skal holde øje med i dag:

Seniorstrateg i Nordea Andreas Østerheden peger på tre forhold, som investorerne bør holde øje med i dag:

Markederne balancerer fortsat på optimisme med hensyn til genstart af økonomien og bekymringer om udviklingen i smittetrykket i flere stater i USA. Ikke desto mindre endte globale aktier i plus i går. I dag er investorernes øjne rettet mod Tyskland, hvor vi får de vigtige IFO-tal, både for erhvervsklimaet og forventningerne. Tallene viser stemningen samt forventningerne i fremstillingssektoren, byggesektoren samt detailsalget de kommende seks måneder. Tallene er på vej tilbage fra bundrekorderne for et par måneder siden, og tallene giver et solidt fingerpraj om, hvordan tysk økonomi står lige nu.

I USA får vi tal for realkreditlåneansøgninger, ligesom to af den amerikanske centralbanks, Feds, medlemmer holder tale. Charles Evans skal diskutere økonomi, mens James Bullard skal diskutere covid-19s betydning for økonomien. Begge talere vil blive fulgt, fordi Fed har været særdeles aktiv i forhold til at holde hånden under økonomien under coronakrisen.

Den internationale valutafond (IMF), kommer i dag ligeledes med en opdatering af sin World Economic Outlook, og det kan vise sig at være mere dyster læsning end hidtil. IMFs cheføkonom, Gita Gopinath, har i sidste uge indikeret, at udsigterne højst sandsynligvis vil vise negative vækstrater, der er værre end hidtil estimeret.

Indeks & udvikling i procent.

Aktier USA lukkekurser tirsdag

Dow Jones +0,5

S&P 500 +0,4

Nasdaq

Asien indeks onsdag kl. 5.35

Japan Nikkei -0,2

Hongkong Hang Seng -0,1

Kina CSI +0,2