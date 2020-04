Businessoverblik: Topchef for dansk restaurantkæde: »De fire i familien er grædefærdige«

Godmorgen!

Her følger en frisk businessopdatering fra morgenstunden.

Vi kommer desværre ikke udenom, at det omfattende udbrud af coronavirus fortsat hærger dansk og internationalt erhvervsliv og har sendt verdensøkonomien ud på en voldsom nedtur.

1. »Flammen-familie« er grædefærdig

Familien bag restaurantkæden Flammen måtte sluge en slem skuffelse, da statsminister Mette Frederiksen (S) mandag aften gjorde det klart, at landets restauranter tidligst kan åbne om en måned.

Det betyder kort fortalt, at familiens Flammen-restauranter må fortsætte tilværelsen bag lås og slå langt ind i foråret.

På restaurantkædens hjemmeside fremgår det, at de i alt 15 restauranter, som situationen ser ud nu, vil være lukkede fra 12. marts til og med søndag 10. maj.

»Jeg kan da love dig for, at de fire i familien er grædefærdige over den her situation. Det er jo hele deres livsværk, som pludseligt bare er skrumpet ind,« siger Flammens administrerende direktør, Piet Klein, til Dagbladet Børsen.

Meldingen fra Flammen-direktøren lyder fortsat, at han tror på, at restaurantkæden vil overleve krisen.

2. Danmark har kurs mod skrækrekord

Fra Dansk Industri lyder skønnet nu, at op mod 10.000 danske virksomheder kan knække halsen på coronakrisen og være borte, inden året er omme.

Det skriver Berlingske onsdag.

Restauranter, rejsebureauer, luftfartsselskaber og virksomheder i oplevelsesindustrien kæmper lige nu en hård kamp for overlevelse. Trods flere milliardstore hjælpepakker kan op mod 10.000 danske virksomheder blive tvunget til at opgive kampen og dreje nøglen om.

Under den værste periode af finanskrisen bukkede cirka 6.000 danske virksomheder under på et år.

»Vi vil desværre se det tal blive slået betydeligt, og vi vil se en ny rekord. Vi frygter, at tallet kan komme op i nærheden af 10.000 konkurser,« siger Kent Damsgaard, der er direktør i DI.

3. Virksomheder og pensionskasser slås om skatteoplysninger

Danske pensionskasser er gået i infight med en række af landets største virksomheder i et slagsmål, der handler om, at pensionskasserne kræver større indsigt i, hvor meget selskaberne afleverer i skattebetalinger i enkeltlande.

Det skriver erhvervsmediet Finans.dk

Stridens kerne er, at langt de fleste virksomheder ikke vil i mødekomme kravet om større åbenhed om skattebetalingerne i de enkelte lande, de opererer i.

Store danske virksomheder indleverer i dag oplysninger om skattebetalinger i enkeltlande til de danske myndigheder, men disse oplysninger når aldrig frem til offentligheden.

»Den store udfordring, vi har nu, er, at multinationale selskaber har mulighed for at flytte overskud rundt til lande, hvor det er meget billigt – Irland eller andre steder. Og så kan man ikke rigtig gennemskue, hvordan der er blevet svaret skat i de lande, hvor selskaberne har udnyttet produktionskapacitet og mennesker,« siger Sune Schackenfeldt, der er administrerende direktør i Pædagogernes Pension, til Finans.

Markederne her til morgen

Udvikling i procent

Asien

Nikkei 225: +0,5 pct.

Hongkongs Hang Seng:-0,1 pct.

China Shanghai Composite: -0,3 pct.

Sydkoreas Kospi: -0,3 pct.

USA – lukkekurser tirsdag